Neues aus dem Ausland am Montag

Nach neuer Flugzeugpanne Zeitpunkt der Weiterreise Baerbocks offen

ABU DHABI: Nach der neuerlichen Panne an einem Regierungs-Airbus soll im Laufe des Tages entschieden werden, wann Außenministerin Annalena Baerbock ihre Reise in die Pazifik-Region fortsetzen kann. Unter anderem wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten der Flugzeugbesatzung wurde am Montag bei dem erzwungenen Zwischenstopp in Abu Dhabi in den den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht damit gerechnet, dass die Grünen-Politikerin noch im Laufe des Montags mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr weiterfliegen kann.

Baerbocks Maschine war nach einem nächtlichen Routine-Tankstopp in Abu Dhabi zwar zunächst wieder gestartet. Wegen eines Defekts beim Einfahren der Startklappen konnte das Flugzeug aber nicht die normale Reiseflughöhe und -geschwindigkeit erreichen. Dies verhinderten die weiterhin ausgefahrenen Klappen. Das Flugzeug war für den knapp 14-stündigen Flug von Abu Dhabi nach Australien voll getankt. Um sicher landen zu können, musste die Besatzung etwa 80 Tonnen Kerosin ablassen. Dazu kreiste die Maschine rund zwei Stunden lang über dem Golfemirat und dem Meer.

Eigentlich wollte Baerbock am Montagabend gegen 22.30 Uhr Ortszeit (14.30 MESZ am Montag) in der australischen Hauptstadt Canberra landen. Am Dienstagvormittag sollte das offizielle Programm mit der Rückgabe von Kulturgütern aus der Kolonialzeit an das indigene Volk der Kaurna in Australien beginnen. Die Objekte des Grassi Museums in Leipzig - ein Holzschwert, ein Speer, ein Fischnetz und eine Keule - haben sakralen, kulturellen und identitätsstiftenden Wert für das Kaurna-Volk. Unklar blieb zunächst auch, welche Änderungen es an dem bis Samstag geplanten Reiseprogramm geben würde. Baerbock wollte nach Australien auch Neuseeland und Fidschi besuchen.

Japan stellt sich auf nahenden Taifun ein

TOKIO: Der heranstürmende Taifun «Lan» zwingt Japans Verkehrsbetriebe zur vorsorglichen Streichung von Zugverbindungen und Flügen. So würden die Hochgeschwindigkeitszüge auf der Tokaido Shinkansen-Linie zwischen den Bahnhöfen Nagoya und Shin-Osaka am Dienstag ausfallen, wie japanische Medien am Montag berichteten. Der starke Taifun Wirbelsturm dürfte am Dienstag auf Land treffen. Auch der Verkehr zwischen Tokio und Nagoya könnte eingeschränkt werden. Zudem wurden zahlreiche Flüge vorsorglich gestrichen, hieß es weiter.

Die nationale Meteorologische Behörde warnte die Bewohner im Osten und Westen des Inselreiches vor heftigen Regenfällen und der damit verbundenen Gefahr von Erdrutschen. Der Taifun dürfte demnach über den Archipel hinweg auf das Japan-Meer weiterziehen. Die Unwetter suchen das Inselreich zum buddhistischen Ahnenfest O-Bon heim. Viele Menschen machten sich wegen des nahenden Taifuns bereits am Wochenende auf den Rückweg aus ihren Heimat- und Urlaubsorten.

Japan und USA wollen moderne Abfang-Raketen entwickeln

TOKIO: Japan und seine Schutzmacht USA wollen einem Medienbericht zufolge gemeinsam moderne Raketen zum Abfangen von Hyperschallgeschossen entwickeln. Japans Regierungschef Fumio Kishida dürfte sich bei seinem Besuch in den USA in dieser Woche mit US-Präsident Joe Biden auf diesen Plan einigen, erfuhr die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Montag aus Regierungskreisen. Hyperschall-Waffen, wie sie nach eigenen Angaben Nordkorea, aber auch China und Russland entwickeln, lassen sich wegen ihrer hohen Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit bislang nur schwer abfangen.

US-Präsident Biden trifft am 18. August in Camp David nahe Washington mit Kishida und dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zu einem Gipfeltreffen zusammen. Bei dem Treffen der drei Verbündeten dürfte es um Nordkoreas wiederholte Raketenabschüsse sowie um das wachsende Machtstreben Chinas in der Region gehen. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben zuletzt wieder deutlich zugenommen.

So hatte Nordkorea erst kürzlich wieder ballistische Raketen abgefeuert. UN-Beschlüsse untersagen dem international isolierten Nordkorea die Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite. Solche Raketen können - je nach Bauart - auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Bei früheren Tests kamen eigenen Angaben zufolge auch Hyperschallraketen zum Einsatz. Bei solchen Waffen kann ein sogenannter Hyperschall-Gleiter von einer ballistischen Rakete aus starten. Vor diesem Hintergrund wollen die USA ihre militärische Zusammenarbeit mit Südkorea und Japan stärken.