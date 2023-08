Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 07.08.23 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

Höhere Strafen bei Jobs für irreguläre Migranten

LONDON: Zur Abschreckung will die britische Regierung die Geldstrafen für Unternehmen und Vermieter deutlich erhöhen, die irregulär eingereiste Migranten beschäftigen oder unterbringen. Schwarzarbeit und illegale Vermietungen seien wesentliche Anziehungsfaktoren für Menschen, die meist in kleinen Booten den Ärmelkanal überqueren, hieß es am Montag aus dem Innenministerium in London. Der zuständige Staatssekretär Robert Jenrick warf «skrupellosen» Firmenchefs, die undokumentierte Arbeit erlaubten, vor, das Geschäft der Menschenschmuggler anzutreiben.

Den Plänen zufolge sollen die Strafen für Unternehmen von 15.000 auf 45.000 Pfund (52.000 Euro) je illegal beschäftigtem Arbeiter steigen. Die Strafen für Vermieter verzehnfachen sich demnach von 1000 Pfund pro Mieter auf 10.000 Pfund.

Die konservative Regierung will Migrantinnen und Migranten mit drastischen Gesetzen abschrecken. Wer ohne Erlaubnis das Land betritt, wird umgehend in Haft genommen, soll so schnell wie möglich abgeschoben werden und darf nicht mehr Asyl in Großbritannien beantragen - ohne Rücksicht auf die persönlichen Umstände. Die Zahl irregulär eingereister Menschen war im vergangenen Jahr auf 45.000 gestiegen, obwohl konservative Kräfte angekündigt hatten, mit dem Brexit werde die Migration abnehmen. Allerdings gibt es seitdem kein Rücknahmeabkommen mehr mit der EU.

China baut höchste Hängebrücke der Welt

PEKING: In China schreitet der Bau der höchsten Hängebrücke der Welt voran.

Wie der chinesische Staatssender CGTV am Montag berichtete, soll die 625 Meter hohe Brücke bis 2025 fertiggestellt sein und über den Huajiang Canyon führen, eine große Schlucht, durch die der Huajiang-Fluss fließt. Das Bauwerk in der Provinz Guizhou wird noch einmal rund 60 Meter höher sein als der bisherige Rekordhalter, die Beipanjiang-Brücke, die ebenfalls teilweise in Guizhou liegt und über eine Schlucht in die Nachbarprovinz Yunnan führt. Die neue Brücke soll die Fahrzeit über die Huajiang-Schlucht von mehr als einer Stunde auf etwa eine Minute verkürzen.

Starke Winde - Zivilschutz warnt vor Bränden

ATHEN: Die griechischen Behörden haben am Montag erneut vor Bränden gewarnt und die Bürger zur Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer und Funken aufgerufen. Die Feuerwehr informierte per Tweet über «sehr hohe» Brandgefahr in der Region Attika rund um die Hauptstadt Athen sowie im Süden der Halbinsel Peloponnes und im Westen der beliebten Urlaubsinsel Kreta.

Grund dafür sind nicht etwa hohe Temperaturen - sie bleiben zu Wochenbeginn mit rund 35 Grad im ganzen Land im Rahmen der üblichen Sommertemperaturen. Brandexperten warnen vielmehr vor den starken Winden, die in dieser Woche in vielen Teilen des Landes erwartet werden. Vor allem die Ägäis ist in den Sommermonaten betroffen, wenn der trockene Sommerwind «Meltemi» stark aus Nord, Nord-Ost und Nord-West bis hinunter nach Kreta weht.

Weil es in weiten Teilen Griechenlands seit Wochen nicht geregnet hat, reichen Funken, die der Wind vorantreibt, um gewaltige Brände zu entfachen. Laut Feuerwehr entstehen aktuell täglich Dutzende Brände, die meist unter Kontrolle gebracht werden können. Viele von ihnen sind entweder mit Absicht gelegt oder werden fahrlässig verursacht, etwa durch die Glut einer weggeworfenen Zigarette oder durch unachtsames Grillen im Freien.

Vorerst keine Hochwassergefahr mehr

PRAG: Nach ergiebigen Regenfällen hat sich die Lage an den Flüssen in Tschechien zu Wochenbeginn wieder entspannt. An Elbe, Moldau und Oder lagen die Wasserstände am Montagvormittag im normalen Bereich, wie aus den Daten des staatlichen Instituts für Hydrologie und Meteorologie (CHMU) hervorging. Die Tendenz wurde als stabil oder fallend angegeben. An einer Messstation an der Wilden Adler im Nordosten des Landes nahe der Grenze zu Polen wurde die erste von drei Hochwasser-Warnstufen erreicht.

In der benachbarten Slowakei schwollen durch die anhaltenden Regenfälle mehrere Flüsse und Gebirgsbäche stark an. In Kezmarok im Norden des Landes drohte der Fluss Poprad über die Ufer zu treten. Im Nationalpark Slowakisches Paradies wurden die Schluchten für Besucher geschlossen. Die Bergwacht rief Touristen auf, nicht durch Bäche zu waten. Auch in der Hohen Tatra waren mehrere Wanderwege überflutet und vorübergehend unpassierbar.

Nach Regenfällen: Hohe Wasserstände

ZAGREB: Nach den heftigen Regenfällen Ende letzter Woche in Österreich und Slowenien haben die Behörden in Kroatien Rekordwasserstände an den Flüssen Save, Drau und Mur verzeichnet.

Die Überschwemmungen ergossen sich auf Straßen, Felder und Siedlungen, wie das kroatische Fernsehen HRT am Montagmorgen berichtete. In Rugvica an der Save nahe Zagreb, in Botovo an der Drau und Mursko Sredisce und Gorican an der Mur galt der Ausnahmezustand. Durch die Errichtung von Dämmen aus Sandsäcken konnten größere Schäden an Wohngebäuden verhindert werden. Am Montag sanken die Pegelstände der Hochwasser führenden Flüsse.

Indischer Oppositionsführer Gandhi darf zurück ins Parlament

NEU DELHI: Nach einer Entscheidung des Höchsten Gerichts in Indien hat der führende Oppositionspolitiker Rahul Gandhi seinen Sitz als Abgeordneter im Parlament zurückerhalten. Das teilte das Parlament am Montag mit.

Der 53-Jährige hatte im vergangenen März sein Mandat verloren, nachdem ihn ein Gericht in einem Verleumdungsprozess zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt hatte. Grund war, dass er sich diffamierend über Indiens Premierminister Narendra Modi geäußert haben soll. Nach indischem Recht verliert ein Abgeordneter sein Mandat, wenn er wegen einer Straftat zu mindestens zwei Jahren haft verurteilt wird. Vergangene Woche setzte das Höchste Gericht des Landes seine Verurteilung allerdings aus - mit der Begründung, dass eine Vorinstanz nicht ausreichend erklärt habe, warum sie die Höchststrafe von zwei Jahren verhängt habe. Das Urteil an sich soll nun weiter von einer vorigen Instanz geprüft werden.

Beobachter sahen den Prozess gegen Gandhi und die harte Strafe als Zeichen einer zurückgehenden Meinungsfreiheit und einer zunehmenden Gängelung der Opposition in Indien unter Modi. Dieser ist seit 2014 Premierminister der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt. Es wird erwartet, dass er 2024 eine Wiederwahl anstrebt.

Gandhi, der die Vorwürfe gegen ihn zurückweist, wehrt sich seit der Verurteilung durch alle Instanzen. Der 53-Jährige ist Urenkel von Indiens erstem Premierminister Jawaharlal Nehru und Enkel der späteren Regierungschefin Indira Gandhi. Seine Familie bestimmte die jüngere Politik des Landes maßgeblich mit - die säkulare Kongresspartei hat das Land seit der Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien im Jahr 1947 die meiste Zeit regiert.

Slowenien kämpft weiter mit Überschwemmungen

LJUBLJANA: Slowenien kämpft weiter mit den Folgen der bisher schlimmsten Naturkatastrophe in der Geschichte des seit 1991 unabhängigen Landes. Nach den starken Regenfällen Ende vergangener Woche standen am Montagmorgen weiterhin Gebiete in den Tälern der Flüsse Save, Drau und Mur unter Wasser, wie die Nachrichtenagentur STA berichtete. In der Nacht zum Montag verzeichneten die Feuerwehren 57 Einsätze, vor allem in der Umgebung der Städte Murska Sobota und Slovenj Gradec im Norden des Landes.

Seit Freitag hatten anhaltende schwere Regenfälle Flüsse und Gewässer in Slowenien überlaufen lassen. Überschwemmungen und Erdrutsche richteten enorme Schäden an. Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, an der Mur brach ein Damm. Ministerpräsident Robert Golob schätzte den Gesamtschaden auf mehr als 500 Millionen Euro. Betroffen seien in zwei Dritteln des Landes vor allem die Straßen- und Energieinfrastruktur sowie Hunderte Wohngebäude.

Über den EU-Katastrophenschutzmechanismus beantragte Slowenien 30 Bagger, 30 Spezialfahrzeuge zur Regulierung von Wasserläufen sowie vorgefertigte Brücken von bis zu 40 Metern Länge. Von der Nato erbat das Land weitere Brücken sowie fünf schwere Militärhubschrauber und 200 Soldaten für Schutz-, Rettungs- und Hilfsaufgaben.

Am Montag rechnete die slowenische Umweltagentur Arso mit nur noch wenigen Niederschlägen. Der Wasserstand der Mur begann am Sonntagabend bei Gornja Radgona an der Grenze zu Österreich zu sinken. Wegen der durchnässten Böden blieb jedoch noch die Gefahr von Erdrutschen bestehen. Außerdem begannen Aufräum- und Reinigungsarbeiten im großen Stil.

Mindestens vier Tote nach mutmaßlichem israelischen Angriff

DAMASKUS: Bei einem dem israelischen Militär zugeschriebenen Luftangriff in Syrien sind einem Bericht zufolge mindestens vier Soldaten getötet worden. Zudem wurden vier Personen verletzt, wie Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana am Montag berichtete. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, dass der Angriff in der Nacht zu Montag Lagerhäusern Iran-treuer Milizen in der Nähe des des internationalen Flughafens in Damaskus gegolten habe. Die Aktivisten mit Sitz in London sprachen außerdem von einer höheren Opferanzahl. Demnach sollen sechs Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden sein.

Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Auch die Flughäfen in Damaskus und Aleppo waren in der Vergangenheit bereits Ziel der Angriffe. Israel will damit verhindern, dass sein Erzfeind Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien mit Hilfe verbündeter Milizen ausbaut. Der Iran ist neben Russland der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung.

Registrierung für Parlamentswahl im Iran begonnen

TEHERAN: Im Iran hat die Registrierung für die Parlamentswahl im kommenden Jahr begonnen. Kandidaten hätten nun eine Woche Zeit, sich für die Wahl im Frühjahr 2024 anzumelden, berichtete der staatliche Rundfunk am Montag. Die als «Madschles» bekannte Versammlung wird alle vier Jahre gewählt. Derzeit wird das Parlament mit 290 Sitzen von konservativen Hardlinern dominiert.

Seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979 können Iranerinnen und Iraner Präsident und Parlament wählen. Kandidaten müssen jedoch vom sogenannten Wächterrat konservativer Geistlicher zugelassen werden. Insbesondere Politiker des Reformlagers wurden in der Vergangenheit oft vor der Wahl ausgeschlossen. Das politische System Irans vereint sowohl demokratische als auch theokratische Züge.

Im Iran führt der Präsident die Regierung. Ebrahim Raisi wurde bei der Präsidentschaftswahl im Sommer 2021 mit der geringsten Wahlbeteiligung seit Staatsgründung im Jahr ins Amt gewählt. Auch für die Wahlen 2024 fürchten Experten ein deutlich gesunkenes Interesse, nachdem die Proteste im Herbst 2022 das Vertrauen in das politische System einmal mehr erschütterten.

Para-Schwimmteam beeindruckt bei WM mit 17 Medaillen

BERLIN: Die deutschen Para-Schwimmerinnen und Schwimmer räumen bei der WM in Manchester ordentlich ab. In einem Jahr soll es bei den Paralympics mindestens genauso gut laufen.

Ein Jahr vor den Paralympics haben die deutschen Para-Schwimmer bei den Weltmeisterschaften mit 17 Medaillen eine starke Bilanz hingelegt und Hoffnung auf erfolgreiche Sommerspiele gemacht. Zudem sicherte sich das Team von Bundestrainerin Ute Schinkitz in Manchester bereits vier Frauen-Plätze und zwei Männer-Plätze für die Paralympics in Paris. Insgesamt gab es für Deutschland sechsmal Gold, siebenmal Silber und viermal Bronze. «Manchester war zwar keine perfekte Generalprobe für Paris, aber ich bin glücklich und zufrieden mit den Ergebnissen», sagte Bundestrainerin Schinkitz der Deutschen Presse-Agentur.

Besonders emotional war der erste Titel über 100 Meter Brust von Elena Semechin nach ihrer Krebserkrankung. Bei der 29-Jährigen war kurz nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Paralympics in Tokio 2021 - damals noch unter ihrem Mädchennamen Krawzow - ein bösartiger Hirntumor festgestellt worden. Nach einer erfolgreichen Operation im November 2021 folgte die Chemotherapie. Auch Paralympicssieger Taliso Engel überzeugte mit seinem dritten WM-Sieg in Serie über 100 Meter Brust, dabei hatte er eine schwere Saison und den Gehörverlust auf dem rechten Ohr zu verkraften.

Schade sei der gesundheitsbedingte Ausfall von Josia Topf gewesen, sagte Schinkitz. Dadurch sei «die eine oder andere Medaille und der eine Slot mehr verloren gegangen. Aber ich bin sehr erfreut, dass Elena und Taliso mir ihren Goldmedaillen ihre Performance zeigen konnten. Das lässt hoffen für das nächste Jahr und alle, die jetzt eine Medaille gewonnen haben, möchten das bei den Paralympics wiederholen», sagte Schinkitz.

Unicef: 460 Millionen Kinder in Südasien von Hitze bedroht

ISLAMABAD/NEU DELHI: In Südasien sind laut einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef jährlich rund 460 Millionen Minderjährige von extremer Hitze bedroht. Im globalen Vergleich seien Kinder in südasiatischen Ländern am meisten von Extremhitze betroffen, teilte die Organisation in einem am Montag veröffentlichten Bericht mit.

Demnach sind dreiviertel aller Kinder in Südasien gefährdet. Betroffen sind Gegenden, in denen im Durchschnitt die Temperaturen an mehr als 83 Tagen pro Jahr über 35 Grad klettern. Kinder seien deutlich stärker durch Extremwetter bedroht, da ihre Körper weniger mit Hitze klarkämen als die von Erwachsenen. Als Folgen nannte Unicef etwa schnelleren Herzschlag, Kopfschmerzen, Organversagen und Ohnmacht.

«Die Daten zeigen deutlich, dass das Leben und das Wohlergehen von Millionen von Kindern in Südasien zunehmend durch Hitzewellen und hohe Temperaturen bedroht sind», erklärte Unicefs Südasien-Direktorin Sanjay Wijesekera laut einer Mitteilung. «Wir sind besonders besorgt um Babys, Kleinkinder, unterernährte Kinder und schwangere Frauen.»

Als Beispiel nennt Unicef die südpakistanische Provinz Sindh, die vor einem Jahr von katastrophalen Überschwemmungen betroffen war. In jenen Gebieten waren im Juni 2023 mehr als 800.000 Kinder von extremer Hitze bedroht. Während der Monsunzeit im Sommer 2022 hatten Niederschläge zeitweise ein Drittel Pakistans unter Wasser gesetzt. Mehr als 1700 Menschen kamen dabei ums Leben. Auf die Katastrophe folgte eine humanitäre Krise. Einem Bericht der Weltbank zufolge waren rund 33 Millionen Menschen betroffen.

Barley: Konservative Brandmauer gegen Rechts gibt es oft nicht mehr

BERLIN/BRÜSSEL: EU-Parlaments-Vizepräsidentin Katarina Barley hat eine fehlende deutliche Distanz der Konservativen in Europa gegen Rechts kritisiert. «Allgemein gilt mittlerweile oft: Die Brandmauer der Konservativen gegenüber den Rechtspopulisten und den Faschisten gibt es nicht mehr», sagte Barley der «Augsburger Allgemeinen» (Montag). Sie sei nicht nur löchrig, sondern eingerissen - in Schweden, Finnland und Italien. «Dadurch wird der Rechtsruck selbst heraufbeschworen. Das ist gerade unser größtes Problem in Europa.»

Mit Blick auf den konservativen EVP-Chef Manfred Weber sagte Barley: «Besonders in Deutschland erleben wir bei CDU und CSU einen strammen Rechtskurs.» Weber habe «ganz bewusst die Flanke nach rechts geöffnet und macht daraus auch kein Geheimnis». Er wolle nach der Europawahl 2024 mit Rechtspopulisten und denen noch weiter rechts zusammenarbeiten.

Auch der langjährige Präsident des EU-Parlaments Martin Schulz kritisierte Weber. Vor Jahren sei man sich noch einig gewesen in der Abgrenzung von Politikern wie Silvio Berlusconi, sagte er dem digitalen Medienhaus Table Media. «Heute reist Manfred Weber als Chef der EVP durch Europa und sagt, seid doch froh, dass die Forza Italia in Rom an der Regierung beteiligt ist.» Nach dem Motto: Es könne ja noch schlimmer sein.

Weber betonte am Sonntagabend im ZDF-«Heute Journal», seine Partei halte sich an feste Prinzipien im Umgang mit anderen Kräften. Nur wer an der Seite der Ukraine stehe, Europa positiv mitgestalten und nicht abschaffen wolle und den Rechtsstaat verteidige, könne demokratischer Partner seiner Partei sein. «In diesen drei Prinzipien gibt es für uns kein Wackeln. Wer das akzeptiert, kann politischer Partner sein», sagte er. All die anderen, die sich nicht an die Prinzipien hielten wie die AfD, seien Gegner «und werden von uns bekämpft».