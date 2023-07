Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 31.07.23 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Dänemark und Schweden prüfen Rechtsmittel gegen Koranverbrennungen

KOPENHAGEN/STOCKHOLM: Nach heftigen Protesten in muslimischen Staaten wollen Dänemark und Schweden gegen Koranverbrennungen vorgehen. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson teilte mit, er stehe in engem Kontakt mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen. «Wir befinden uns in der schwersten sicherheitspolitischen Situation seit dem Zweiten Weltkrieg, und wir wissen hier, dass sowohl Staaten, staatsähnliche Akteure als auch Einzelpersonen die Situation ausnutzen können», schrieb Kristersson am Sonntagabend bei Instagram.

Zuvor hatte die dänische Regierung angekündigt, Rechtsmittel zu prüfen, um Koranverbrennungen vor ausländischen Botschaften zu verbieten. Religionen dürften kritisiert werden, sagte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen. «Aber wenn man vor einer ausländischen Botschaft steht und einen Koran oder vor der israelischen Botschaft die Tora-Rolle verbrennt, dient das keinem anderen Zweck als der Verspottung.» Dadurch aber werde die kollektive Sicherheit des Landes gefährdet, sagte der Minister.

Zuletzt hatten kleine Gruppen bei islamfeindlichen Aktionen in Schweden und Dänemark auch Koranausgaben verbrannt. Das führte in mehreren muslimischen Ländern zu wütenden Protesten und Drohungen. Besonders heftig waren die Reaktionen im Irak, dessen Regierung die schwedische Botschafterin auswies. Zuvor waren Demonstranten in Bagdad in die schwedische Botschaft eingedrungen und hatten Feuer gelegt.

Zypern schickt Dutzende Migranten in den Libanon zurück

NIKOSIA: Die EU-Inselrepublik Zypern hat 73 Migranten in den Libanon zurückgeführt. Wie der staatliche zyprische Rundfunk (RIK) am Montag weiter berichtete, hatten Sicherheitskräfte die elf Kinder, neun Frauen und 53 Männer vor drei Tagen etwa zwölf Seemeilen vor der Küste im Südosten der Insel aufgegriffen. Ihr Boot lief demnach Gefahr zu kentern. Aus welchen Staaten die zurückgeführten Menschen stammen, wurde aus offiziellen Quellen nicht bekannt. Die Rückführung habe am Sonntag stattgefunden, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das Innenministerium in Nikosia weiter.

Die Abweisung und Rückführung der Migranten habe im Einvernehmen mit der Regierung des Libanons stattgefunden, der als ein sicheres Drittland für die Republik Zypern gelte, hieß es in dem Bericht des Staatsrundfunks.

Die Flüchtlingscamps der kleinen Inselrepublik seien überfüllt, betont die Regierung in Nikosia immer wieder. Sie fordert Hilfe von der EU. Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gingen laut EU-Statistik 2022 die meisten Asyl-Anträge in der EU in Zypern ein.

Festnahmen nach Bombenexplosion

ISLAMABAD: Pakistans Sicherheitsbehörden haben nach einer Bombenexplosion mit mehr als 40 Toten drei Verdächtige festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Selbstmordattentäter dafür verantwortlich, sagte ein Polizeivertreter am Montag. DNA-Proben des mutmaßlichen Täters sollen untersucht werden. Bei der Explosion in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa waren am Sonntag 46 Menschen in den Tod gerissen und mehr als 150 verwundet worden.

Die genauen Hintergründe des mutmaßlichen Anschlags waren auch am Montag weiter unklar. Die pakistanischen Taliban (TTP), die im Konflikt mit der Regierung in Islamabad stehen, sich aber von den Taliban im Nachbarland Afghanistan unterscheiden, wiesen eine Verantwortung zurück. Pakistans Sicherheitsdienste hielten es für möglich, dass die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hinter der Bombenexplosion steht.

Ziel des mutmaßlichen Bombenattentats war eine Veranstaltung der islamisch-konservativen Partei Jamiat Ulema-e Islam (JUI-F). Hunderte Menschen nahmen an der Versammlung teil. Der Präsident der islamischen Gruppe, Maulana Fazalur Rehman, gilt als Befürworter der Taliban-Herrschaft im Nachbarland Afghanistan. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu schweren Anschlägen in Pakistan. Auch der IS hat viele Anschläge auf Zivilisten und Soldaten verübt.

Im Herbst 2023 stehen die nächsten Parlamentswahlen in der Atommacht Pakistan an. In der Vergangenheit verübten Terroristen rund um Wahlen schwere Anschläge auf politische Veranstaltungen.

«Washington Post»: Das Versagen des mexikanischen Präsidenten

WASHINGTON: Fast neun Jahre nach der Verschleppung und dem spurlosen Verschwinden von 43 Studenten in Mexiko gibt eine internationale Expertengruppe ihre Ermittlungen auf und erhebt schwere Vorwürfe an den mexikanischen Staat. Dazu schreibt die «Washington Post» in ihrer Onlineausgabe:

«Als der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador vor fünf Jahren sein Amt antrat, versprach er, unablässig nach der Wahrheit über die 43 Studenten zu suchen, die im September 2014 in Ayotzinapa im südlichen Bundesstaat Guerrero verschwanden. Nun verlässt ein internationales Ermittlerteam Mexiko und beschwert sich, dass es von den Streitkräften abgeblockt wurde. Es ist ein Zeichen des Versagens für López Obrador und ein trauriger Kommentar zu Mexikos Unfähigkeit, sich aus Gesetzlosigkeit und Straffreiheit zu befreien. (...) Mexiko hat lange unter fehlender Rechtsstaatlichkeit gelitten, wurde von der Gewalt der Drogenkartelle geplagt und hatte mit dem gewaltsamen Verschwinden von bis zu 100.000 Menschen zu kämpfen. Der Fall der 43 Stundenten ist zum Symbol für die Unfähigkeit der Regierung geworden, die Schuldigen für Untaten zu Rechenschaft zu ziehen.»

Tausende Afrobrasilianerinnen demonstrieren gegen Rassismus

RIO DE JANEIRO: Tausende afrobrasilianische Frauen haben in Brasiliens Millionen-Metropole Rio de Janeiro gegen Rassismus und Gewalt demonstriert. Die Teilnehmerinnen zogen am berühmten Strand von Copacabana entlang und forderten andere Frauen auf, sich dem Protest anzuschließen, wie die Nachrichtenagentur Agencia Brasil am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete.

Demnach trugen die Demonstrantinnen Banner und Schilder mit Porträts von Afrobrasilianerinnen, die in Brasilien für Respekt gekämpft haben, darunter die verstorbene Sängerin Elza Soares oder die 2018 ermordeten Stadträtin von Rio, Marielle Franco. «Einen der brasilianischen Strände mit der größten Sichtbarkeit einzunehmen ist ein Akt des Mutes und der Anklage», sagte die brasilianische Schriftstellerin Maria da Conceição Evaristo.

Organisiert wurde die Demonstration vom Forum afrobrasilianischer Frauen des Bundesstaates Rio de Janeiro. In Brasilien ist rund die Hälfte der Bevölkerung dunkelhäutig. Deshalb fordern die Demonstrantinnen auch mehr politische Beteiligung - bis hin zu einer schwarzen Richterin am Obersten Gerichtshof. Afrobrasilianerinnen sind offiziellen Zahlen zufolge besonders oft von Gewalt und Arbeitslosigkeit betroffen.

Bundesagentur bemängelt Hürden bei der Automatisierung

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit als eine der größten deutschen Behörden stößt auf ihrem Weg zu deutlich mehr Digitalisierung und Automatisierung an rechtliche Grenzen. Zwar seien fast alle Dienstleistungen für den Kunden inzwischen online im Angebot, sagte Stefan Latuski von der Bundesagentur der Deutschen Presse-Agentur. Doch müssten anschließend zahlreiche interne Abläufe noch immer analog ausgeführt werden, weil rechtliche Hürden im Weg stünden. «Wir haben heute Verwaltungsvorschriften, die es schlicht nicht erlauben, stringent zu automatisieren», sagte er. Ziel sei jedoch eine Digitalisierung vom Kunden bis zur Leistung.

Latuski leitet das Systemhaus der BA und übernimmt zum 1. August zunächst kommissarisch zusätzlich die Funktion des Chief Information Officer der Bundesagentur. «Wir sind bisher nicht immer in der Lage, in der adäquaten Geschwindigkeit die Dinge zu bearbeiten. Bei vielen Anwendungen müssen wir noch sehr manuell arbeiten. Viele Mitarbeitende müssen Daten von links nach rechts bewegen», bemängelte er.

Um etwa Beratungsgespräche mit Kunden per Videoschalte führen zu können, kann die BA nicht auf Cloud-Produkte zurückgreifen. Bisher behilft sie sich mit einem eigenen Server, der sie mit der Plattform Skype verbindet. «Wir betreiben die weltweit größte Skype-Plattform, die der Firma Microsoft bekannt ist», sagte Latuski.

Ein höherer Automatisierungsgrad ist nach Einschätzung von Latuski für die BA und ihre Leistungsfähigkeit als Behörde zentral - schon alleine wegen der bevorstehenden Personalknappheit. In den nächsten Jahren gingen 37.000 der bisher gut 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand. «Wir verlieren eine ganze Menge Menschen an die Rente.» Es gehe nicht um Personalabbau, sondern um die Sicherung der Leistungsfähigkeit. Es sei auch nicht das Ziel, dass am Ende Computer über die Zahlung von Leistungen entscheiden.

Bus stürzt Abhang hinab - mindestens elf Tote

LIMA: Bei einem Busunfall im Nordwesten von Peru sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen.

Mehrere Dutzend weitere wurden bei dem Unglück in der Provinz Huancabamba am Sonntag (Ortszeit) verletzt, wie peruanische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Demnach war der Bus in den frühen Morgenstunden von der Straße abgekommen und einen Abgrund hinabgestürzt. Die Verletzten wurden den Angaben zufolge in Krankenhäuser der Region gebracht. Die Polizei schließe nicht aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. An Bord des Busses sollen sich rund 50 Menschen befunden haben. Informationen zur Unfallursache gab es zunächst nicht.