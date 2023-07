Neues aus dem Ausland am Montag

BBC-Moderator soll Teenager Geld für explizite Fotos gezahlt haben

LONDON: Die BBC wird von einem Skandal um einen prominenten Moderator erschüttert, der einer oder einem Minderjährigen Zehntausende Pfund für intime Fotos gezahlt haben soll. Vertreter des britischen öffentlich-rechtlichen Senders wollen sich am Montag mit der Londoner Polizei treffen. Der namentlich nicht genannte Mitarbeiter sei suspendiert worden, teilte die BBC mit.

Die Mutter des mutmaßlichen Opfers, das damals 17 Jahre alt gewesen sein soll, warf der BBC vor, erst unter öffentlichem Druck reagiert zu haben. Eigenen Angaben zufolge hatte sie den Fall im Mai bei dem Sender angezeigt, sei aber nicht kontaktiert worden. Zudem sei der beschuldigte Moderator anschließend auf Sendung geblieben. Nachdem in sozialen Medien über den Verdächtigen spekuliert wurde, betonten mehrere bekannte Moderatoren wie Ex-Fußball-Star Gary Lineker öffentlich, es handele sich nicht um sie.

Die Metropolitan Police teilte mit, sie sei von der BBC kontaktiert worden. Es gebe bisher aber keine formale Anschuldigung. «Wir benötigen zusätzliche Informationen, bevor wir entscheiden, welche weiteren Maßnahmen folgen sollen», hieß es von der Hauptstadtpolizei.

Chinas Behörden warnen vor gefährlicher Hitze

PEKING: Wegen der anhaltenden Hitze in China haben die Behörden die Bevölkerung erneut vor den Folgen der hohen Temperaturen gewarnt. Wie schon in den vergangenen Tagen rief das nationale Wetteramt am Montag die Hitzewarnstufe «Orange» aus. Das ist die zweithöchste Warnstufe.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das Wetteramt berichtete, wurden in Teilen der Hauptstadt Peking sowie in Teilen der Provinzen Hebei, Henan, Zhejiang und Fujian Temperaturen von mehr als 40 Grad erwartet. Den Bürgern wurde empfohlen, Aktivitäten im Freien einzuschränken.

Auch die lokalen Regierungen wurden aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Brände und Stromausfälle zu vermeiden.

In Teilen Chinas herrscht bereits seit Wochen ungewöhnliche Hitze. Vor allem der Norden des Landes war von den hohen Temperaturen stärker und früher als üblich betroffen.

Deutschland übernimmt Präsidentschaft der Sahel-Allianz

NOUAKCHOTT: Deutschland übernimmt den Vorsitz des wichtigsten internationalen Unterstützer-Verbunds für die afrikanische Sahel-Region. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) reiste dafür am Montag zur Generalversammlung der Sahel-Allianz in Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott. «Ich übernehme die Präsidentschaft der Sahel-Allianz, um zu zeigen, dass Deutschland mit seinen Partnern für die Region da ist und sich einsetzt in der Region», teilte Schulze mit. «Meine Prioritäten für die Sahel-Allianz liegen bei Arbeitsplätzen, Landwirtschaft und sozialer Sicherung in der Region. Und darauf, staatsfreie Räume zu verhindern.»

Die Sahel-Allianz mit 18 Mitgliedern wurde 2017 von Deutschland, Frankreich und der Europäischen Union gegründet, um die von großer Armut und Terrorismus bedrohten Länder des G5-Bündnisses der Sahel-Staaten - Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad - zu unterstützen. Bislang gab die Allianz mehr als 28 Milliarden Euro in der Region aus. Deutschland ist mit 2,73 Milliarden Euro in 181 Projekten viertgrößter Geldgeber hinter Weltbank, Frankreich und EU.

«Der Sahel ist eine der ärmsten Regionen der Welt mit einer der jüngsten Bevölkerungen. Gleichzeitig hat sich der Sahel zum neuen Epizentrum des islamistischen Terrorismus entwickelt und der russische Einfluss nimmt zu», erklärte Schulze. Schwerpunkte der Präsidentschaft sollen Projekte für Bildung und Beschäftigung, der Ausbau der sozialen Absicherung und Unterstützung für den kommunalen Aufbau von Wasserversorgung, Kliniken, Schulen und Märkten sein. «So merkt die Bevölkerung, wer sich ernsthaft kümmert und wer nicht. Denn Terrorgruppen verlegen keine Wasserleitungen», so Schulze.

Die Sahelzone erstreckt sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer. Die französischsprachigen Sahel-Staaten schlossen sich 2014 zusammen, auch um gegen die Bedrohung durch Islamisten vorzugehen. Bewaffnete Gruppen, die teils der Terrormiliz IS und Al-Kaida die Treue geschworen haben, überrennen seit mehr als einem Jahrzehnt die Region. Vor allem Mali, Burkina Faso und der Niger sind betroffen. Mehr als 2,8 Millionen Menschen sind vertrieben worden, mehr als 2 Millionen von ihnen in Burkina Faso. Mali verließ nach einem Militärputsch und Zwist mit den westlichen Demokratien bereits vor einem Jahr die G5 und forderte jüngst das Ende der UN-Friedensmission, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist.

Zeltlager wegen Gewitters vorübergehend geräumt

WEYHE: Ein Zeltlager der Jugendfeuerwehr mit rund 1700 Menschen in Niedersachsen ist wegen eines Sturms und Gewitters vorübergehend geräumt worden.

Wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen berichtete, wurden am Sonntagabend die Kinder und Jugendlichen sowie ihre Betreuer vorsorglich von dem Zeltplatz in Weyhe in eine nahegelegene Schule gebracht. Nachdem sich der Sturm am späten Abend gelegt hatte, kehrten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Zeltplatz zurück. Verletzt wurde niemand. Abgesehen von ein paar beschädigten Gemeinschaftszelten hat es ersten Erkenntnissen zufolge keine größeren Schäden gegeben, wie es von der Feuerwehr hieß.

Sechs Tote nach Messer-Attacke auf Kindergarten

PEKING: Bei einer Messerattacke an einem Kindergarten in Südchina sind sechs Menschen getötet und ein weiterer verletzt worden. Wie die staatliche Zeitung «China Daily» unter Berufung auf die Polizei berichtete, wurde nach der Attacke am Montag ein 25-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen. Der Angriff ereignete sich demnach in der Stadt Lianjiang (Provinz Guangzhou). Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Angriffe auf Kindergartenkinder oder Schüler sind in China keine Seltenheit. Bei früheren Verbrechen wollten sich die Täter in gewisser Weise an der Gesellschaft für empfundene Ungerechtigkeiten rächen und suchten sich dafür oft die schwächsten Mitglieder aus.

Deshalb gibt es in China seit langem strenge Sicherheitsvorkehrungen an Schulen und Kindergärten. An den Eingängen stehen Wachen. Eltern, Verwandte oder andere Personen werden in der Regel nicht auf das Schul- oder Kindergartengelände gelassen. Sie können ihre Kinder nur am Eingang abgeben und wieder abholen.

Dutzende Migranten in Südgriechenland gerettet

ATHEN: Die griechische Küstenwache hat in der Nacht zum Montag rund 120 Migranten aus einem felsigen Küstenabschnitt im Süden der Halbinsel Peloponnes gerettet. Der Wellengang hatte ihr Boot zu den Felsen von Kap Malea getrieben, wo es auf Grund lief. Wie der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die Küstenwache am Montag weiter berichtete, seien alle Menschen wohlauf und vorläufig in einer Schule des kleinen Hafens von Neapoli Voion untergebracht worden. Das Boot sei von der türkischen Ägäisküste gestartet und auf dem Weg nach Italien gewesen. Aus welchen Staaten die Migranten stammen, blieb zunächst unklar, wie der Staatsrundfunk weiter berichtete.

Schleuserbanden versuchen immer wieder, Migranten aus der Türkei und Staaten Nordafrikas sowie des Nahen Ostens in die EU-Staaten Griechenland, Zypern oder Italien zu bringen. Es kommt häufig zu Maschinenschäden oder Lecks auf den veralteten Booten und damit immer wieder zu Unglücken. Am 14. Juni waren beim Untergang eines völlig überfüllten Fischkutters rund 50 Seemeilen westlich Griechenlands Hunderte Menschen ums Leben gekommen.

Eine Tote bei Überschwemmungen im Bundesstaat New York

NEW YORK: Bei heftigen Regenfällen im US-Bundesstaat New York ist Medienberichten zufolge mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Eine etwa 30 Jahre alte Frau sei in Orange County bei dem Versuch ertrunken, mit ihrem Hund aus einem von Wassermassen umschlossenen Haus zu entkommen, hieß es am späten Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf einen Sprecher des Bezirks. Besonders betroffen war das Hudson-Tal.

Gouverneurin Kathy Hochul sagte, mehrere Personen würden noch vermisst. Sie rief für die Bezirke Orange - rund 80 Kilometer nördlich von New York City - und Ontario den Notstand aus. So können zusätzliche Mittel des Bundesstaates zur Verfügung gestellt werden. Hochul warnte vor lebensgefährlichen Überschwemmungen und rief die Menschen auf, überflutete Straßen zu meiden. Die starken Regenfälle trafen laut dem Sender CNN auch die US-Militärakademie in West Point. Dort hätten sich mehrere Menschen aus ihren von Wassermassen eingeschlossenen Autos in Sicherheit bringen müssen.

Der Wetterdienst sprach von einer gewaltigen Gewitterfront und gab eine Sturzflutwarnung auch für Teile New York Citys heraus.

Nach Unglück an Schule in Wimbledon: Zweites Mädchen gestorben

LONDON: Nach der Tragödie mit einem Auto, das in eine Schule im Londoner Stadtteil Wimbledon krachte, ist ein weiteres Mädchen gestorben. Wie die Metropolitan Police am Sonntagabend mitteilte, war auch das zweite Opfer erst acht Jahre alt.

Bereits am vergangenen Donnerstag war eine Achtjährige gestorben, nachdem ein Land Rover den Zaun zu einem Schulgelände durchbrochen hatte und gegen ein Gebäude geprallt war. Berichten zufolge feierten die Kinder zu dem Zeitpunkt im Freien den letzten Schultag vor den Sommerferien an der Privatschule.

Eine 40 Jahre alte Frau war laut Polizeimitteilung infolge des Vorfalls am Sonntag noch in einem ernsten Zustand im Krankenhaus. Weitere Menschen, darunter ein sieben Monate altes Mädchen, erlitten demnach nicht-lebensgefährliche Verletzungen. Insgesamt mussten 16 Menschen wegen Verletzungen behandelt werden. Der Vorfall nahe dem berühmten All England Lawn Tennis and Croquet Club, wo derzeit das berühmte Tennis-Turnier stattfindet, hatte einen großen Rettungseinsatz ausgelöst.

Die Fahrerin des Wagens, eine 46-jährige Frau, wurde wegen des Verdachts auf Tötung durch gefährliches Fahren festgenommen. Warum sie mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und auf das Schulgelände gefahren war, blieb zunächst unklar. Von einem terroristischen Hintergrund geht die Polizei aber nicht aus.

Auch Japan stöhnt unter Sommerhitze - Über 35 Grad in Tokio

TOKIO: Auch in Japan stöhnen die Bewohner unter mörderischer Hitze bei zugleich hoher Luftfeuchtigkeit.

In der Hauptstadt Tokio stieg das Quecksilber am Montag zum ersten Mal seit Jahresbeginn auf über 35 Grad. Das Umweltministerium und die nationale Wetterbehörde gaben für neun Präfekturen, darunter Tokio sowie die angrenzenden Präfekturen Saitama, Chiba und Ibaraki, eine Warnung vor Hitzeschlag aus. Die Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, sich möglichst in gekühlten Innenräumen aufzuhalten und genug Wasser zu trinken. Derweil wird der Süden und Westen des Inselreiches von heftigen Regenfällen heimgesucht. Die dort lebenden Menschen waren aufgerufen, sich vor Überschwemmungen und Erdrutschen in Sicherheit zu bringen.

Nordkorea warnt USA vor erhöhter Gefahr eines Nuklearkonflikts

SEOUL: Nordkorea hat die USA vor der Entsendung eines atomgetriebenen U-Boots mit ballistischen Raketen nach Südkorea gewarnt. Die USA planten, ein strategisches Atom-U-Boot mit Nuklearsprengköpfen auf die koreanische Halbinsel zu bringen, erklärte das Verteidigungsministerium in Pjöngjang am Montag. Der Schritt könne «praktisch die schlimmste Krise eines Nuklearkonflikts auslösen», wurde ein Sprecher von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. Er warf den USA «unverhohlenste nukleare Erpressung» vor.

Angesichts erhöhter Spannungen mit Nordkorea hatten die USA und ihr Verbündeter Südkorea im April vereinbart, ihre militärische Zusammenarbeit zu verstärken. Dazu gehört auch eine sichtbarere Stationierung strategischer US-amerikanischer Waffensysteme, darunter Atom-U-Boote mit ballistischen Raketen. Solche Raketen können - je nach Bauart - auch mit einem oder mehreren Atomsprengköpfen bestückt werden. Im Juni hatten die US-Streitkräfte zu gemeinsamen Übungen ein Atom-U-Boot mit Marschflugkörpern nach Südkorea geschickt.

Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen. Nach einer beispiellosen Serie von Raketentests im vergangenen Jahr hatte das weithin isolierte Land auch in diesem Jahr wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen gestartet.

Mindestens eine Tote bei heftigen Regenfällen

TOKIO: Bei heftigen Regenfällen im Südwesten Japans ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Bei dem Opfer handele es sich um eine ältere Frau in der Präfektur Fukuoka auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu, deren Haus von einer Schlammlawine eingeschlossen wurde, wie örtliche Medien am Montag berichteten. Die nationale Wetterbehörde gab unterdessen wegen der Gefahren durch Überschwemmungen und Erdrutsche die höchste Warnstufe für Fukuoka und die Nachbarpräfektur Oita aus. Die Bewohner waren aufgerufen, unverzüglich Maßnahmen zum Schutz der eigenen Sicherheit zu treffen.

Seit Tagen wird der Süden und Westen des Inselreiches von teils rekordstarken Niederschlägen überzogen. Zwischenzeitlich waren Hunderttausende Bewohner aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. An mehreren Orten gingen Erdrutsche nieder, reißende Flüsse traten über die Ufer. Bahnverbindungen waren unterbrochen. Die Wetterbehörde warnte vor weiteren Regenfällen vom Westen bis Nordosten des Landes.