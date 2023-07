Neues aus dem Ausland am Montag

Neunjähriger stirbt bei Sturz in Schlucht

LUXEMBURG-STADT/BERDORF: Im Osten Luxemburgs ist ein neunjähriger Junge bei einem Sturz in eine Schlucht ums Leben gekommen. Der tragische Unfall passierte am späten Sonntagnachmittag in Berdorf (Kanton Echternach) in Höhe der Aussichtsplattform Teufelsinsel, wie die Polizei in Luxemburg-Stadt mitteilte. Bei dem Sturz in mehrere Meter Tiefe habe er schwere Verletzungen erlitten. Rettungsdienste und Notarzt versorgten den Jungen vor Ort, der aber noch am Unfallort starb. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung angeordnet. Familienangehörige werden psychologisch betreut, wie es hieß.

Berdorf liegt nahe der deutsch-luxemburgischen Grenze, gut 30 Kilometer von Trier entfernt. Die Aussichtsplattform auf einem Felsplateau ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer.

Mädchen stürzt bei Berliner Abiturfeier durch Lichtkuppel und stirbt

BERLIN: Eine 17-jährige Schülerin ist in Deutschland bei einer Abiturfeier (Matura) durch eine Lichtkuppel aus Kunststoff gestürzt und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Montag gegen 1.30 Uhr in einem großen Hotel im Berliner Stadtbezirk Neukölln.

Zwei Jugendliche kletterten demnach bei der Feier auf ein Dach des Hotels. Dabei kam es zu dem Sturz. Sanitäter brachten die 17-Jährige in ein Krankenhaus. Dort starb sie den Angaben zufolge an ihren Verletzungen.

Wie es genau zu dem Sturz kam, sei noch nicht abschließend geklärt, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Nach einem Bericht der Zeitung «B.Z.» stürzten die beiden Jugendlichen etwa acht Meter tief. Der zweite Jugendliche soll auf Müllbehälter gefallen sein, die seinen Sturz bremsten. Er soll demnach nicht gravierend verletzt worden sein.

Das Hotel hat neben einigen Hundert Zimmern auch mehrere große Veranstaltungsräume. Wie die Jugendlichen auf das Dach gelangten, war zunächst nicht bekannt. An der Feier sollen laut dem Bericht etwa 500 Schüler eines Gymnasiums in Berlin-Pankow teilgenommen haben.

Heftiger Regen im Südwesten Japans

TOKIO: Wegen heftiger Regenfälle im Südwesten Japans haben die Behörden vor der Gefahr durch Erdrutsche und Überschwemmungen gewarnt.

In der Stadt Kumamoto auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu waren am Montag Hunderttausende Bewohner aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Im Ort Yamato stürzte eine Betonbrücke über einem kleinen Fluss ein. Verletzt wurde dabei laut örtlichen Medien niemand. Die nationale Wetterbehörde in Tokio warnte auch für Dienstag vor weiteren starken Regenfällen und heftigen Gewittern.