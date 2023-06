Neues aus dem Ausland am Montag

Moskau hebt Anti-Terror-Notstand wieder auf

MOSKAU: Nach dem Ende des bewaffneten Söldner-Aufstands in Russland ist in der Hauptstadt Moskau der Anti-Terror-Notstand wieder aufgehoben worden. «Alle Beschränkungen werden zurückgenommen», schrieb Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Montag auf seinem Telegram-Kanal. Die wegen der chaotischen Lage verschobenen Abschlussfeiern für Schüler würden am Samstag nachgeholt. Aufgehoben wurde der Anti-Terror-Notstand auch im Moskauer Gebiet sowie in der südlicher gelegenen Region Woronesch.

Am vergangenen Wochenende war in Russland ein lange schwelender Machtkampf zwischen der regulären Armee und der privaten Söldner-Gruppe Wagner eskaliert. Unter der Führung ihres Chefs Jewgeni Prigoschin besetzten die Wagner-Söldner am Samstag etwa die südrussische Stadt Rostow am Don und drohten mit einem Marsch auf Moskau. Daraufhin wurden in mehreren Regionen Anti-Terror-Maßnahmen ergriffen.

Am Samstagabend dann beendete Prigoschin seinen Aufstand überraschend wieder, nachdem der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko vermittelt hatte. Derzeit ist über den genauen Aufenthaltsort Prigoschin nichts bekannt.

Nach Sieg der Konservativen schnelle Regierungsbildung in Athen

ATHEN: Nach dem klaren Sieg der Konservativen bei den griechischen Parlamentswahlen am Sonntag soll der bisherige und künftige Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bereits an diesem Montag vereidigt werden. Das teilte das griechische Präsidialbüro mit. Die Zusammensetzung des Kabinetts soll Medienberichten zufolge spätestens bis Dienstagvormittag bekanntgegeben werden.

Nach Auszählung von 99,6 Prozent der Stimmen kommt Mitsotakis' Volkspartei Nea Dimokratia (ND) auf 40,6 Prozent. Der Ministerpräsident verfügt somit mit 158 Mandaten über die absolute Mehrheit im Parlament mit 300 Sitzen. Die ND ist damit eine der stärksten Volksparteien in der EU.

Zweitstärkste Kraft im Parlament wurde die Linkspartei Syriza des ehemaligen Regierungschefs Alexis Tsipras (2015-2019) mit 17,8 Prozent der Stimmen und 48 Abgeordneten. Die Sozialdemokraten (Pasok) kamen auf 11,9 Prozent und 32 Mandate, die kommunistische Partei KKE auf 7,7 Prozent und 20 Sitze.

Den Sprung über die Drei-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament schafften außerdem die rechtsradikale Partei Spartiates (Spartaner) mit 4,6 Prozent (12 Mandate), die ultrakonservative Elliniki Lysi (Griechische Lösung) mit 4,5 Prozent (12 Abgeordnete), die hauptsächlich aus religiösen Eiferern bestehende Partei Niki (Sieg) mit 3,7 Prozent (10 Sitze) und die Linkspartei Plefsi Eleftherias (Kurs der Freiheit) mit 3,2 Prozent (8 Sitze), wie das Innenministerium mitteilte.

China unterstützt Russlands Bemühungen für nationale Stabilität

PEKING: China unterstützt nach eigenen Angaben die russischen Bemühungen zur Aufrechterhaltung der nationalen Stabilität. Nach dem Aufstand der Privatarmee Wagner von Söldnerchef Jewgeni Prigoschin gegen die Moskauer Führung hieß es in einer kurzen Mitteilung des Pekinger Außenministeriums vom Sonntagabend: «Das ist Russlands interne Angelegenheit.» Als «freundlicher Nachbar» und strategischer Kooperationspartner «unterstützt China Russland darin, die nationale Stabilität zu wahren und Entwicklung und Wohlstand zu erreichen». Auch die russische Regierung sprach von einer Solidaritätsadresse Pekings.

Bei einem Besuch in der chinesischen Hauptstadt, der nach russischen Angaben schon länger geplant war, traf der russische Vizeaußenminister Andrej Rudenko am Sonntag mit Chinas Außenminister Qin Gang zusammen. Beide hätten sich über die bilateralen Beziehungen sowie internationale und regionale Fragen von gemeinsamem Interesse ausgetauscht, teilten das chinesische und das russische Außenministerium gleichlautend mit.