Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 19.06.23 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Parlamentsbericht über Johnson-Lügen: Sunak weicht Fragen aus

LONDON: Der britische Premierminister Rishi Sunak will sich nicht festlegen, ob er einem Bericht über Lügen von Ex-Regierungschef Boris Johnson im Parlament zustimmen wird. Er wolle das Votum nicht beeinflussen, sagte der Parteichef der Konservativen wenige Stunden vor der Debatte am Montag. «Es ist wichtig, dass sich die Regierung nicht einmischt, denn es ist eine Sache des Parlaments und der Abgeordneten als Einzelpersonen, nicht als Mitglieder der Regierung.» Die Zeitung «Times» berichtete, Sunak werde der Abstimmung fernbleiben und damit eine Festlegung vermeiden. Die Opposition warf ihm daraufhin Führungsschwäche vor.

Für den Bericht kam ein mehrheitlich konservativ besetzter Parlamentsausschuss zu dem Schluss, dass der damalige Premier Johnson das Unterhaus in der «Partygate»-Affäre über verbotene Feiern während der Corona-Pandemie wiederholt belog. Der empfohlenen 90-tägigen Suspendierung aus dem Parlament kam der konservative Politiker zuvor, indem er sein Mandat niederlegte. Eine Abstimmung könnte ein Stimmungsbarometer sein, wie viel Unterstützung Johnson in den Reihen der Tory-Fraktion noch genießt.

Australien bekommt Volksabstimmung über mehr Rechte für Aborigines

CANBERRA: In Australien wird bis zum Ende des Jahres eine Volksabstimmung über eine Verfassungsänderung abgehalten, die den Ureinwohnern eine Stimme im Parlament geben soll. Nach dem Abgeordnetenhaus, das das Referendum Ende Mai abgesegnet hatte, stimmte in der Hauptstadt Canberra am Montag auch der Senat mit großer Mehrheit dafür. Unter dem Motto «Voice to Parliament» geht es darum, ob künftig ein Gremium indigener Australier die Regierung berät, wenn es um Fragen geht, die die Ureinwohner betreffen. Die Abstimmung ist wahrscheinlich im Oktober.

Nach dem Votum brach im Senat Applaus aus. In der Befragung werde es darum gehen, die 65.000 Jahre alte Geschichte der Aborigines endlich in der Verfassung anzuerkennen, sagte die Ministerin für indigene Australier, Linda Burney. Premierminister Anthony Albanese twitterte: «Gemeinsam können wir Geschichte schreiben.» Er hatte das «Voice Referendum» seit seinem Wahlsieg im Mai vergangenen Jahres vorangetrieben.

Von den annähernd 26 Millionen Australierinnen und Australiern sind fast eine Million Aborigines und Torres-Strait-Insulaner - so der Name der indigenen Bevölkerung der gleichnamigen Inseln. Das Land ist bei der Frage zu dem Referendum derzeit aber sehr gespalten. Für eine Verfassungsänderung ist zudem eine «doppelte» Mehrheit nötig: Nicht nur auf nationaler Ebene müssen mehr Ja- als Nein-Stimmen erzielt werden - auch eine Mehrheit der sechs Bundesstaaten und Territorien muss sich dafür aussprechen, also mindestens vier.

Die Ureinwohner werden in der 1901 verabschiedeten Verfassung des Landes nicht erwähnt. Erst 1967 wurden ihnen überhaupt Bürgerrechte eingeräumt. Von großen Teilen der weißen Mehrheit wird die indigene Bevölkerung nach wie vor ausgegrenzt, obwohl sie das Land schon seit Zehntausenden Jahren besiedelt. Nach der Ankunft der First Fleet (Erste Flotte) aus Großbritannien 1788 und der darauffolgenden Kolonisierung des Kontinents wurden viele Jahrzehnte lang Aborigines-Kinder ihren Eltern entrissen. Die «gestohlene Generation» musste in Heimen oder bei weißen Familien aufwachsen.

Nordkorea sieht gescheiterten Satellitenstart als schwersten Fehler

SEOUL: Nordkorea hat den gescheiterten Start eines eigenen Satelliten für die militärische Aufklärung vor knapp drei Wochen als die schwerwiegendste Fehlleistung in der ersten Jahreshälfte bezeichnet. In einem Bericht an das Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei seien die zuständigen Beamten «bitterlich kritisiert» worden, berichteten die Staatsmedien am Montag. Sie hätten die Vorbereitungen für das Vorhaben in verantwortungsloser Weise vorangetrieben. Ein neuer Startversuch müsse in naher Zukunft erfolgen.

Nordkorea, das wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen ist, hatte den technischen Fehlschlag schon kurz nach dem Start am 31. Mai eingeräumt. Eine Trägerrakete sollte den ersten eigenen Spionagesatelliten ins All bringen. Die Rakete war jedoch etwa 200 Kilometer westlich der südkoreanischen Insel Eocheong ins Gelbe Meer gestürzt. Zuletzt barg Südkoreas Militär ein größeres Wrackteil der Rakete für eigene Untersuchungen zum Stand der nordkoreanischen Raketentechnologie. Die Technologie von Weltraumraketen und militärischen Langstreckenraketen unterscheidet sich kaum.

Dem Zentralkomitee legte bei einer mehrtägigen Sitzung den Berichten aus Nordkorea zufolge eine Zwischenbilanz zu den wichtigsten sicherheits- und wirtschaftspolitischen Aufgaben für dieses Jahr vor. Machthaber Kim Jong Un sei anwesend gewesen. Neben Fortschritten zum Ausbau der strategischen Streitmacht seien auch die Mängel in einigen Bereichen erwähnt worden. «Der gravierendste war der gescheiterte Start eines militärischen Aufklärungssatelliten», hieß es. Die Entwicklung eines solchen Satelliten sei von großer Bedeutung für die Streitkräfte, «um für Kampfhandlungen vollständig vorbereitet zu sein». Das Zentralkomitee gehört zu den Führungsgremien der Partei, deren Chef Kim Jong Un ist.

Mehr Aborigine-Rechte: Auch Australiens Senat stimmt für Referendum

CANBERRA: Jetzt ist es offiziell: In Australien wird noch vor Jahresende ein Referendum über eine Verfassungsänderung abgehalten, die der indigenen Bevölkerung eine Stimme im Parlament geben soll. Nach dem Abgeordnetenhaus, das die Volksbefragung schon Ende Mai abgesegnet hatte, stimmte am Montag auch der Senat in Canberra mit großer Mehrheit dafür. Unter dem Motto «Voice to Parliament» geht es darum, ob künftig ein Gremium indigener Australier die Regierung beraten soll, wenn es um Fragen zu den Ureinwohnern des Landes geht.

Nach dem Votum brach im Senat Applaus aus. Bei der Befragung werde es darum gehen, die 65.000 Jahre alte Geschichte der Ureinwohner endlich in der Verfassung anzuerkennen, sagte die Ministerin für indigene Australier, Linda Burney. Premierminister Anthony Albanese twitterte: «Gemeinsam können wir Geschichte schreiben.» Er hatte das «Voice Referendum» seit seinem Wahlsieg im Mai 2022 vorangetrieben. Medien zufolge soll es wahrscheinlich im Oktober durchgeführt werden.

Australien ist bei der Frage zu den Ureinwohnern derzeit aber sehr gespalten. Um eine Verfassungsänderung möglich zu machen, ist zudem eine «doppelte» Mehrheit nötig: Nicht nur auf nationaler Ebene müssen laut Wahlkommission mehr «Ja»- als «Nein»-Stimmen erzielt werden - auch eine Mehrheit der sechs Bundesstaaten und Territorien muss sich dafür aussprechen, also mindestens vier.

Die Ureinwohner werden in der 1901 verabschiedeten Verfassung des Landes nicht erwähnt. Erst 1967 wurden ihnen überhaupt Bürgerrechte eingeräumt. Von großen Teilen der weißen Mehrheit wird die indigene Bevölkerung nach wie vor ausgegrenzt, obwohl sie das Land schon seit Zehntausenden Jahren besiedelt. Nach der Ankunft der First Fleet (ersten Flotte) in Sydney Cove im Januar 1788 und der darauffolgenden Kolonisierung des Kontinents wurden viele Jahrzehnte lang Aborigine-Kinder ihren Eltern entrissen. Die sogenannte «gestohlene Generation» musste in Heimen oder bei weißen Familien aufwachsen.

Experte plädiert für Unabhängigkeit von China bei Lithium-Produktion

KIEL: Angesichts des steigenden Einflusses von China auf die weltweite Förderung und Verarbeitung von Lithium beispielsweise für die Batterien in Elektrofahrzeugen fordert der Kieler Wirtschaftsprofessor Tobias Heidland eine stärkere Diversifizierung der Zulieferer der deutschen Industrie. «Die Abhängigkeit von China beim Lithium ist ein großes Risiko für deutsche Unternehmen», sagte der Direktor des Forschungszentrums Internationale Entwicklung am Kieler Wirtschaftsforschungsinstitut IfW der Deutschen Presse-Agentur. «Sollte es zu größeren Spannungen kommen, könnten sie den Zugang zu entscheidenden Zwischenprodukten verlieren.»

Schon jetzt bezieht die EU fast ihr gesamtes Lithium aus China. Derzeit investiert Peking in Afrika und Südamerika stark in die Förderung und Verarbeitung des Leichtmetalls. Bis 2025 könnte China nach den Erwartungen von Experten rund ein Drittel der weltweiten Lithium-Versorgung kontrollieren. Allerdings wollen immer mehr Förderländer die Kontrolle über ihre Rohstoffe behalten und stärker von der Wertschöpfung profitieren. «Das eröffnet die Chance, sich unabhängiger von China zu machen», sagte Heidland. «Deutsche Firmen können potenziell attraktive Partner sein, um vor Ort in Südamerika oder in afrikanischen Ländern die ersten Schritte der Wertschöpfungskette zu unterstützen.»

Chancen für deutsche Unternehmen sieht Heidland besonders in Ländern, die bei der Förderung auf Umwelt und Nachhaltigkeit achten wollen. «Die Lithiumproduktion verursacht starke Umweltschäden, oder man muss sehr viel Geld in die Hand nehmen, um dies zu vermeiden. Und das treibt wiederum die Preise in die Höhe. Das ist eine schwierige Situation für deutsche Unternehmen, sich in Ländern zu engagieren, wo darauf kein Wert gelegt wird. Da wird man sicherlich nicht mit den chinesischen Ansätzen konkurrieren können», sagte Heidland. «Auf der anderen Seite bietet sich für deutsche Unternehmen die Chance, in Ländern zu punkten, die bewusst auf Nachhaltigkeit achten wollen. Da können deutsche Firmen mit ihrer Erfahrung in dem Bereich ein attraktives Angebot machen.»

US-Außenminister Blinken setzt Gespräche in Peking fort

PEKING: Der amerikanische Außenminister Antony Blinken hat seine Gespräche in Peking fortgesetzt. Am zweiten Tag seines China-Besuches kam Blinken am Montag in Peking mit dem obersten Außenpolitiker Wang Yi zusammen, der in der chinesischen Machthierarchie noch über dem Außenminister Qin Gang steht. Die erste Visite eines US-Außenministers in China seit 2018 erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen zwischen den rivalisierenden Mächten.

Am Vortag hatte Blinken laut US-Berichten siebeneinhalb Stunden mit seinem chinesischen Amtskollegen gesprochen - und damit viel länger als geplant. Der US-Außenminister lud Qin Gang auch zu einem Gegenbesuch nach Washington ein. Beide Seiten beschrieben die Gespräche im Anschluss weitgehend übereinstimmend als freimütig, tiefgehend und konstruktiv.

Es wurde spekuliert, ob Blinken am Montag vielleicht sogar von Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen werden könnte. Ein solches Treffen wäre protokollarisch aber ungewöhnlich und könnte als besondere Geste gewertet werden. Es gab in Peking aber zunächst keine Bestätigung, dass ein solches Treffen geplant sein könnte.

Vorschlag für Klimaschutz: Irland könnte 200.000 Kühe töten

DUBLIN: Zum Klimaschutz will Irland seinen Viehbestand deutlich verringern und erwägt auch die Tötung Zehntausender Milchkühe. Die Regierung sei fest entschlossen, den Landwirten «freiwillige, finanziell attraktive Optionen zu bieten, zu denen auch die Diversifizierung gehört», sagte eine Sprecherin des Agrarministeriums. Die Branche sei «das Juwel in der Krone des gesamten Agrar- und Ernährungssektors» und habe bereits ein hohes Maß an Nachhaltigkeit vorzuweisen. Dieser Ehrgeiz müsse ausgebaut werden.

«Ungefähr 65.000 Milchkühe pro Jahr müssten 2023, 2024 und 2025 aus dem Markt genommen werden», hatte die Zeitung «Irish Independent» aus einem internen Papier des Ministeriums zitiert. Dies solle durch Keulungen geschehen. Landwirte könnten 3000 Euro Entschädigung je Kuh erhalten. Das macht 200 Millionen Euro jährlich bis 2025. Kürzlich hatte die Umweltbehörde EPA gewarnt, das Land werde seine Klimaziele voraussichtlich deutlich verfehlen.

Das Dokument sei «Teil eines Beratungsprozesses» und gehöre zu verschiedenen Optionen, sagte die Ministeriumssprecherin. «Es handelt sich nicht um eine endgültige politische Entscheidung.» Der Verband der irischen Milchlieferanten fühlt sich übergangen und forderte, ein solches Programm müsse auf Freiwilligkeit beruhen.

Es gibt in Irland etwa 18.000 Milchbauern mit mehr als 7 Millionen Rindern. 1,55 Millionen davon sind Milchkühe. Das EU-Mitglied hat gut 5 Millionen Einwohner.