Neues aus dem Ausland am Montag

08.05.23

Rentnerin fährt in Festzelt: Viele Verletzte

MADRID: Eine Rentnerin ist in Spanien während eines Volksfestes mit ihrem Wagen in eine Menschenmenge gefahren. Bei dem Unfall seien in der Nacht auf Montag in Vilanova de Arousa im Nordwesten des Landes elf Menschen verletzt worden, teilte der Notdienst der Region Galicien am Montag mit. Der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien sprachen von mindestens zwölf Verletzten. Fünf Schwerverletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Die größte Sorge bereite der Zustand eines 14-Jährigen, der schwere innere Blutungen erlitten habe.

Der Unfall geschah den amtlichen Angaben zufolge am Sonntag gegen 23.30 Uhr. Die Ursache des Unfalls sei bisher unbekannt, aber alles deute darauf hin, dass die circa 80 Jahre alte Fahrerin die Kontrolle über den Wagen mit Automatikschaltung verloren habe, berichtete RTVE. Sie und ihr Ehemann, der auf dem Beifahrersitz saß, hätten wohl in einem Smart einem Konzert auf dem Festgelände beigewohnt. Plötzlich sei das Fahrzeug los- und ins Zelt gefahren. Die beiden Insassen seien in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Behörden hätten bereits Ermittlungen aufgenommen.

Die gut 10.000 Einwohner der galicischen Küstengemeinde Vilanova de Arousa unweit von Pontevedra feierten am Sonntag den Tag ihres Schutzpatrons San Miguel de Deiro. An dem Fest nehmen immer auch zahlreiche Bewohner von Nachbargemeinden teil.

Vor Regierungskonsultationen: Chinas Außenminister besucht Berlin

PEKING: Der chinesische Außenminister Qin Gang kommt in dieser Woche nach Berlin. Das Außenministerium in Peking kündigte am Montag eine Reise nach Deutschland, Frankreich und Norwegen an, die bis Freitag dauern soll. Die Visite in Berlin findet im Vorfeld der im nächsten Monat geplanten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen statt, zu denen der neue chinesische Ministerpräsident Li Qiang am 20. Juni nach Berlin eingeladen wurde.

Der politische Austausch zwischen Peking und Berlin hat nach dem Ende der Pandemie wieder spürbar zugenommen. Mitte April war Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bereits zu ihrem ersten Besuch in China und war mit dem neuen chinesischen Außenminister zusammengetroffen. Dabei wurden erneut klare Differenzen deutlich. Baerbock sieht die Volksrepublik einerseits als Systemrivalen, andererseits aber auch als Partner und Wettbewerber.

Bei den regelmäßigen Regierungskonsultationen kommen führende Regierungsmitglieder beider Seiten zusammen. Solche Gespräche veranstaltet die Bundesregierung mit mehreren engen oder strategisch wichtigen Partnern wie etwa Frankreich, Japan, Indien, Brasilien und Israel. Die letzten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen fanden 2021 statt - wegen der Corona-Pandemie damals als Videokonferenz und überschattet von politischen Spannungen.

Mehrere Tote bei Waldbränden

MOSKAU: Bei Wald- und Flächenbränden sind in Russland Medienberichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. In der sibirischen Region Kurgan seien mindestens sechs Menschen gestorben und 14 weitere verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Montag unter Berufung auf Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Mehr als 40 Häuser wurden zerstört, mehrere Dörfer mussten evakuiert werden.

In der ebenfalls sibirischen Region Tjumen meldeten die Behörden einen weiteren Toten. Es handele sich um einen 49 Jahre alten Mann, der gestorben sei beim Versuch, ein Feuer in seinem Dorf zu bekämpfen. Auch im Gebiet Swerdlowsk am Ural weiteten sich Waldbrände aus - jüngsten Angaben zufolge auf eine Fläche von insgesamt mehr als 540 Quadratkilometer.

Das flächenmäßig größte Land der Erde hat zwischen Frühjahr und Herbst zunehmend mit Wald- und Flächenbränden zu kämpfen. Seit Jahren mahnen Experten, dass solche Katastrophen durch den Klimawandel noch verstärkt werden. Im vergangenen Jahr hatte es zudem vereinzelt Berichte gegeben, dass aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in einigen Waldbrand-Regionen Mangel an Rettungskräften herrschte.