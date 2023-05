Neues aus dem Ausland am Montag

UN-Welternährungsprogramm will Arbeit im Sudan wieder aufnehmen

KHARTUM: Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) will seine Nothilfeprogramme im Sudan wieder aufnehmen. Das kündigte WFP-Exekutivdirektorin Cindy McCain am Montag über Twitter an. «WFP nimmt seine Programme rasch wieder auf, um die lebensrettende Hilfe zu leisten, die viele Menschen jetzt so dringend benötigen», schrieb McCain. Kurz nach Ausbruch der Gewalt im Sudan vor rund zwei Wochen hatte das Welternährungsprogramm seine Arbeit eingestellt, nachdem mehrere Mitarbeiter durch die Kämpfe ums Leben gekommen waren. Durch die Krise müssten Millionen Sudanesen hungern, so McCain.

In dem nordostafrikanischen Land mit rund 46 Millionen Einwohnern kämpft der De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan mithilfe der Streitkräfte seit dem 15. April gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, der die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) anführt. Die beiden Generäle hatten die Führung Sudans durch gemeinsame Militärcoups übernommen.

13-Jähriger stiehlt Auto - drei Tote bei Unfall

BRISBANE: Mit einem gestohlenen Auto soll ein 13-Jähriger in Australien einen schweren Unfall mit drei Toten verursacht haben. Der Junge selbst sei nur leicht am Fuß verletzt worden, berichtete der Sender ABC am Montag unter Berufung auf die Behörden. Er sei in Polizeigewahrsam und wegen gefährlichen Fahrverhaltens mit Todesfolge in drei Fällen angeklagt worden. Der Unfall hatte sich am späten Sonntagabend in Maryborough nördlich von Brisbane an der Ostküste ereignet.

Der Junge sei mit dem kurz zuvor gestohlenen Wagen von hinten auf ein anderes Auto aufgefahren, das danach auf die Gegenfahrbahn gekommen und in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht sei, hieß es in den Medienberichten. Darin war von einem «Horror-Crash» die Rede.

Bei den Opfern handelt es sich um drei Frauen im Alter von 17, 29 und 52 Jahren. Eine 23-Jährige sei zudem mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden und kämpfe um ihr Leben, teilte die Polizei mit. Der junge Unfallverursacher sei der Polizei bereits bekannt gewesen, sagte ein Behördensprecher, ohne Details zu nennen. Er soll demnächst einem Richter vorgeführt werden.

Welche Strafe dem Jungen droht, wurde nicht bekannt. Jedoch gilt in Australien ein extrem hartes Jugendstrafrecht. Erst kürzlich musste ein 13-Jähriger ebenfalls im Bundesstaat Queensland 60 Tage in ein Jugendgefängnis, weil er einem Gleichaltrigen bei einem Streit einen Schlag versetzt hatte und ihm das Smartphone aus der Hand gerissen hatte. Während der Haft saß er lange Strecken in Einzelhaft.