Neues aus dem Ausland am Montag

Guerilla kündigt Gespräche mit kolumbianischer Regierung an

SAN VICENTE DEL CAGUÁN: Eine Gruppe abtrünniger Kämpfer der ehemaligen Farc-Guerilla in Kolumbien hat Berichten zufolge Friedensgespräche mit der Regierung im kommenden Monat angekündigt. Eine Sprecherin der Gruppe EMC (Estado Mayor Central) sagte laut kolumbianischen Medien bei einem Treffen der Gruppe im Amazonasgebiet, ihre Unterhändler stünden bereit für den Beginn der Gespräche am 16. Mai.

Die EMC gilt mit geschätzt etwa 3000 Mitgliedern als die größte der sogenannten Farc-Dissidentengruppen. Diese Kämpfer lehnten den Friedensvertrag ab, den die linken Farc (Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens) als größte Rebellengruppe 2016 mit der Regierung geschlossen hatte. Das südamerikanische Land hatte bis dahin 52 Jahre des bewaffneten Konflikts zwischen Streitkräften, linken Guerillaorganisationen und rechten Paramilitärs erlebt. Kolumbiens erster linker Präsident Gustavo Petro, der seit August regiert, versprach Gespräche mit allen bewaffneten Gruppen für einen umfassenden Frieden.

Kolumbiens Hochkommissar für den Frieden, Danilo Rueda, hatte vergangenen Mittwoch mitgeteilt, er habe sich mit Angehörigen der EMC-Führung getroffen. Zwischen der Gruppe und der Regierung herrscht eine Waffenruhe.

G7 warnen vor gewaltsamer Änderung der internationalen Ordnung

KARUIZAWA: Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien hat angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und Chinas zunehmenden Machtstrebens vor jedem Versuch einer gewaltsamen Änderung der internationalen Ordnung gewarnt. «Wir werden jegliche einseitigen Versuche zurückweisen, den Status quo durch Gewalt zu ändern», sagte der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi am Montag zu Beginn der Beratungen der G7-Außenminister über die Lage im Indopazifik.

In der Region versucht China, seine Machtposition auch militärisch auszubauen. Man werde «der Welt die feste Entschlossenheit der G7 demonstrieren, die internationale Ordnung auf Grundlage der Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten», sagte Hayashi im japanischen Karuizawa. Für Deutschland nimmt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an dem bis Dienstag dauernden Treffen in dem Urlaubsort teil, der 175 Kilometer von der japanischen Hauptstadt Tokio entfernt ist.