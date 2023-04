Neues aus dem Ausland am Montag

US-Zerstörer in umstrittenem Seegebiet im Südchinesischen Meer

PEKING: In den zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA hat der amerikanische Lenkwaffen-Zerstörer «USS Milius» am Montag einen Einsatz in einem umstrittenen Seegebiet im Südchinesischen Meer absolviert. Wie die 7. US-Flotte mitteilte, sei das US-Kriegsschiff nahe des Mischief Riffs gefahren, um für die Freiheit der Navigation in dem von China und anderen Staaten beanspruchten Meeresgebiet einzutreten. Nach dem «normalen Einsatz» habe die «USS Milius» die strittige Gegend um das Atoll der Spratly-Inseln wieder verlassen.

Das Riff sei im natürlichen Zustand von Wasser überspült und erlaube daher nach der Seerechtskonvention keine Territorialansprüche, hieß es in der Mitteilung. Chinas Landgewinnung sowie die errichteten Anlagen änderten daran nichts. «Unrechtmäßige und weitreichende Ansprüche im Südchinesischen Meer stellen eine ernste Gefahr für die Freiheit der Meere dar, einschließlich der Freiheit der Navigation und des Überfluges, des freien Handels und ungehinderter Geschäfte.»

China beansprucht fast das gesamte Südchinesische Meer für sich und hat künstliche Inseln aufgeschüttet, um seine Ansprüche zu untermauern. Dies betrifft auch strategisch wichtige und ressourcenreiche Gebiete, die Länder wie Indonesien, Malaysia und die Philippinen für sich reklamieren. Die USA und Chinas Nachbarn werfen Peking eine zunehmende Militarisierung der Region vor. Der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag wies die chinesischen Gebietsansprüche 2016 zurück. China ignoriert das Urteil allerdings.

Der Einsatz des US-Zerstörers erfolgte vor dem Hintergrund neuer Spannungen zwischen den USA und China um Taiwan. Nach der Visite von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und ihren politischen Gesprächen in den USA hält Peking gegenwärtig wieder großangelegte, dreitägige Manöver nahe der demokratischen Inselrepublik ab.

Westaustralien von heftigem Zyklon bedroht - eventuell Kategorie 4

PERTH: Westaustralien bereitet sich auf den möglicherweise schwersten tropischen Wirbelsturm seit Jahren vor. Besonders betroffen könnte die auch bei Touristen beliebte Region Kimberley im Norden des Bundesstaates Western Australia sein, warnten Meteorologen am Montag. Bisher befinde sich das Wettersystem noch über dem Meer, bewege sich aber auf die Küste zu, wo der Sturm in den nächsten Tagen eintreffen werde. Sobald er als Zyklon klassifiziert wird, soll der Sturm «Ilsa» heißen.

Möglicherweise könnte es sich um einen Zyklon der Kategorie 4 handeln, sagte die Meteorologin Jessica Lingard dem australischen Sender ABC. Diese seien «unglaublich zerstörerisch», wie die Wirbelstürme Tracy (1974) und Debbie (2017) bewiesen hätten. «Heftige Auswirkungen» seien entlang der Küste zwischen Port Hedland und Broome am Donnerstag oder Freitag zu erwarten, schrieb die Nachrichtenseite News.com.au.

Experten rechneten mit massiven Windböen und Starkregen. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Häuser sturmsicher zu machen. In einigen Supermärkten sei es bereits zu Hamsterkäufen gekommen, hieß es. Erst im Januar hatte es in der Region Kimberley nach extrem heftigen Regenfällen eine Jahrhundertflut gegeben.

Bund prüft Ende der Einreisesperre für Touristen aus China

BERLIN: Die Bundesregierung prüft die Aufhebung der Einreisesperre für chinesische Touristen, die als eine der letzten auf Grund der Corona-Pandemie eingeführten Schutz-Maßnahmen gilt. «Über eine vollständige Aufhebung dieser letzten noch bestehenden Einreise- und Visabeschränkungen für touristische Zwecke wird derzeit beraten», heißt es im Auswärtigen Amt in Berlin. Bereits am 1. März hatte die Bundesregierung zwar die coronabedingten Beschränkungen der Einreise aus China weitgehend aufgehoben. Zudem fallen seit dem 7. April auch die letzten Corona-Bestimmungen auf Basis des Infektionsschutzgesetzes in Deutschland weg. Doch die Einreisesperre für Touristen aus China bleibt weiterhin bestehen.

Am Dienstag fliegt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach China. Der Tourismus könnte ein Thema sein, wenn auch angesichts der wachsenden Differenzen sicher nicht das bedeutendste. Im Gegensatz zu Deutschland stellen Österreich und die Schweiz Visa an chinesische Touristen aus, wie die beiden Außenministerin in Wien und Bern mitteilen.

Vor der Pandemie waren Chinesen von Bali über Hawaii bis Neuschwanstein und Venedig ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, da sie außerordentlich viel Geld ausgaben: 2019 waren es nach Schätzungen der US-Bank Citi rund um den Globus über 200 Milliarden Dollar. Im Jahr 2019 zählte das Statistische Bundesamt 1,5 Millionen Besucher aus China in Deutschland, 2022 waren es nur knapp 180.000.

Reaktion auf Tsai-Besuch in USA: China setzt Manöver vor Taiwan fort

PEKING/TAIPEH: Die chinesische Volksbefreiungsarmee hat am Montag ihre Großmanöver in der Nähe Taiwans fortgesetzt. Das Ostkommando organisierte Übungen und Patrouillen sowie Angriffe der Luftwaffe auf Landziele, wie das chinesische Militär mitteilte. Die seit drei Tagen andauernden Manöver sind eine Reaktion auf den Besuch der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA. In Kalifornien war die Präsidentin am vergangenen Mittwoch mit dem Vorsitzenden des US-Abgeordnetenhauses, Kevin McCarthy, zusammengetroffen. Es war das erste Treffen dieser Art auf US-amerikanischem Boden.

Taiwans Verteidigungsministerium berichtete, dass 70 chinesische Flugzeuge und elf Kriegsschiffe am frühen Montagmorgen nahe der demokratischen Inselrepublik gesichtet worden seien. 35 Flugzeuge hätten die früher noch respektierte, nicht offizielle Mittellinie der Taiwanstraße überquert. Die Meerenge trennt Taiwan vom chinesischen Festland. Am Wochenende waren auch Dutzende chinesische Flugzeuge in die taiwanische Luftüberwachungszone (ADIZ) eingedrungen, die als eine Art Pufferzone zur Volksrepublik dient.

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das unabhängig regierte Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. China sucht Taiwan international zu isolieren und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taiwan entschieden ab. Schon nach dem Besuch von McCarthys Vorgängerin Nancy Pelosi im August in Taipeh waren großangelegte Militärmanöver abgehalten worden. Damals wurden Raketen über die Insel geschossen und eine Blockade geübt.

Der Konflikt um Taiwan ist ein zentrales Streitthema zwischen China und den USA. Washington hat sich seit 1979 der Verteidigungsfähigkeit der Insel verpflichtet, was bisher meist Waffenlieferungen bedeutete. Beobachter befürchten, an dem Streit könnte sich potenziell eine militärische Konfrontation zwischen den zwei Weltmächten entfachen.