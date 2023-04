Neues aus dem Ausland am Montag

Nach schwerem Zugunglück fahren wieder Intercityzüge

ATHEN: Gut einen Monat nach dem schweren Zugunglück mit 57 Toten fahren wieder Intercity-Züge der griechischen Eisenbahnen. Es seien alle nötigen Maßnahmen getroffen worden, um die Sicherheit der Bahnfahrten zu erhöhen, versicherte der griechische Verkehrsminister Giorgos Gerapetritis am Montag in Athen. Anschließend ging er an Bord des ersten Intercityzuges nach Kalambaka in Mittelgriechenland, wo sich die bei Touristen beliebten Klöster von Meteora befinden.

Im Anschluss sollten auch zwei Intercityzüge zwischen Athen und der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki verkehren, wie das griechische Staatsfernsehen ERT berichtete. Auf dieser Strecke hatte sich das schwere Unglück in der Nacht zum 1. März ereignet.

Ein Bahnhofsvorsteher in der Stadt Larisa hatte einen Personenzug auf die falschen Gleise geschickt. Anschließend kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Güterzug. Allerdings hätte der menschliche Fehler keine Folgen gehabt, wenn die Elektronik funktioniert hätte, wie die laufenden Ermittlungen zeigten.

Das Unglück ist auch ein wichtiges Thema des Wahlkampfes vor den Parlamentswahlen, die in Griechenland am 21. Mai stattfinden sollen. Der konservative Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat sich wiederholt für das Unglück entschuldigt und versprochen, die marode griechische Bahn zu modernisieren. Die linke Opposition wirft ihm vor, die griechischen Eisenbahnen vernachlässigt zu haben - mit der Folge, dass vorhandene moderne Sicherheits- und Leitsysteme kaum oder zum Teil auch gar nicht funktionierten.

Rechtspopulistin und Sanna Marin größte «Stimmenmagnete»

HELSINKI: Bei der Parlamentswahl in Finnland hat nur die führende Rechtspopulistin Riikka Purra mehr individuelle Stimmen erhalten als die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Sanna Marin. Auf Purra, die 45 Jahre alte Vorsitzende der Partei Die Finnen, entfielen rund 42.600 Stimmen in Uusimaa, dem finnischen Wahlkreis mit den meisten wahlberechtigten Einwohnern. Die 37-jährige Marin kam im Wahlkreis Pirkanmaa auf rund 35.600 Stimmen. Wer bei Wahlen besonders viele Stimmen gewinnt, wird in Finnland gerne als «Stimmenmagnet» bezeichnet.

Die konservative Nationale Sammlungspartei von Ex-Finanzminister Petteri Orpo war bei der Wahl am Sonntag stärkste Kraft geworden, knapp vor Purras Rechtspopulisten und Marins Sozialdemokraten. Orpo dürfte damit die Aufgabe zufallen, als Erstes die Möglichkeiten zur Bildung einer neuen Regierung auszuloten. Hinter dem Namen des 53-Jährigen machten im Wahlkreis Varsinais-Suomi rund 17.300 Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz, deutlich mehr bei seiner Vize-Vorsitzenden Elina Valtonen in Helsinki (32.400 Stimmen).

Zwischenergebnisse: Mitte-Rechts-Bündnis nach Wahl vorn

SOFIA: Nach der Parlamentswahl in Bulgarien führt amtlichen Zwischenergebnissen zufolge das prowestliche Mitte-Rechts-Bündnis des früheren Ministerpräsidenten Boiko Borissow. Bei der fünften Wahl innerhalb von zwei Jahren soll GERB-SDS am Sonntag vorerst rund 26,6 Prozent der Stimmen erhalten haben. Das geht aus den am Montag veröffentlichten Zwischenergebnissen der Zentralen Wahlkommission nach Auszählung von fast 87 Prozent der Wahlprotokolle hervor. Der ebenso prowestliche liberal-konservative Block PP-DB von Ex-Regierungschef Kiril Petkow landet danach mit rund 24,5 Prozent auf Platz zwei. Die Auszählung aller Stimmen wurde noch am Montag erwartet.

Vorerst sechs Parteien haben den Angaben zufolge die Vier-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament überwunden. Unter ihnen ist wieder die prorussische und nationalistische Wasraschdane (Wiedergeburt). Mit vorerst rund 14,5 Prozent der Stimmen dürfte sie erstmals bei Wahlen in Bulgarien als drittstärkste politische Kraft abschneiden.

Angesichts der sich abzeichnenden Kräfteverhältnisse dürfte die Bildung einer neuen Regierung kompliziert werden. Bis sie steht, wird das von Staatschef Rumen Radew angesichts der Wahl eingesetzte Übergangskabinett die Amtsgeschäfte weiter führen.

«Glaubt es oder nicht»: Trump will am Dienstag vor Gericht erscheinen

WASHINGTON/NEW YORK: Nach der beispiellosen Anklage gegen Ex-US-Präsident Donald Trump will der 76-Jährige am Dienstagmorgen (Ortszeit) vor Gericht in New York erscheinen. Das kündigte er in der Nacht zu Montag über das von ihm mitbegründete Online-Netzwerk Truth Social an. Er werde sein Privatanwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida am Montag um 12 Uhr mittags (Ortszeit) verlassen. «Am Dienstagmorgen werde ich, glaubt es oder nicht, ins Gerichtsgebäude gehen. Das ist nicht Amerika, wie es sein sollte!»

Die Anklageverlesung in Manhattan, zu der Trump erscheinen muss, ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge für Dienstag angesetzt. Es geht in dem Fall um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. New York bereitet sich auf einen großen Andrang und Demonstrationen vor. Erste Proteste sind bereits angekündigt. Trump nutzt die Anklage, um sich einmal mehr als Opfer einer politisch gesteuerten Justiz zu inszenieren und seine Anhänger zu mobilisieren, auf deren Stimmen er bei seiner Bewerbung für die Präsidentschaftswahl 2024 angewiesen sein wird.

Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte am Donnerstagabend eine Anklage gegen den Republikaner verkündet.