Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.03.23 | Überblick

Chinas neuer Ministerpräsident verteidigt Corona-Maßnahmen

PEKING: Chinas neuer Ministerpräsident Li Qiang hat das harte Vorgehen der Regierung während der Corona-Pandemie verteidigt. «Mehr als drei Jahre lang hat das chinesische Volk unter der starken Führung der Kommunistischen Partei gemeinsam gegen Covid-19 gekämpft, und jetzt haben wir einen großen und entscheidenden Sieg im Kampf gegen die Krankheit errungen», sagte Li Qiang am Montag auf einer Pressekonferenz zum Abschluss der Jahrestagung des Pekinger Volkskongresses.

China habe sich während der Pandemie «stets an den Grundsatz gehalten, dass der Mensch an erster Stelle steht», sagte der Politiker weiter. «Die Ereignisse beweisen, dass Chinas Strategien und Maßnahmen völlig richtig waren.»

Während der Rest der Welt längst versuchte, mit dem Virus zu leben, verfolgte China noch bis Anfang Dezember eine strikte Null-Covid-Strategie mit Lockdowns, täglichen Massentests, strenger Kontrolle, Kontaktverfolgung und Zwangsquarantäne. Weil sich das Virus dennoch immer schneller ausbreitete, die Wirtschaft stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und es zu Protesten kam, hob Peking die Regeln schließlich abrupt auf.

Im Frühjahr 2022 war Li Qiang als damaliger Parteichef von Shanghai für die Durchsetzung eines rund zweimonatigen Lockdowns in der Metrpole verantwortlich.

Nach Überschwemmungen in Queensland: Krokodile in den Fluten

BRISBANE: Nach den heftigen Überschwemmungen im australischen Bundesstaat Queensland droht den Anwohnern nun eine neue Gefahr: Während das Hochwasser rund um den Ort Burketown langsam zurückgehe, seien in den braunen Fluten mehrere Krokodile entdeckt worden, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP am Montag.

«Ein paar Krokodile wurden bereits in verschiedenen Gegenden der Gemeinde gesichtet», zitierte der australische «Guardian» einen örtlichen Ranger. «Bitte bleiben Sie nach Möglichkeit aus dem Wasser raus, um eine zufällige Begegnung mit einem Krokodil zu vermeiden.» Nach Angaben von Bürgermeister Ernie Camp könnten möglicherweise sogar Bullenhaie, die normalerweise in Flussmündungen leben, in den Fluten schwimmen.

Die Überschwemmungen in der abgelegenen Gemeinde Burketown nahe der Küste am Golf von Carpentaria sind dem australischen Wetterdienst zufolge die schlimmsten aller Zeiten. Der Wasserpegel überstieg demnach zeitweise den Rekordwasserstand von 6,78 Metern, der im März 2011 gemessen worden war. Auch die Outback-Ortschaften Doomadgee und Gregory waren betroffen. Es werde noch dauern, bis das gesamte Ausmaß der Schäden klar sei, betonte Camp.

Anfang des Jahres hatte eine Jahrhundertflut in der Region Kimberley im Nordwesten von Australien eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Bereits im vergangenen Jahr gab es in Down Under immer wieder Überschwemmungen und Hitzerekorde. Australien leidet besonders unter den Folgen des Klimawandels.

Xi: China muss technologische Eigenständigkeit vorantreiben

PEKING: Chinas Präsident Xi Jinping hat sein Land zu mehr technologischer Eigenständigkeit aufgerufen. China müsse die «Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie vorantreiben», sagte Xi Jinping am Montag zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. Es müssten Anstrengungen unternommen werden, um die Wirtschaft effektiv zu modernisieren und die wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten zu verbessern. Es müsse ein qualitativ hochwertiges Wachstum gefördert werden. «Wir sollten uns bemühen, die Qualität der Wirtschaft effektiv zu verbessern und ein angemessenes quantitatives Wachstum zu erreichen», sagte Xi Jinping.

Vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen mit den USA arbeitet China bereits seit einiger Zeit daran, bei Schlüsseltechnologien wie Computerchips unabhängig zu werden.