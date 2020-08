Neues aus dem Ausland am Montag

Staatsgarantie für Batteriezellenfabrik - VW und BMW beteiligt

BERLIN: Die Bundesregierung unterstützt die Finanzierung einer Batteriezellenfabrik in Schweden, an der auch VW und BMW beteiligt sind, mit einer millionenschweren staatlichen Garantie. Dabei geht es um eine Summe von 525 Millionen US-Dollar (443 Mio Euro), wie das Bundeswirtschaftsministerium am Montag in Berlin mitteilte. An dem Vorhaben seien Volkswagen und BMW maßgeblich beteiligt. Die deutschen Autobauer gingen mit dem schwedischen Unternehmen Northvolt eine strategische Kooperation für die gemeinsame Forschung und Entwicklung ein.

Volkswagen und BMW könnten sich über die Kooperation den langfristigen Bezug technologisch hoch entwickelter Batteriezellen auf Lithium-Ionen-Basis sichern, die für die künftigen Flotten von Elektrofahrzeugen dringend benötigt werden, hieß es. Die Northvolt-Produktionsanlage in Schweden diene zudem als Referenz- und Pilotprojekt für die Batteriezellfertigung «Northvolt Zwei», die als Gemeinschaftsfirma zwischen Northvolt und Volkswagen in Salzgitter von 2024 an in Betrieb gehen solle. Die Bundesgarantie werde im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung übernommen. Sie sichere einen von Banken ausgereichten Kredit gegen den Ausfall von politischen und wirtschaftlichen Risiken bis zu einer Höhe von 80 Prozent ab.

Mit dem Aufbau einer eigenen Batteriezellenproduktion wollen Deutschland und Europa unabhängiger vor allem von asiatischen Zulieferern werden. Batteriezellen spielen eine große Rolle bei der Wertschöpfung. Der Verkauf von Elektroautos hat zuletzt auch wegen höherer staatlicher Prämien zugenommen.

Großbritannien erkennt Wahl nicht an

LONDON/MINSK: Großbritannien erkennt das Wahlergebnis in Belarus (Weißrussland) nicht an. Der britische Außenminister Dominic Raab sprach am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter von «Betrug» und «schweren Mängeln». Raab kritisierte auch die Unterdrückung der friedlichen Proteste nach der Wahl. Er forderte eine Untersuchung und drohte, gemeinsam mit anderen Ländern Sanktionen zu beschließen.

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl vor etwa einer Woche kommt es landesweit zu Protesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Er soll nach offiziellen Angaben die Wahl mit mehr als 80 Prozent der Stimmen gewonnen haben. Die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja hatte Belarus aus Angst um ihre Sicherheit verlassen. Ihre Unterstützer sehen sie als die eigentliche Gewinnerin der Wahl.

Urteil zu Covid-Storno: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung

FRANKFURT/MAIN: Bei einer vom Kunden wegen der Corona-Gefahr stornierten Reise muss der Veranstalter unter Umständen auch ohne vorliegende Reisewarnung den Preis voll erstatten. Das hat das Amtsgericht Frankfurt in einem am Montag veröffentlichten Urteil (32 C 2136/20) entschieden. Der Kläger hatte am 7. März dieses Jahres von sich aus eine für Mitte April geplante Reise in den Golf von Neapel storniert. Der Veranstalter hatte auf einem Teil des Reisepreises als Stornierungsgebühr bestanden, weil zu diesem Zeitpunkt noch keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorgelegen habe.

Das Gericht stellte aber geringere Ansprüche an einen Rücktritt vom Reisevertrag aus unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umständen, bei denen der Veranstalter voll erstatten muss. Grundsätzlich seien hier keine allzu strengen Anforderungen zu stellen, führte das Gericht aus. Reisewarnungen für das Reisegebiet seien nicht zwingend erforderlich und es genüge bereits eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine gesundheitsgefährdende Ausbreitung des Virus. Dies sei zum Zeitpunkt der Reisestornierung bereits für ganz Italien der Fall gewesen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Stromausfall auf ganz Sri Lanka wegen Panne im Kraftwerk

COLOMBO: Wegen einer Panne in einem wichtigen Kraftwerk ist am Montag auf ganz Sri Lanka der Strom ausgefallen.

Mitarbeiter des Kraftwerks nahe der Hauptstadt Colombo versuchten, die Stromversorgung auf dem südasiatischen Inselstaat wiederherzustellen, sagte ein Sprecher des für Strom zuständigen Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Ursache für die Panne werde gesucht, den Angaben zufolge fiel der Strom gegen 11.45 Uhr Ortszeit aus. Berichte über größere Konsequenzen des Stromausfalls gab es zunächst nicht. So haben beispielsweise die meisten Krankenhäuser Generatoren, um eine Notstromversorgung sicherzustellen.

Seebeben erschüttert Peloponnes - keine Schäden gemeldet

ATHEN: Ein Seebeben der Stärke 5,1 hat am Montag die Athen vorgelagerten Inseln und die Küstenregion der Halbinsel Peloponnes erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag rund 80 Kilometer unterhalb des Meeresgrundes südöstlich von Peloponnes, wie das Geodynamische Institut in Athen mitteilte. «Wegen der großen Tiefe wo sich das Beben ereignete, wird es wohl keine Schäden geben», sagte der Chef des griechischen Katastrophenschutzes, Efthymios Lekkas, im Staatsrundfunk (ERT).

Auch der Bürgermeister der Insel Hydra, das in der Nähe des Epizentrum des Bebens liegt, sagte im Staatfernsehen, es habe keine Schäden gegeben. Die Einwohner hätten aber das Beben als einen starken Erdstoß empfunden, hieß es. Gespürt wurde das Beben auch in Athen und Piräus sowie auf der Halbinsel Peloponnes, berichteten übereinstimmend lokale Rundfunksender.

Kuriosität : Kleines Haus mitten in einer Autobahnbrücke

GUANGZHOU: Städtebau auf Chinesisch: Bilder eines kleinen Haus in der Metropole Guangzhou im Süden des Landes sorgen derzeit für Aufsehen - weil eine Autobahnbrücke drumherum gebaut werden musste. Die Besitzerin des 40 Meter breiten Häuschens hatte sich geweigert, für das Projekt Haizhuyong-Brücke Platz zu machen, wie sie einem Fernsehsender der Provinz Guangdong erzählte. Die Entschädigung, die ihr geboten worden sei, habe sie nicht zufrieden gestellt.

Also baute das Bauunternehmen die vierspurige Brücke im zentral gelegenen Teil der Stadt um ihr Haus herum. Als sie Anfang August eröffnet wurde, ging der Vorfall zuerst in chinesischen sozialen Medien viral, auch internationale Medien berichteten. Das Haus, an dem sich nun die vierspurige Straße teilt, wurde zur Attraktion für Touristen, wie Filmaufnahmen chinesischer Sender zeigen.

Guangzhou ist in China kein Einzelfall: Gebäude, deren Besitzer sich geweigert haben, das Grundstück für einen Neubau zu verlassen, werden «Nagelhäuser» genannt. Denn sie bleiben - ähnlich wie im Holz hartnäckig feststeckende Nägel - erhalten, wenn Besitzer den Platz nicht räumen wollen. Bauunternehmen können dann gezwungen sein, Autobahnen, Brücken und Wohnsiedlungen um sie herum zu bauen.

Noch hat kein Terrorkämpfer deutsche Staatsbürgerschaft verloren

BERLIN: Auf Basis des seit einem Jahr geltenden neuen Staatsangehörigkeitsrechts haben deutsche Behörden bislang noch keinem Terrorkämpfer die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums teilte auf Anfrage mit, der neu gefasste Paragraf 28 des Staatsangehörigkeitsgesetzes sei noch nicht zur Anwendung gekommen.

Seit dem 9. August 2019 muss, wer im Ausland für eine Terrormiliz in den Kampf zieht, mit dem Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft rechnen. Bedingung für eine Ausbürgerung ist allerdings, dass der Betroffene noch mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit besitzt - denn Deutschland entlässt grundsätzlich niemanden in die Staatenlosigkeit.

Die Union hatte bei den Beratungen zu der Reform im Bundestag erklärt, damit werde verhindert, dass Terroristen und Gewalttäter aus den Kampfgebieten ins Bundesgebiet zurückkehren und zur Gefahr für die hier lebenden Menschen würden. Die Opposition lehnte das Gesetz geschlossen ab. Während der AfD die Neuregelungen nicht weit genug gehen, hielten FDP, Linke und Grüne die Maßnahmen für überzogen. Islamistisch motivierte Ausreisen in Kriegs- und Krisengebiete hatten die deutschen Behörden in den vergangenen zwei Jahren nur noch sehr vereinzelt registriert.

Experte: Metropole Istanbul nicht für starkes Erdbeben gewappnet

ISTANBUL: Mehr als 20 Jahre nach einem verheerenden Erdbeben nahe Istanbul ist die Millionenmetropole nach Ansicht von Experten noch immer nicht für ein weiteres Beben gewappnet. Der Baubestand sei in einem «desaströsen» Zustand, teilte der Vorsitzende der Istanbul Bauingenieurskammer, Nusret Suna, zum 21. Jahrestag des Erdbebens von Gölcük am Montag mit. «Selbst die optimistischsten Szenarien zeigen, dass bei einem möglichen Erdbeben in Istanbul das Leben Hunderttausender Bürger bedroht ist», hieß es.

Suna kritisierte, dass zahlreiche Bauten in Istanbul ohne Genehmigung und ohne Expertise errichtet worden seien. Zudem gebe es zu wenig Freiflächen auf denen sich die Einwohner nach einem Beben versammeln könnten. In den mehr als 20 Jahren seit der Katastrophe von Gölcük habe sich die Situation nicht nennenswert verbessert.

Das Beben mit der Stärke 7,6 am 17. August 1999 mit Epizentrum in Gölcük südöstlich von Istanbul war eines der folgenreichsten Beben in der Türkei. Damals starben in der Region rund 18.000 Menschen. Die 16-Millionen-Metropole Istanbul ist besonders erdbebengefährdet. Forscher erwarten ein weiteres starkes Beben im Raum Istanbul, wann ist jedoch unklar.

Olaf Scholz drückt Joe Biden die Daumen

BERLIN: Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hofft auf ein Ende der US-Präsidentschaft von Donald Trump.

Auf «Bild live» sagte Scholz am Sonntagabend auf die Frage, ob er dem Kandidaten der Demokraten, Joe Biden, im Kampf gegen Trump die Daumen drücke: «Ja, das tue ich als Bürger dieser Welt und als jemand, der natürlich auch politisch für ein Programm steht, das darauf gerichtet ist, dass wir vernünftig miteinander in der Welt umgehen und das wir gleichzeitig in unsere Länder versöhnen und nicht spalten. Und beides ist ja in der letzten Zeit nicht das, was wir so alles gesehen haben.».