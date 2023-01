Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 09.01.23 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

EU-Spitzen verurteilen Sturm auf brasilianisches Regierungsviertel

BRÜSSEL: Die Spitzen der Europäischen Union haben den Sturm rechtsradikaler Demonstranten auf das brasilianische Regierungsviertel scharf verurteilt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte die Randale von Anhängern des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro im Kongress, Obersten Gerichtshof und Regierungssitz in der Hauptstadt Brasília einen «Angriff auf die Demokratie». Sie schrieb am Montag auf Twitter, ihre ganze Unterstützung gelte dem neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, der frei und fair gewählt worden sei. Fast wortgleich äußerte sich EU-Ratschef Charles Michel.

Die Polizei hatte Pfefferspray, Tränengas- und Blendgranaten gegen die Gewalttäter eingesetzt, konnte aber erst nach mehreren Stunden die besetzten Gebäude wieder unter Kontrolle bringen. Dutzende Verdächtige wurden festgenommen.

Bolsonaro distanzierte sich von den Geschehnissen. Der rechte Präsident war im Oktober dem Linkspolitiker Lula in der Stichwahl unterlegen und zum Jahreswechsel aus dem Amt geschieden. Bereits vor der Wahl hatte er aber immer wieder Zweifel am Wahlsystem gestreut. Auch nach der Abstimmung räumte er seine Niederlage nie ausdrücklich ein. Seine Anhänger blockierten immer wieder Landstraßen, kampierten vor Kasernen und forderten eine Militärintervention zugunsten des abgewählten Staatschefs.

Indiens Premier zu Brasilien: Demokratie müsse respektiert werden

NEU DELHI: Indiens Premierminister Narendra Modi verurteilt die Angriffe rechtsradikaler Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel der Hauptstadt Brasília. «Sehr besorgt über die Nachrichten von Unruhen und Vandalismus gegen staatliche Institutionen in Brasilia», schrieb der 72-Jährige am Montag auf Twitter. «Demokratische Traditionen müssen von allen respektiert werden.» Die ganze Unterstützung Indiens gelte den brasilianischen Behörden.

Baerbock verurteilt «feigen Angriff auf die Demokratie» in Brasilien

BERLIN: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Angriffe von Anhängern des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt Brasília scharf verurteilt. «Was in #Brasilia passierte, war ein feiger und gewalttätiger Angriff auf die Demokratie», schrieb die Grünen-Politikerin am Montagmorgen im Kurznachrichtendienst Twitter. Deutschlands ganze Solidarität gelte dem brasilianischen Volk, seinen demokratischen Institutionen sowie dem aktuellen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva.

Wal vor der Bucht von Osaka gesichtet

OSAKA: In Japan ist einem Medienbericht zufolge ein Wal vor der Bucht der Millionenstadt Osaka gesichtet worden. Wie die japanische Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» am Montag online berichtete, wurde der Küstenwache am Morgen gemeldet, dass sich ein etwa acht Meter langer Wal vor die Mündung des Flusses Yodo in der Bucht von Osaka verirrt habe. Die Küstenwache patrouilliere das Gebiet mit einem Boot und warne die dort verkehrenden Schiffe, hieß es.

Nach Angaben der Küstenwache kommt es äußerst selten vor, dass Wale in der Nähe der Mündung des Yodo-Flusses auftauchen. Um was für einen Wal es sich handelte, wurde nicht genannt. Der Fluss Yodo entspringt dem Biwa-See in der Präfektur Shiga und mündet in der Bucht von Osaka als Teil der Seto-Inlandsee, einem Binnenmeer des Pazifischen Ozeans.

«Es kommt kein Wasser» - Japan beklagt Fehlgebrauch von Notrufnummer

TOKIO: Die japanische Polizei ruft zum «Tag der Nummer 110» die Bevölkerung zum korrekten Gebrauch der gleichlautenden Polizei-Notrufnummer auf. Es komme immer wieder vor, dass Menschen diese Nummer wählten, obwohl kein dringender Bedarf dafür vorliege, berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Montag. Um das Bewusstsein für den ordnungsgemäßen Gebrauch der Notrufnummer zu schärfen, wurde der 10.1. im Jahr zum «Tag der Nummer 110» erklärt.

Laut der Polizeibehörde seien im vergangenen Jahr rund 1,9 Millionen Anrufe unter der Notrufnummer 110 eingegangen, wobei jedoch in rund 20 Prozent gar kein echter Notfall vorgelegen habe. Dazu zählten Anrufe wie «Es kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn» oder «Ich möchte wissen, wie ich meinen Führerschein erneuern kann». Bei Problemen oder Sorgen bitte die Polizei, die Beratungsnummer #9110 zu wählen.

EU sichert Lula nach Angriff auf Regierungsviertel Unterstützung zu

BRÜSSEL: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat nach der Stürmung des Regierungsviertels in Brasília durch Anhänger des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro dem neuen brasilianischen Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva den Rücken gestärkt. «Die EU verurteilt die antidemokratischen Akte der Gewalt, die am Sonntag, den 8. Januar im Herzen des Regierungsviertels von Brasília stattgefunden haben», teilte Borrell am Sonntagabend mit. Die EU sage Präsident Lula erneut ihre volle Unterstützung zu und gebe ihre Solidarität mit den demokratischen Institutionen zum Ausdruck, die bei diesem Angriff zum Ziel geworden seien. «Die brasilianische Demokratie wird über Gewalt und Extremismus siegen», hieß es weiter.

Die politischen Führungskräfte Brasiliens, allen voran Ex-Präsident Bolsonaro, müssten «verantwortlich handeln und ihre Anhänger auffordern, nach Hause zu gehen», mahnte der EU-Außenbeauftragte. Der richtige Ort zur Lösung politischer Differenzen seien die demokratischen Institutionen Brasiliens und nicht die Gewalt in den Straßen.

Auch Staats- und Regierungschefs mehrerer EU-Länder stellten sich hinter Lula. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron twitterte am Abend auf Portugiesisch: «Der Wille des brasilianischen Volkes und der demokratischen Institutionen muss respektiert werden!» Lula könne auf die bedingungslose Unterstützung Frankreichs zählen. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez forderte auf Twitter «eine sofortige Rückkehr zur demokratischen Normalität» in Brasilien. Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bekundete per Tweet Italiens «Solidarität mit den brasilianischen Institutionen» und betonte: «Was in Brasilien passiert, kann uns nicht gleichgültig lassen.»

Japans Regierungschef Kishida besucht Europa und USA

TOKIO: Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat am Montag eine einwöchige Reise nach Europa und in die USA angetreten. Der Besuch in Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und den USA dient der Vorbereitung des G7-Gipfels vom 19. bis 21. Mai in Kishidas Heimatstadt Hiroshima. Die Länder auf der Reiseroute gehören zu jenen, mit denen Japan seine Sicherheitszusammenarbeit mit Blick auf das wachsende Machtstreben Chinas und die Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm intensiviert hat. Kishidas Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Freitag zum Abschluss seiner Reise wird sein erster Besuch in der US-Hauptstadt seit seinem Amtsantritt im Oktober 2021 sein.

Japan vollzieht unter Kishida einen historischen Kurswechsel seiner Sicherheitspolitik und will seine Verteidigungsausgaben massiv aufstocken. Der Wehretat soll sich statt wie bisher auf ein Prozent künftig auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes belaufen. Der Kurswechsel geschieht angesichts eines Sicherheitsumfelds, das die Regierung in Tokio als das «ernsteste und komplizierteste» seit dem Zweiten Weltkrieg beschreibt. Das militärische Auftreten Chinas in der Region stelle «die größte strategische Herausforderung» aller Zeiten dar, heißt es in einem kürzlich beschlossenen neuen Sicherheitspapier. Ähnlich formuliert es auch Japans Schutzmacht USA.

FDP-Politiker treffen in Taiwan ein - neue Militärübungen Chinas

TAIPEH: Überschattet von neuen chinesischen Militärmanövern nahe Taiwan ist eine Delegation von FDP-Politikern am Montag zu einem Besuch in der demokratischen Inselrepublik eingetroffen. Vor dem Hintergrund der Drohungen Chinas wollen die Parlamentarier mit ihrer Reise ein Signal der Unterstützung für Taiwan senden. Bei ihrem viertägigen Besuch in Taipeh werden die Bundestagsabgeordneten auch von Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen.

Vor der Landung der Delegation begann Chinas Volksbefreiungsarmee neue Manöver in der Meerenge der Taiwanstraße und drang mit mehr als zwei Dutzend Militärflugzeugen in Taiwans Luftraumüberwachungszone (ADIZ) ein. Die chinesische Führung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Die Spannungen hatten sich jüngst verschärft. Die Visite der FDP-Politiker sorgt für Verstimmung zwischen Peking und Berlin.

Lula inspiziert Regierungssitz nach Krawallen in Brasília

BRASÍLIA: Nach dem Angriff radikaler Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Brasília hat der amtierende Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva seinen beschädigten Amtssitz besucht. Am Sonntagabend (Ortszeit) inspizierte der 77-Jährige die Schäden im Palácio do Planalto in der brasilianischen Hauptstadt, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Er besuchte auch den Sitz des Obersten Gerichtshofs und traf sich mit der vorsitzenden Richterin Rosa Weber. Zum Zeitpunkt des Angriffs war Lula in der Stadt Araraquara im Bundesstaat São Paulo, um sich über die Folgen der schweren Unwetter in der Region zu informieren.

Anhänger des abgewählten Ex-Präsidenten Bolsonaro hatten zuvor in Brasília den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz Palácio do Planalto gestürmt. Die Sicherheitskräfte brachten die Lage erst nach Stunden wieder unter Kontrolle. Rund 230 Verdächtige wurden festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Der rechte Präsident Bolsonaro war im vergangenen Oktober dem Linkspolitiker Lula in der Stichwahl unterlegen und zum Jahreswechsel aus dem Amt geschieden. Bereits vor der Wahl hatte er immer wieder Zweifel am Wahlsystem gestreut. Beweise dafür legte er allerdings nie vor. Auch nach der Abstimmung erkannte er seine Niederlage nie ausdrücklich an. Seine Anhänger blockierten immer wieder Landstraßen, kampierten vor Kasernen und forderten eine Militärintervention zugunsten des abgewählten Staatschefs.