Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 02.01.23 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Zwei Palästinenser bei israelischem Militäreinsatz getötet

TEL AVIV/RAMALLAH: Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland sind in der Nacht zum Montag zwei Palästinenser getötet worden. Ein 22-Jähriger und ein 25-Jähriger seien in einer Ortschaft nahe der Palästinenserstadt Dschenin tödlich verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Drei weitere Menschen seien verletzt worden.

Nach israelischen Militärangaben waren Soldaten in die Ortschaft vorgedrungen, um dort die Häuser zweier palästinensischer Angreifer zu zerstören. Sie waren Tatverdächtige bei einem Vorfall im September, bei dem ein israelischer Soldat getötet worden war. Der israelische Armeesender berichtete, bei dem Einsatz sei es zu Schusswechseln mit Einwohnern gekommen.

Dschenin gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Nach einer Serie von Anschlägen auf Israelis, die im März vergangenen Jahres begonnen hatte, unternimmt die Armee dort und generell im Westjordanland vermehrt Razzien. Dabei kommt es beinahe täglich zu tödlichen Konfrontationen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden im Jahre 2022 insgesamt 172 Palästinenser bei Zusammenstößen oder eigenen Anschlägen getötet, so viele wie noch nie seit 2006.

Mindestens 14 Tote bei Angriff auf Gefängnis

Ciudad Juárez (dpa - Bei der versuchten Stürmung eines Gefängnisses haben Kriminelle im Norden von Mexiko mindestens 14 Menschen getötet. Zehn Sicherheitskräfte und vier Häftlinge kamen ums Leben, als die Angreifer in gepanzerten Fahrzeugen an der Haftanstalt in Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA vorfuhren und das Feuer eröffneten, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaats Chihuahua mitteilte. Bei der Attacke am Sonntag seien 13 weitere Menschen verletzt worden. Ziel des Angriffs war Medienberichten zufolge die Befreiung von Gefangenen. Mindestens 24 Häftlinge konnten während der Kämpfe fliehen.

In mexikanischen Gefängnissen kommt es immer wieder zu Gewalt. Viele der oft überfüllten Haftanstalten werden von kriminellen Banden kontrolliert. Kurz vor der Attacke auf die Haftanstalt griffen nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Bewaffnete in Ciudad Juárez mehrere Polizisten an. Vier Verdächtige wurden daraufhin festgenommen, zwei weitere getötet. Mit einer Rate von 85 Tötungsdelikten je 100.000 Einwohner liegt Ciudad Juárez auf der Liste der gefährlichsten Städte der Welt derzeit auf Platz fünf.

Polizist rettet seinen Sohn aus dem Meer und ertrinkt

SYDNEY: Drama in Australien: Ein Polizist ist südlich von Sydney bei dem Versuch gestorben, seinen in Not geratenen Sohn vor dem Ertrinken im Meer zu retten. Der 45-jährige Beamte, der mit seiner Familie in Urlaub war, sei bei der Rettungsaktion nahe der Ortschaft Narooma selbst von der Strömung erfasst worden, berichtete der Sender 9News am Montag unter Berufung auf die örtliche Polizei. Das Unglück ereignete sich an einem unbewachten Strand.

Während der 14-jährige Sohn überlebte, kam für seinen Vater jede Hilfe zu spät. Helfer, die mit einem Boot auf das Meer geeilt waren, konnten trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen nur noch seinen Tod feststellen. «Er hat es geschafft, seinen Sohn aus der Strömung zu ziehen, ist von dieser dann aber selbst aufs Meer hinausgetrieben worden», sagte Polizeisprecher Paul Hoyer. Er sprach von einer «Tragödie für seine Familie, seine Freunde und seine Kollegen».