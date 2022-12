Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 26.12.22 | Überblick

Im neuen Jahr: Kroatien führt Euro ein und wird Schengenland

ZAGREB: Am 1. Januar führt das EU-Land Kroatien den Euro anstelle der Landeswährung Kuna ein. Zugleich tritt das Land an der Adria der grenzkontrollfreien Schengen-Zone bei. Für Millionen von Urlaubern aus Deutschland bedeutet dies eine doppelte Erleichterung: Sie brauchen kein Geld mehr zu wechseln und sie erreichen ihr Reiseziel ohne oft stundenlange Wartezeiten an den slowenisch-kroatischen Grenzübergängen.

Kroatien trat als jüngstes Mitglied 2013 der EU bei. Für die Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung musste es eine Reihe von Bedingungen erfüllen. Der Wechselkurs ist festgelegt: Ein Euro entspricht 7,5345 Kuna. Kroatisches Geld aus dem letzten Urlaub kann bis Ende 2023 bei Banken in Kroatien gebührenfrei umgetauscht werden - bis zu jeweils 100 Münzen und Scheine pro Transaktion.

Zuletzt führte Litauen 2015 den Euro ein, Kroatien wird das 20. Euro-Land sein. Die Schengen-Zone wurde zuletzt 2011 erweitert - um den nicht zur EU gehörenden Kleinstaat Liechtenstein.

Für Kroatien handelt es sich um zwei wichtige Schritte zu einer stärkeren Integration innerhalb der EU. Große Feiern sind aber nicht geplant. Finanzminister Marko Primorac und Nationalbank-Gouverneur Boris Vujcic werden in den ersten Minuten des neuen Jahres an einem Geldautomaten in der Zagreber Innenstadt einige Euro abheben. Am Neujahrstag wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegen Mittag am slowenisch-kroatischen Grenzübergang Obrezje-Bregana erwartet. Diesen kann sie dann wie jeder andere Reisende auch ohne Kontrolle überqueren.

China lässt 71 Militärflugzeuge in der Nähe Taiwans operieren

TAIPEH: China hat mit Kriegsschiffen und Militärjets die Inselrepublik Taiwan provoziert. Wie das taiwanische Verteidigungsministerium mitteilte, wurden bis Montagmorgen 6 Uhr innerhalb von 24 Stunden 71 chinesische Flugzeuge und sieben Schiffe in der Nähe Taiwans geortet. 47 Flugzeuge überquerten demnach auch die Mittellinie der Taiwanstraße. Die Meerenge trennt Taiwan vom chinesischen Festland.

China hatte am Sonntag mitgeteilt, ein Militärmanöver in der Region abgehalten zu haben. Es seien Übungen im Meer und Luftraum in der Nähe von Taiwan durchgeführt worden, teilte das östliche Kommando der Volksbefreiungsarmee mit. Es handele sich um eine «entschlossene Antwort» auf «die aktuelle Eskalation und Provokation» der Vereinigten Staaten und Taiwans. Der US-Kongress hatte am Freitag den neuen Haushalt der Regierung verabschiedet, der auch neue Kredite für Taiwan zum Kauf von Waffen vorsieht.

Die chinesische Führung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Die Spannungen hatten sich in den vergangenen Monaten verschärft. Nach dem Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August hatte Peking großangelegte Militärmanöver gestartet und hält den militärischen Druck mit verstärkten Einsätzen von Kriegsschiffen und Flugzeugen in der Meerenge der Taiwanstraße aufrecht.

Zahl der Kältewelle-Opfer in den USA steigt

WASHINGTON: Die Zahl der Opfer der Kältewelle in den USA steigt weiter an. US-Medien berichteten am Sonntag, durch den Wintersturm seien deutlich mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Der Sender NBC berichtete unter Berufung auf eine eigene Zählung von sogar 41 Todesopfern, der Sender ABC von mindestens 39. Rettungskräfte und Behördenvertreter rechneten mit einer weiter steigenden Zahl an Opfern. Am Weihnachtswochenende war ein heftiger Wintersturm über die USA gezogen, der in weiten Teilen des Landes für Chaos sorgte.

Die Temperaturen lagen in vielen Regionen im zweistelligen Minusbereich. Bei eisigem Wind und heftigem Schnellfall war die Lage mancherorts lebensbedrohlich, vor allem an der Region und um die Großen Seen im Nordosten der USA und an der Grenze zu Kanada. Hunderttausende Haushalte waren ohne Strom.

Mit aller Wucht traf der Sturm etwa die Stadt Buffalo, die am Ufer des Eriesees im US-Bundesstaat New York liegt. Heftige Schneefälle und orkanartige Winde sorgten für Bedingungen auf den Straßen, bei denen Autofahrer durch die extrem eingeschränkte Sicht die Orientierung verlieren können. Viele Menschen saßen in ihren Wohnungen und Autos fest. Polizei und Feuerwehr konnten zeitweise kaum auf Notrufe reagieren.

Allein in der stark betroffenen Region Buffalo stieg die Zahl der Opfer laut «New York Times» und «Washington Post» auf zwölf. Das älteste Opfer sei 93 Jahre alt, das jüngste 26. Die Toten seien in Häusern und auf der Straße entdeckt worden, sagte der Geschäftsführer des Erie County, Mark Poloncarz.

Britische Tierschützer beklagen zahlreiche illegale Fuchsjagden

LONDON: Trotz eines Verbots haben Tierschützer in Großbritannien zuletzt Dutzende illegale Fuchsjagden gezählt. Allein zwischen dem 1. November und 7. Dezember habe es insgesamt 303 Regelverstöße gegeben, teilte die Organisation League Against Cruel Sports am zweiten Weihnachtsfeiertag mit. Der sogenannte Boxing Day gilt als wichtigster Tag im britischen Jagdkalender. Landesweit werden rund 200 Paraden erwartet, anschließend finden sogenannte Schleppjagden statt. Dabei hetzen Hunde einer künstlichen Geruchsspur hinterher. Die Jagd auf lebende Füchse ist seit 2005 in England und Wales verboten, in Schottland bereits etwas länger.

Die Tierschützer werfen den Jägern vor, die «Trail Hunts» zu missbrauchen, um unter dem Deckmantel der Legalität doch lebende Tiere zu jagen. Zudem kritisieren sie, dass selbst bei der Jagd auf künstliche Spuren die Hunde häufig vom Duft lebender Tiere abgelenkt würden und dann diesen hinterher hetzten. Nach Angaben der League Against Cruel Sports gab es innerhalb von fünf Wochen im Spätherbst insgesamt 78 Vorfälle, bei denen echte Füchse gejagt worden seien. Mehrere Tiere seien getötet worden. Die Zahlen zeigten die negativen Auswirkungen der Jagd auf ländliche Gemeinden, sagte Emma Judd von der Organisation. «Nur durch eine Stärkung des Jagdrechts können Gemeinschaften, Wildtiere und ländliche Werte geschützt werden.»

Die Jäger wiesen die Angaben zurück. Die Treffen am Boxing Day seien ein wichtiger Tag für den ländlichen Handel, sagte Polly Portwin von der Vereinigung Countryside Alliance. Die League Against Cruel Sports erhebe seit Jahrzehnten «lächerliche Behauptungen», um ihre Existenz zu rechtfertigen. Doch hätten sich alle Vorwürfe bei der Polizei oder vor Gericht als falsch erwiesen, sagte Portwin.

Zuletzt war die Atmosphäre in England rund um die Schleppjagden immer angespannter geworden. Am Boxing Day 2021 wurden drei Männer nach einer Prügelei im westenglischen Dorf Lacock festgenommen.