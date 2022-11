Neues aus dem Ausland am Montag

Massenprotest gegen Wahlreform des Präsidenten

MEXIKO-STADT: Viele Tausende Mexikaner sind gegen eine geplante Wahlreform der Regierung auf die Straße gegangen. In Mexiko-Stadt nahmen am Sonntag (Ortszeit) nach Angaben des Innenministers der Hauptstadt, Martí Batres, 10.000 bis 12.000 Menschen an einer Demonstration teil - Vertreter der Opposition sprachen von Hunderttausenden Teilnehmern. In zahlreichen weiteren Städten gab es ebenfalls Aufmärsche unter dem Motto «Finger weg vom INE» - der Behörde, die in dem nordamerikanischen Land die Wahlen organisiert. Es gab keine Berichte über bedeutende Zwischenfälle.

Der populistische Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte den Gesetzesvorschlag im April im Parlament eingebracht. Die Reform würde unter anderem das INE (Nationale Wahlinstitut) umstrukturieren und verkleinern. Seine Mitglieder würden künftig vom Volk gewählt. Auch würde die staatliche Wahlkampfförderung für die Parteien reduziert.

Kritiker sehen in dem Gesetzesprojekt eine Gefahr für die Autonomie der Wahlbehörde und damit die Demokratie. Dem linksgerichteten Nationalisten López Obrador sind in seinen bisher knapp vier Jahren als Staats- und Regierungschef immer wieder autokratische Tendenzen vorgeworfen worden.

Charles-Biografin: Hang zur Homöopathie verrät deutsches Erbe

LONDON: Die Autorin der zum 74. Geburtstag des britischen Königs am Montag neu erschienenen Biografie «Charles III. - mit dem Herzen eines Königs» sieht in dessen Hang zur Homöopathie einen Hinweis auf die deutsche Herkunft des Royals. «Sein deutsches Erbe ist teilweise der Grund, warum er so sehr an der Homöopathie hängt», sagte die britisch-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin Catherine Mayer im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Auch eine spezifisch deutsche Art des Umweltschutzes habe Charles beeinflusst, so Mayer, die für ihr Buch mehrmals mit dem früheren Kronprinzen zusammengetroffen ist.

Die Homöopathie ist eine Behandlungsmethode der Alternativmedizin, die auf die Vorstellungen des deutschen Arztes Samuel Hahnemann (1755 - 1843) zurückgeht und vor allem im deutschsprachigen Raum eine große Anhängerschaft hat.

Mayer hat die Persönlichkeit des Royals in ihrer Biografie genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist das Porträt eines Mannes, der den unzähmbaren Willen hat, für mehr als nur die Gnade seiner hohen Geburt Beachtung zu finden. Nämlich als Denker und Umweltschützer, der ein ganzheitliches Konzept für die Probleme der Menschheit entworfen hat - und sich dabei oft gänzlich unverstanden fühlt.

Im Stammbaum des britischen Königs, der bei Besuchen in der Bundesrepublik immer wieder seine hervorragenden Deutschkenntnisse unter Beweis gestellt hat, wimmelt es nur so von deutschen Vorfahren, sowohl von mütterlicher als auch von väterlicher Seite. Nach Angaben von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der anlässlich der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. im September mit dem britischen König zusammentraf, will Charles bald zum Staatsbesuch nach Deutschland kommen.

Weißes Haus: Wollen klare Regeln im Wettbewerb mit China

NUSA DUA/BALI: Die US-Regierung will «klare Verkehrsregeln» im Wettbewerb mit China. US-Präsident Biden werde im Gespräch mit Chinas Präsident Xi Jinping sicherstellen, dass dieser Wettbewerb fundiert sei und dass es «Leitplanken» gebe, sagte eine hochrangige Mitarbeiterin des Weißen Hauses am Montag vor dem geplanten Treffen. Ziel sei es, den «Raum für Missverständnisse» zu verringern. «Ich denke, es ist ziemlich klar, dass beide Seiten ein Interesse an diesem Treffen hatten», so die Regierungsvertreterin weiter. Kommunikation sollte immer möglich sein - unabhängig davon, ob die Beziehungen gerade besser oder schlechter seien.

Der US-Präsident und Xi kommen am Montag zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit Bidens Einzug ins Weiße Haus zusammen. Das Gespräch wird vor Beginn des G20-Gipfels auf der indonesischen Ferieninsel Bali geführt. Die Beziehungen zwischen China und den USA sind auf einem Tiefstand. Biden hatte vor dem Gespräch erklärt, China «rote Linien» aufzeigen zu wollen. Der US-Präsident ist am Sonntagabend (Ortszeit) auf Bali angekommen.

Anschlag in Istanbul - Verdächtige Person gefasst

ISTANBUL: Nach dem Anschlag mit sechs Toten in Istanbul hat die Polizei eine verdächtige Person gefasst. Einsatzkräfte hätten die Person, die die Bombe auf der Einkaufsstraße Istiklal deponiert habe, festgenommen, zitierte der staatsnahe Sender TRT den türkischen Innenminister Süleyman Soylu in der Nacht zum Montag. Es gebe Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Soylu kündigte laut TRT Vergeltung an.

Bei dem Anschlag am Sonntag auf der belebten Einkaufsstraße waren sechs Menschen getötet worden, 81 wurden verletzt. Die türkische Regierung hatte zuvor erklärt, eine Frau stehe unter Verdacht, eine Bombe auf der auch bei Touristen beliebten Flaniermeile deponiert zu haben. Vizepräsident Fuat Oktay hatte die Tat als «Terroranschlag» bezeichnet.

Die PKK steht in der Türkei, Europa und den USA auf der Terrorliste und unterhält Stellungen in der Südosttürkei und im Nordirak. Ihr Hauptquartier liegt in den nordirakischen Kandil-Bergen. Ankara geht regelmäßig gegen die PKK vor und unterhält seit 2016 auch Militärposten im Nordirak. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hatte in der Vergangenheit bei Einsätzen des türkischen Militärs gegen die PKK im Ausland angezweifelt, dass diese mit dem Völkerrecht vereinbar sind.

Der seit 1984 andauernde Konflikt kostete bislang Zehntausenden Menschen das Leben. Ein Waffenstillstand war im Sommer 2015 gescheitert.