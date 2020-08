Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 10.08.20 | Aktualisiert um: 15:50 | Überblick

Putin und Xi gratulieren Lukaschenko zum Wahlsieg

PEKING/MOSKAU: Trotz massiver Manipulationsvorwürfe haben Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping als erste Staatschefs ihrem Kollegen Alexander Lukaschenko zum Sieg bei der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) gratuliert. Die Beziehungen zwischen den beiden benachbarten «Brüdervölkern» sollten gestärkt werden, schrieb Putin nach Kreml-Angaben am Montag in einem Glückwunschtelegramm. Auch Xi betonte, dass er die Entwicklung zwischen China und Belarus sehr schätze. China und Russland können als ständige Mitglieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dort jederzeit ein Veto bei Entscheidungen einlegen.

Xi wolle mit Präsident Lukaschenko zusammenarbeiten, um gemeinsam die umfassende strategische Partnerschaft beider Länder voranzutreiben, berichtete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Auch der Präsident von Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, gratulierte Lukaschenko.

Die Wahlkommission in der Ex-Sowjetrepublik hat Lukaschenko zum Sieger der Präsidentenwahl vom Sonntag erklärt. Der 65-Jährige soll demnach mit 80,23 Prozent der Stimmen gewonnen haben. Die Opposition, die von Wahlfälschung ausgeht, will dieses Ergebnis nicht anerkennen und plant weitere Proteste.

Berlin-Tourismus um mehr als die Hälfte eingebrochen

BERLIN: Die Corona-Krise hat dem Berlin-Tourismus einen schweren Schlag versetzt.

Im ersten Halbjahr kamen nicht einmal mehr halb so viele Besucher wie im Vorjahreszeitraum. Wie das Amt für Statistik am Montag mitteilte, waren es 2,7 Millionen Gäste, ein Minus von 59 Prozent. So wenig Besucher kamen zuletzt 2004. Bei ausländischen Urlaubern war der Rückgang noch stärker: Zwei Drittel blieben weg. In ähnlichem Maße sanken jeweils die Übernachtungszahlen: Sie erreichten insgesamt noch 6,5 Millionen. Der Tourismus zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen Berlins und war in den vergangenen Jahren stark gewachsen.

Iran: Ausländische Einmischung im Libanon «inakzeptabel»

TEHERAN: Der Iran hat ausländische Staaten vor einer Einmischung im Libanon gewarnt. «Die Explosion war ein großer und bitterer Vorfall und es ist daher verständlich, dass die Menschen aufgebracht sind und Konsequenzen fordern», sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Montag. Es gebe aber auch Anzeichen für Provokationen seitens ausländischer Staaten und Gruppen, die ihre eigenen illegitimen politischen Ziele im Libanon verfolgten. «Das ist inakzeptabel», sagte der Sprecher nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna.

Nach wachsendem Zorn über eine möglicherweise vermeidbare Explosion mit vielen Toten und Verletzten in Beirut ist die Regierung des Libanons immer stärker ins Wanken geraten. Bei Unruhen gab es auch Proteste gegen die vom Iran kontrollierte Hisbollah-Miliz. Sie ist militärisch die stärkste Kraft im Land und auch im Parlament als Partei vertreten. Gegen ihren Willen geht im Libanon nichts.

Eine neue politische Konstellation in Libanon könnte den iranischen Einfluss im Land stark beeinträchtigen. Nach den Worten von Mussawi konzentriert sich der Iran vorerst nur auf humanitäre Hilfe, für alles andere wolle man erstmal abwarten, bis alle Untersuchungen beendet seien. «Für eine sachliche Einschätzung der Lage ist es noch zu früh», sagte der Sprecher.

Nächster Rücktritt im Libanon: Umweltminister legt Amt nieder

BEIRUT: Nach der verheerenden Explosion in Beirut und Diskussionen über eine mögliche Neuwahl im Libanon hat ein zweiter Minister seinen Rücktritt eingereicht. Nach Informationsministerin Manal Abdel Samad legte am Sonntag auch Umweltminister Damianos Kattar sein Amt nieder, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Es war am Abend unklar, ob Rücktritte weiterer Kabinettsmitglieder folgen würden.

Die Regierung des Libanons ist aufgelöst, wenn mehr als ein Drittel der 20 Kabinettsmitglieder ihr Amt niederlegen. Das wäre der Fall bei einem Rücktritt von fünf weiteren Ministern. Regierungskreisen zufolge versuchte Ministerpräsident Hassan Diab am Sonntag, die Minister vor einer für Montag geplanten Kabinettssitzung von einem Rücktritt abzuhalten. Bei der Sitzung wollte er dem Kabinett eine Neuwahl vorschlagen. Die nächste Parlamentswahl stünde eigentlich erst 2022 an.

Bei der schweren Explosion waren am Dienstag mehr als 150 Menschen getötet und 6000 weitere verletzt worden. Am Vortag - Montag - hatte Außenminister Nassif Hitti seinen Rücktritt eingereicht. Zum Nachfolger wurde Scharbil Wihbi bestimmt, der bisherige diplomatische Berater von Präsident Michel Aoun. Viele Libanesen haben das Vertrauen in die Regierung nach der Explosion, die möglicherweise durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde, endgültig verloren.

Polen und Litauen fordern Minsk zum Gewaltverzicht auf

VILNIUS/WARSCHAU: Polen und Litauen haben die autoritäre Führung in Minsk angesichts der blutigen Auseinandersetzungen bei den Protesten nach der Präsidentenwahl im benachbarten Belarus (Weißrussland) zum Gewaltverzicht aufgerufen. In einer gemeinsamen Erklärung schreiben die beiden Staatsoberhäupter Andrzej Duda und Gitanas Nauseda: «Wir fordern die belarussischen Behörden auf, grundlegende demokratische Standards uneingeschränkt anzuerkennen und aufrechtzuerhalten». Es gelte, Grundfreiheiten, Menschen- und Bürgerrechte einschließlich der Rechte nationaler Minderheiten und der Meinungsfreiheit zu respektieren.

«Wir glauben, dass der Dialog immer die beste Methode ist, um die soziale Entwicklung voranzutreiben, Reformen und Strategien zu diskutieren», schrieben die Präsidenten der beiden EU-Länder weiter. «Wir sind davon überzeugt, dass eine engere Zusammenarbeit mit der Europäischen Union im Interesse von Belarus liegt. Wir möchten, dass die Türen für diese Zusammenarbeit offen bleiben.»

Litauens Außenminister Linas Linkevicius bezeichnete die Maßnahmen der belarussischen Behörden auf Twitter als «absolut unvorstellbar». Nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend war es landesweit zu Demonstrationen gegen Wahlfälschung gekommen. Vor allem in der Hauptstadt Minsk ging die Polizei brutal gegen friedliche Menschen vor. Es gab viele Verletzte und Festnahmen.

Starke Bestellungen aus dem Inland helfen Elektroindustrie

FRANKFURT/MAIN: Unerwartet große Bestellungen aus dem Inland lassen die deutsche Elektroindustrie auf eine Erholung von der Corona-Krise hoffen. Kräftige Zuwächse wurden in einzelnen Bereichen wie Messtechnik, Prozessautomatisierung, Schienenfahrzeugen und Batterien registriert, wie der Branchenverband ZVEI am Montag in Frankfurt in seinem Konjunkturbarometer mitteilte.

Die inländischen Order glichen die Ausfälle von minus 23,4 Prozent aus dem Ausland nahezu aus, sodass unter dem Strich nur ein leichter Rückgang der Bestellungen um ein Prozent zum Vorjahresmonat herauskam. Im ersten Halbjahr gingen bei den Unternehmen damit 9,8 Prozent weniger Aufträge ein als ein Jahr zuvor.

Die reale Produktion und die Umsätze gingen im Juni mit minus sechs beziehungsweise minus vier Prozent nicht mehr so stark zurück wie in den vorangegangenen beiden Monaten, so der Verband. Beide Werte blieben im Halbjahr neun Prozent unter den Werten aus der gleichen Vorjahresperiode. Auch das Geschäftsklima habe sich im Juli weiter erholt, bleibe aber noch negativ.