Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 24.10.22 | Überblick

Zwei Tote bei Hurrikan «Roslyn»

TEPIC: Zwei Menschen sind in Folge von Hurrikan «Roslyn» im mexikanischen Bundesstaat Nayarit ums Leben gekommen. Ein Mann und eine Frau seien in unterschiedlichen Ortschaften von herabstürzenden Teilen erschlagen worden, sagte der Zivilschutz-Chef des Bundesstaats, Héctor Núñez, dem Sender Foro TV am Sonntagabend (Ortszeit). Zudem habe «Roslyn» erhebliche Schäden an Häusern und Siedlungen hinterlassen, viele Bäume seien umgestürzt. Viele Einwohner seien zeitweise komplett ohne Strom gewesen.

Der Hurrikan war am Sonntag nahe der Ortschaft Santa Cruz an Mexikos Pazifikküste auf Land getroffen und als Wirbelsturm der Stufe drei von fünf mit Böengeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern Richtung Nordosten ins Landesinnere gezogen. Laut dem mexikanischen Wetterdienst befindet sich «Roslyn» mittlerweile im Osten des an die USA angrenzenden Bundesstaates Coahuila, hat sich aber zu einem Tiefdruckgebiet abgeschwächt, das den Norden und Nordosten Mexikos weiter mit Regen überziehen sollte.

Die Saison der tropischen Wirbelstürme beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November.

Taiwans Präsidentin Tsai dankt Deutschland für Unterstützung

TAIPEH: Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat Deutschland für die Unterstützung der demokratischen Inselrepublik auf dem internationalen Parkett gedankt. Bei einem Empfang von Abgeordneten des Menschenrechtsausschusses des Bundestages am Montag in Taipeh hob die Präsidentin besonders den Einsatz Deutschlands im gegenwärtigen Vorsitz der Gruppe der großen Industrieländer (G7) für Frieden und Stabilität in der Meerenge der Taiwanstraße hervor. Zudem erwähnte sie die Resolution des Bundestages für eine Teilnahme Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung (WHA).

China betrachtet die Insel nur als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Auch versucht Peking, Taiwan international zu isolieren, indem es eine Mitgliedschaft des Landes in internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) blockiert. Überhaupt lehnt die chinesische Führung offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipeh, wie jetzt den Besuch der Bundestagsabgeordneten, entschieden ab. Die Spannungen um Taiwan hatten sich jüngst verschärft.

Der bis Mittwoch dauernde Besuch der sechs Abgeordneten ist bereits die zweite Visite einer Bundestagsdelegation in diesem Monat. In der Gruppe unter der Leitung des FDP-Politikers Peter Heidt sind auch Parlamentarier der SPD, der Grünen und der Union.

Chinas Exportwachstum im September weiter verlangsamt

PEKING: Die schwache globale Nachfrage hat das chinesische Exportwachstum weiter abgebremst. Die Ausfuhren legten im September in US-Dollar berechnet nur noch um 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie der chinesische Zoll am Montag berichtete. Im Vormonat hatte die Exportmaschinerie auch schon an Schwung verloren und nur einen Zuwachs von 7,1 Prozent erreicht. Auch die Einfuhren legten im September wie im Vormonat nur um 0,3 Prozent zu.

Die Ausfuhren entwickelten sich nur leicht besser als von Experten vorhergesagt, die Importe hingegen etwas schlechter. Als Gründe für das gebremste Wachstum des chinesischen Außenhandels nannten Experten die hohe Inflation in vielen Ländern und steigende Zinsen, die auf der Weltwirtschaft lasteten. In China verlangsame die geringe heimische Nachfrage die Importentwicklung, hieß es weiter.

Die Bekanntgabe der Außenhandelszahlen war wie bei den Wachstumszahlen vergangene Woche während des Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas ohne Angabe von Gründen überraschend verschoben worden. Nach Abschluss des Parteitags beteuerte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, dass die chinesische Wirtschaft «widerstandsfähig» sei. «China kann sich nicht isoliert von der Welt entwickeln.»