Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 17.10.22 | Überblick

«Die Presse»: Große Symbolkraft bei Gefängnisbrand in Teheran

WIEN: Der Brand im berüchtigten Ewin-Gefängis in Teheran erinnert die österreichische Zeitung «Die Presse» an einen Brand, der 1979 zum Sturz des Schah-Regimes beitrug:

«Die Bilder, die in der Nacht zum Sonntag um die Welt gingen, werden als Dokument dafür in die Geschichte eingehen, wie schnell ein totalitäres Regime die Kontrolle verlieren kann. Die Symbolkraft ist umso stärker, als in Evin (deutsch: Ewin) Irans politische Gefangene eingesperrt sind, darunter etliche Ausländer und Doppelstaatsbürger (...).

Wer sich mit Irans Geschichte auskennt, wird an ein Feuer vor 44 Jahren denken: Bei einem Brandanschlag auf das Cinema Rex in Abadan starben im August 1978 mehr als 400 Menschen. Die Tragödie gilt als das Ereignis, das die Revolte gegen den Schah so richtig an Fahrt aufnehmen ließ; im Februar 1979 wurde er gestürzt. Dass damals die Attentäter - höchstwahrscheinlich Islamisten, die späteren Herrscher - die Türen des Kinos verschlossen, ist tief im kollektiven Gedächtnis des Iran verankert. Dem Regime trauen nicht nur die Familien, die am Samstag um ihre Angehörigen in Evin bangten, ein Massaker zu, um ein Exempel zu statuieren.»

TV-Duell: Lula und Bolsonaro überziehen sich mit schweren Vorwürfen

SÃO PAULO: Zwei Wochen vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien haben sich der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der linke Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva in ihrer ersten direkten Fernsehdebatte gegenseitig schwere Vorwürfe gemacht. Lula warf Bolsonaro in der Debatte beim brasilianischen Sender TV Bandeirantes am Sonntagabend (Ortszeit) schlimme Versäumnisse in der Corona-Pandemie vor. Bolsonaro dagegen griff Lula wegen der Korruption in dessen Amtszeit von Anfang 2003 bis Ende 2010 an. «Deine Vergangenheit ist bedauerlich», sagte er und forderte den 76-Jährigen auf, mit dem Lügen aufzuhören.

In der ersten Wahlrunde am 2. Oktober hatte Bolsonaro besser als in Umfragen prognostiziert abgeschnitten. Vor der Stichwahl gegen Lula am 30. Oktober ist das Rennen nun wieder völlig offen. Beide Kandidaten kämpfen derzeit in einem von Anschuldigungen geprägten Wahlkampf um jede Wählerstimme und versuchen, einzelne soziale, gesellschaftliche und religiöse Gruppen auf ihre Seite zu ziehen.

Lula sagte bei der TV-Debatte Richtung Bolsonaro: «Ihre Nachlässigkeit führte zum Tod von 680.000 Menschen, von denen mehr als die Hälfte hätten gerettet werden können.» Er fügte hinzu: «Keine Regierung auf der Welt hat mit der Pandemie und dem Tod so gespielt wie Sie. Tragen Sie nicht etwas vom Leid der Brasilianer auf den Schultern?» Lula bezeichnete den 67-jährigen Bolsonaro als den «König der Fake News».

Bolsonaro hatte das Coronavirus verharmlost und auch den Nutzen der Impfung in Zweifel gezogen. Ihm wird vorgeworfen, den Erwerb von Corona-Impfstoffen ausgeschlagen und verschleppt zu haben. Zudem ließ Bolsonaro immer wieder Mitgefühl für die Angehörigen der Opfer vermissen. Die Zustimmung für Bolsonaro sank im Laufe der Pandemie immer weiter.

Pariser Autosalon nimmt alternative Antriebe und Vernetzung in Fokus

PARIS: Der Pariser Autosalon öffnet nach einer coronabedingten Pause vor zwei Jahren an diesem Montag wieder seine Tore. Im Fokus stehen die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, die Erforschung alternativer Kraftstoffe sowie von Wasserstoff-Antrieben und der Einzug künstlicher Intelligenz in die Autos. Die Autoschau, die in diesem Jahr zum 89. Mal organisiert wird, gehört zu den besucherstärksten Messen der Welt. Rund eine Million Besucher wurden 2018 gezählt. Im jährlichen Wechsel mit der IAA zeigen Hersteller Neuheiten aus ihrem Programm. Selbst Testfahrten für Autobegeisterte gehören zum Programm.

Dabei macht der schleichende Niedergang der großen Automessen auch vor der Pariser Autoschau nicht halt. Auf etliche Marken werden die Besucher in diesem Jahr verzichten müssen. So lassen die deutschen Hersteller den «Mondial de l'Auto 2022» weitgehend links liegen. VW, Audi und BMW werden nicht in Paris dabei sein, und Mercedes nicht auf der Messe, sondern mit einer Veranstaltung in der Stadt.

Nach der Corona-Pause setzt die Messe auf einen neuen Zuschnitt: Geboten wird ein erlebnisorientiertes Format, wie die Organisatoren mitteilten. Es gibt einen neuen Besucherparcours, ein erweitertes tägliches Programm und mehr Möglichkeiten als bisher, mit den neuen Fahrzeugen auf Tuchfühlung zu gehen. Am Montag wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Besuch auf der Messe erwartet.