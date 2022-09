Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 12.09.22 | Überblick

«The Sun»: Lange Wartezeiten beim Abschied von der Queen erwartet

LONDON: Die Behörden in London erwarten vor der Trauerfeier für die gestorbene Queen Elizabeth II. riesige Menschenmassen in der britischen Hauptstadt. Der Sarg soll vor dem Staatsbegräbnis am 19. September für mehrere Tage in der Westminster Hall des britischen Parlaments aufgebahrt werden, damit Trauernde der Monarchin einen letzten Besuch abstatten können. Die Wartezeiten könnten bis zu zwölf Stunden betragen, zitierte die Zeitung «The Sun» am Montag Logistikbeauftragte der Trauerfeierlichkeiten. Die Menschenschlangen könnten sich über mehrere Kilometer erstrecken, hieß es.

Die Zahl der Trauernden könne fast so hoch werden wie die, die 2005 in Rom Abschied von Papst Johannes Paul II. genommen habe, spekulierte das Blatt. Der Leichnam des verstorbenen Papstes war damals im Apostolischen Palast aufgebahrt worden. Etwa eine Million Menschen standen singend, weinend und betend stundenlang Schlange, um einen letzten Blick auf den Pontifex zu werfen. Die Westminster Hall soll vier Tage lang rund um die Uhr geöffnet bleiben. Am kommenden Montag wird Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey beigesetzt.