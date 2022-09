Neues aus dem Ausland am Montag

Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert Südwestchina

PEKING: Ein Erdbeben der Stärke 6,8 hat die südwestchinesische Provinz Sichuan erschüttert. Besonders deutlich waren die Erdstöße im Kreis Luding südwestlich der Metropole Chengdu zu spüren, wie Staatsmedien am Montag berichteten. Aus Angst seien die Menschen aus ihren Häusern auf die Straße geflüchtet. Es seien in der Kreisstadt zunächst keine größeren Schäden an Gebäuden festgestellt worden. Wie die Lage in entlegenen Gegenden ist, war zunächst unklar.

2008 war die Provinz von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,9 heimgesucht worden. Damals waren mehr als 80.000 Menschen ums Leben gekommen. Sichuan liegt am Rand der Überschiebungszone der indischen Kontinentalplatte und der eurasischen Platte. Wegen Plattenverschiebungen ist die Provinz besonders erdbebengefährdet.

Spannungen mit China: Taiwan hält Manöver ab

TAIPEH: Angesichts der Spannungen mit China hat Taiwan am Montag mit neuen Militärmanövern begonnen. Bei den Übungen der Armee im Süden der demokratischen Inselrepublik sollen nach Medienberichten auch Kampfhubschrauber der US-Typen Super Cobra und Apache zum Einsatz kommen. Die Manöver sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums bis Donnerstag dauern. Die jüngste Krise um Taiwan war durch den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in der Hauptstadt Taipeh Anfang August ausgelöst worden war. Dies war der ranghöchste Besuch aus den USA seit einem Vierteljahrhundert.

China sieht die Insel als Teil der Volksrepublik an. Taiwan versteht sich als unabhängig. Chinesische Marineschiffe und Militärflugzeuge sind nun verstärkt in der Meerenge der Taiwanstraße unterwegs. Dabei überqueren sie neuerdings auch häufig die bisher respektierte, nicht offizielle Mittellinie. Immer wieder dringen chinesische Militärmaschinen auch in Taiwans Luftüberwachungszone ein. Zudem wurden eine See- und Luftblockade sowie eine mögliche Eroberung geübt. Taiwan hatte darauf schon einmal mit Manövern geantwortet.

In Taipeh beschrieb ein Sprecher des Verteidigungsministeriums die Manöver auf dem Truppenübungsplatz von Pingtung als «Routine». Sie würden jedes Quartal abgehalten. Die USA haben sich vor Jahrzehnten der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet. Erst am Freitag wurde ein neuer Waffenverkauf im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar bekanntgegeben. Als Reaktion kündigte Peking nicht näher beschriebene «Gegenmaßnahmen» an.

Ungeachtet der Einschüchterung reisten inzwischen weitere US-Politiker nach Taiwan. Auch eine Delegation des Bundestags will in diesem Herbst dorthin.

Anwälte in England und Wales beginnen unbefristeten Streik

LONDON: Im Kampf um bessere Bezahlung wollen Anwältinnen und Anwälte in England und Wales auf unbestimmte Zeit ihre Arbeit niederlegen. Bei dem Streik ab diesem Montag geht es unter anderem um Honorare, die die Anwälte vom Staat als Pflichtverteidiger erhalten. Man wolle ein «Scheinwerferlicht auf das Ausmaß der Krise» werfen, sagte der Vorsitzende der Criminal Bar Association Jo Sidhu der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Strafrechtsanwälte haben bislang bereits zeitlich begrenzt gestreikt und nun mit großer Mehrheit für einen unbefristeten Streik gestimmt.

Die britische Regierung bezeichnete diesen Plan als «unverantwortlich» und bat die Criminal Bar Association, das Vorhaben zu überdenken. Diese lehnt das bisherige Angebot der Regierung, bei dem die Anwälte PA zufolge im Schnitt pro Jahr 7000 Pfund (umgerechnet rund 8095 Euro) mehr verdienen würden, ab. Es gibt allerdings Streit darum, dass die erhöhten Honorar nur für neue, nicht für bereits laufende Mandate gezahlt werden sollen.

Dem britischen Justizministerium zufolge hat der bisherige Arbeitskampf für Verzögerungen bei 6000 gerichtlichen Anhörungen geführt. Der nun laufende Streik soll das Potenzial haben, die Strafjustiz in England und Wales weitgehend zum Stillstand zu bringen. Viele Verfahren werden aufgeschoben werden müssen.

Trudeau nennt Messerangriffe «schrecklich und herzzerreißend»

REGINA/OTTAWA: Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat sich schockiert über die Messerangriffe in der kanadischen Provinz Saskatchewan gezeigt. «Die heutigen Angriffe in Saskatchewan sind schrecklich und herzzerreißend. Ich bin in Gedanken bei denen, die einen geliebten Menschen verloren haben, und bei denen, die verletzt wurden», schrieb Trudeau am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter.

Bei einer Serie von Angriffen im Zentrum Kanadas waren am Sonntag mindestens zehn Menschen getötet und 15 verletzt worden. Die beiden mutmaßlichen Täter waren flüchtig, die Hintergründe der Taten noch völlig unklar. «Wir beobachten die Situation genau und bitten alle, die aktuellen Informationen der örtlichen Behörden zu verfolgen. Ich danke allen tapferen Ersthelfern für ihren Einsatz vor Ort», schrieb Trudeau.