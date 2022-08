Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 29.08.22 | Überblick

TV-Debatte : Bolsonaro und Lula streiten über Korruption

SÃO PAULO: Wenige Wochen vor der Präsidentenwahl in Brasilien haben sich Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der gegen ihn antretende Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva in einer Fernsehdebatte gegenseitig schwer beschuldigt. Bolsonaro sagte, dass die Lula-Regierung die korrupteste in der Geschichte Brasiliens gewesen sei, wie im brasilianischen Sender «Band» am Sonntagabend (Ortszeit) zu sehen war. «Wozu wollen Sie zurückkehren? Um weiter das Gleiche zu machen wie bei Petrobras?», fragte er Lula mit Blick auf die Schmiergeldaffäre um den halbstaatlichen Ölkonzern.

Lula zählte die Anti-Korruptionsmaßnahmen während seiner Amtszeit auf und verwies auf den Kampf gegen die Armut und die Schaffung von Arbeitsplätzen. «Dieses Land, das ich regiert habe, ist ein Land, das der derzeitige Präsident zerstört.»

Brasilien wählt Anfang Oktober den nächsten Präsidenten, der rechte Amtsinhaber Bolsonaro tritt gegen den linken Ex-Staatschef Lula an. In den Umfragen liegt Bolsonaro allerdings deutlich zurück.

Lula regierte Brasilien von Anfang 2003 bis Ende 2010. Mit Sozialprogrammen holte er Millionen Menschen aus der Armut. Auch wirtschaftlich boomte Brasilien. Allerdings verbreitete sich in der größten Volkswirtschaft der Region auch die Korruption weiter. 2018 wurde Lula wegen Korruption und Geldwäsche zu einer gut zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt. Im vergangenen Jahr hob der oberste Gerichtshof das Urteil auf. Lula erhielt seine politischen Rechte zurück und ging wieder in die Politik.

Aus den Fluten gerettet: Koala-Waise Gulliver reist in die Freiheit

SYDNEY: Vor einem halben Jahr hat der kleine Koala Gulliver bei den verheerenden Überflutungen an der australischen Ostküste seine Mutter verloren - nun konnte er zur Freude von Tierschützern ausgewildert werden. Der Beutelsäuger sei erst 14 Monate alt gewesen, als er Ende Februar allein und verängstigt in Tregeagle in New South Wales entdeckt wurde, teilte der Internationale Tierschutz-Fonds (IFAW) mit. Er war beim Hochwasser in der Region von seiner Mutter getrennt worden - und noch zu klein, um alleine zu überleben.

Mitarbeiter der Organisation «Friends of the Koala» nahmen das Baby in Pflege, unterstützt von einer IFAW-Veterinärin. Gulliver machte schnell Fortschritte und wuchs heran. Seine Pfleger beschrieben ihn als «wachsam, neugierig und sanftmütig».

Dass der kleine Koala nun in die Freiheit entlassen werden konnte, mache Hoffnung für die Zukunft, sagte die Leiterin des IFAW-Tierrettungsprogramms, Nicole Rojas-Marin. Jeder Koala, der eine solche Naturkatastrophe überlebe, sei für die Erhaltung der Art von entscheidender Bedeutung. Denn in drei australischen Bundesstaaten seien die Tiere bereits vom Aussterben bedroht.

In diesem Jahr gab es bereits mehrmals katastrophale Überschwemmungen an Australiens Ostküste. Das Land leidet ganz besonders unter dem Klimawandel - Hitzewellen, Buschbrände und Hochwasser sind die Folge. Gerade Koalas sind stark betroffen: Speziell die schweren Buschfeuer 2019/2020 haben erheblich zur Dezimierung der possierlichen Eukalyptus-Esser beigetragen.