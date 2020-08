Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 03.08.20 | Aktualisiert um: 16:10 | Überblick

Friedensnobelpreisträger John Hume gestorben

LONDONDERRY/DERRY: Der nordirische Friedensnobelpreisträger John Hume ist tot. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Montag unter Berufung auf die Familie des ehemaligen Chefs der Sozialdemokraten in dem britischen Landesteil. Hume wurde 83 Jahre alt.

Hume hatte wesentlich zum Zustandekommen des Karfreitagsabkommens von 1998 beigetragen, durch das der jahrzehntelange Bürgerkrieg in Nordirland beendet wurde. Bei dem Konflikt standen sich mehrheitlich katholische Befürworter einer Vereinigung der beiden Teile Irlands und überwiegend protestantische Großbritannien-Loyalisten gegenüber. Etwa 3700 Menschen kamen dabei ums Leben kamen, etwa 50.000 wurden verletzt.

Den Friedensnobelpreis teilte sich Hume mit David Trimble, dem damaligen Chef der Ulster Unionist Party. Beide Parteien spielen heute nur noch eine untergeordnete Rolle in der nordirischen Politik.

Varta und Samsung beenden Streit - und schließen Liefervertrag

ELLWANGEN/STUTTGART: Der Batteriehersteller Varta hat einen Streit mit dem Technologiekonzern Samsung um Patentverletzungen beigelegt. Stattdessen sei mit dem südkoreanischen Unternehmen ein Liefervertrag abgeschlossen worden, teilte die Varta AG am Montag in Ellwangen mit. Varta bleibt damit nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren der Hauptlieferant für wiederaufladbare Batterien für die Headsets von Samsung.

Der Streit zwischen Varta und seinem Großkunden Samsung hatte sich genau darum gedreht: Samsung soll in Kopfhörern die Knopfzellen anderer Lieferanten verbaut haben, auf die Varta das Patent hat. Varta ging vor Gericht, hat nun aber alle Klagen gegen Samsung und deren Kunden zurückgezogen, hieß es aus Ellwangen. «Wir freuen uns, dass wir die Geschäftsbeziehungen mit Samsung noch einmal intensivieren können», sagte Varta-Chef Herbert Schein. Einigungen mit anderen Herstellern von sogenannten Wearables (zum Beispiel Smartwatches und Fitness-Armbänder) sollten bald folgen, teilte Varta mit.

Varta beschäftigt weltweit rund 4000 Mitarbeiter und ist auf die Herstellung vieler unterschiedlicher Batterien spezialisiert, von der Mikro- und der Haushaltsbatterie bis hin zu Energiespeichersystemen. Mit finanzieller Unterstützung des Bundes und der Länder Baden-Württemberg und Bayern in Höhe von rund 300 Millionen Euro will Varta außerdem die nächste Generation Lithium-Ionen-Zellen erforschen und eine Massenproduktion aufbauen.

Ermittlungen nach tödlichen Schüssen auf Zwölfjährige

STOCKHOLM: Nach den tödlichen Schüssen auf ein zwölfjähriges Mädchen in Schweden suchen die Ermittler mit Hochdruck nach den Tätern. Man habe bereits am Sonntag mehrere Personen vernommen, aber bislang noch niemanden festgenommen, sagte der stellvertretende Chef der Stockholmer Polizei, Palle Nilsson, am Montag im Morgenstudio des Fernsehsenders SVT. Die Polizei fahnde unter anderem nach einem weißen Kastenwagen, der mit der nächtlichen Tat nahe einer Tankstelle in der Gemeinde Botkyrka bei Stockholm in Zusammenhang stehen soll.

Das Mädchen war bisherigen Polizeierkenntnissen zufolge in der Nacht zum Sonntag vor der Tankstelle von einer Kugel getroffen worden und später ihren Schussverletzungen erlegen. Ob sie dabei das Ziel der Tat gewesen war, wollte Nilsson nicht kommentieren. Nach Informationen der Zeitung «Expressen» sollen die Schüsse zwei kriminellen Männern in Schutzwesten gegolten haben, die sich am Tatort befunden haben.

Der Polizei sind im Raum Stockholm knapp 30 gewalttätige Personen mit Verbindungen zu kriminellen Netzwerken bekannt, die derartig schwere Straftaten verüben. «Diese Personen stehen hinter dem Großteil von Erpressungen, Raub, Drogenverkäufen, Sprengungen, Schüssen und Mordfällen in der Region», sagte er. Manchmal komme es vor, dass auch Kinder in die Kriminalität hineingezogen würden.

Unregelmäßigkeiten im Eisschnelllauf-Verband: Taskforce eingesetzt

BERLIN: In der deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft DESG hat es offenbar finanzielle Unregelmäßigkeiten gegeben, die nun eine fünfköpfige Taskforce aufklären soll. «Es ist meine erste Pflicht als Verbandspräsident, das Vermögen der Mitglieder zu schützen. Und alle Vorgänge aus der Vergangenheit, die nicht gesetzeskonform waren oder vereinsrechtlich gegen gültige Statuten verstoßen haben, aufzudecken», sagte der kommissarische Verbandspräsident Matthias Große (52) am Montag in einer Verbandsmitteilung.

Geleitet wird die Taskforce «Aufklärung und Transparenz» von Lutz Michel, Präsident des Sächsischen Eissport Verbandes. Erste Ergebnisse sollen auf der Ordentlichen Mitgliederversammlung am 19. September präsentiert werden. «Wir werden auch klare Schritte aufzeigen, wie unser Verband zukünftig vor Selbstbedienungsmöglichkeiten geschützt werden kann», sagte Große, Lebensgefährte der fünfmaligen Olympiasiegerin Claudia Pechstein.

Große hatte schon zuvor darauf hingewiesen, dass der Verband in einer prekären Situation sei. «Das Haus DESG brennt seit zehn Jahren, und viele Menschen schauen diesem Brand untätig zu», sagte der Berliner Immobilienunternehmer. Zuletzt war von Schatzmeister Dieter Wallisch eine Finanzlücke für dieses Jahr von mindestens 400.000 Euro bestätigt worden - für einen der kleinsten Leistungssportverbände eine gehörige Summe.

Stimmung in Chinas Industrie hellt sich weiter auf

PEKING: Chinas Industrie bleibt nach der Corona-Krise auf Erholungskurs.

Nachdem vergangene Woche schon der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Statistikamtes eine deutlich bessere Stimmung angezeigt hatte, bestätigte am Montag auch der Frühindikator des Wirtschaftsmagazins «Caixin» den Trend. Sein Index für das herstellende Gewerbe stieg im Juli im Vergleich zum Vormonat von 51,2 auf 52,8 Punkte - und damit so schnell wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Analysten hatten mit einer Steigerung gerechnet, aber nicht mit so einem deutlichen Sprung. Über der Marke von 50 Punkten ist von einer Ausweitung der industriellen Tätigkeit auszugehen.