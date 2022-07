Neues aus dem Ausland am Montag

Sri Lankas geschäftsführender Präsident verkündet Ausnahmezustand

COLOMBO: Sri Lankas geschäftsführender Präsident Ranil Wickremesinghe hat einen Ausnahmezustand in seinem Land erklärt. Dies sei «im Interesse der öffentlichen Sicherheit», hieß es in einer Mitteilung von Wickremesinghe am Montag. Zudem diene die Maßnahme dem Schutz der öffentlichen Ordnung und der Aufrechterhaltung der Versorgung und der Dienstleistungen, die für das gesellschaftliche Leben unverzichtbar seien.

Ex-Präsident Gotabaya Rajapaksa hatte sich nach anhaltenden Massenprotesten aus dem Inselstaat südlich von Indien ins Ausland abgesetzt. Wickremesinghe wurde als geschäftsführender Präsident vereidigt. Diesen Mittwoch soll ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden. Wickremesinghe ist dabei einer von zwei Kandidaten, die als chancenreich gelten. Insgesamt stellen sich im Parlament in der Hauptstadt Colombo vier Kandidaten zur Wahl. Einige Demonstrierende wollen, dass Wickremesinghe geht, weil sie ihn als Verbündeten von Ex-Präsident Rajapaksa sehen.

Der hoch verschuldete Inselstaat mit seinen etwa 22 Millionen Einwohnern erlebt derzeit die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Nach der Flucht Rajapaksas sind die Straßenproteste zwar abgeflaut. Rund 500 Menschen halten aber weiterhin Teile des Präsidentenpalastes besetzt, nachdem dieser von den Demonstranten überrannt worden war.

Blaualgen-Blüte hat ihren Ursprung in der offenen Ostsee

HAMBURG: Eine Studie aus Deutschland zur Ostsee gibt neue Hinweise zu den Ursachen der dortigen Cyanobakterien-Blüten - umgangssprachlich Blaualgen-Blüten genannt. Demnach liegt der Ursprung der ausgedehnten Blüten dieser Mikroorganismen in der offenen Ostsee und nicht - wie vielfach vermutet - nahe der Küste. Die Forschenden der Universität Kiel nutzten für ihrer Untersuchung Messungen vor Ort, Bilder von Satelliten sowie Modelle zu Meeresströmungen.

«Mithilfe von hochaufgelösten simulierten Strömungen konnten wir die Bedingungen, die zu Blüten führen, im Detail analysieren», wird Ko-Autorin Ulrike Löptien in einer Mitteilung ihrer Universität zitiert. Alle Ergebnisse deuten demnach darauf hin, dass komplexe Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Arten von Phytoplankton bei der Entstehung der Blaualgen-Blüten bedeutend seien, heißt es im Fachblatt «Scientific Reports».

Dagegen seien Vermutungen über sehr einfache direkte Zusammenhänge etwa zwischen Nährstoffzusammensetzung des Meerwassers und den Cyanobakterien-Blüten eher skeptisch zu bewerten, lautet das Fazit des Forschungsteams. Auch für einen Zusammenhang mit der Temperatur fanden die Forscher keine Hinweise - abgesehen davon, dass die Blüten generell im Sommer auftreten.

Sommerblüten von Blaualgen - also Cyanobakterien - sind im Spätsommer in der Ostsee ein regelmäßig wiederkehrendes Problem für Mensch und Umwelt. Die Blüten können durch produzierte Giftstoffe die Wasserqualität erheblich beeinträchtigen. Zudem geben sie Nährstoffe wie insbesondere Stickstoff ab und verstärken damit die Sauerstoffarmut in der Ostsee.

Schütze tötet mindestens drei Menschen in Einkaufszentrum in Indiana

GREENWOOD: Mindestens drei Menschen sind in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Indiana erschossen worden. Auch der mutmaßliche Schütze sei getötet worden - und zwar von einem bewaffneten Zivilisten, sagte ein Vertreter der Polizei am Sonntagabend (Ortszeit). Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in einem Einkaufszentrum in der Stadt Greenwood. Der Schütze habe den Gastronomiebereich des Einkaufszentrums betreten und das Feuer eröffnet.

Es handle sich um einen erwachsenen Mann, das Motiv sei unklar, hieß es weiter. Den Angaben zufolge hatte er weitere Munition dabei und man habe einen verdächtigen Rucksack gefunden. Der mutmaßliche Schütze sei schließlich von einem 22 Jahre alten Mann erschossen worden, der ebenfalls in dem Einkaufszentrum gewesen sei und legal eine Waffe bei sich getragen habe. Es handle sich um einen «barmherzigen Samariter» und einen «Helden», so der Polizeivertreter. «Wir sind erschüttert über einen weiteren Vorfall dieser Art in unserem Land, in unserer Stadt», sagte er weiter.

In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Vorfällen mit Schusswaffen. Erst vor zwei Wochen hatte ein 21-Jähriger bei einer Parade zum Unabhängigkeitstag in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet und sieben Menschen getötet. In den USA tobt eine Debatte um strengere Waffengesetze - in zahlreichen Bundesstaaten sind die Regelungen sehr lax.

Weißer Wal-Kadaver : «nicht der berühmte Migaloo»

MELBOURNE: Bei einem an der Küste des australischen Bundesstaates Victoria angeschwemmten weißen Wal-Kadaver handelt es sich nicht um den weltberühmten Migaloo. Der am abgelegenen Mallacoota Beach entdeckte Meeressäuger sei ein Weibchen, der Albino-Buckelwal Migaloo ein Männchen, bestätigten Meeresbiologen im australischen Fernsehen. In der Sprache der Ureinwohner bedeutet der Name so viel wie «weißer Kumpel».

Der wahrscheinlich 1986 geborene Migaloo war erstmals 1991 gesichtet worden. Später tauchte er regelmäßig auf seinem Weg von der Antarktis zu den Aufzuchtplätzen im Great Barrier Reef auf und begeisterte Augenzeugen. Um das Tier vor einem allzu großen Ansturm Schaulustiger zu schützen, stellte die Regierung von Queensland den Wal unter ihren besonderen Schutz. Nachdem er seinen Tracking-Chip verloren hatte, wurde Migaloo allerdings seit zwei Jahren nicht mehr gesehen.

Komplett weiße Exemplare sind extrem selten. Nur etwa eine Handvoll Albino-Wale wurden bislang dokumentiert. Ob das angeschwemmte Weibchen auch dazugehört, ist noch unklar. Die Wildtierbiologin Vanessa Pirotta von der Macquarie University hat Zweifel. Das Tier sei wahrscheinlich im Ozean gestorben und sein Körper mit der Zeit ausgebleicht, sagte sie dem Sender 9News. Am Hals seien Seepocken gefunden worden, die an dunkler Haut festgesaugt gewesen seien. Experten sollen den Kadaver aber noch weiter untersuchen.

Vier Tote bei Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge

LAS VEGAS: Vier Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge über einem Flughafen in Las Vegas im westlichen US-Bundesstaat Nevada ums Leben gekommen. Die Ursache für die Kollision am Sonntagmittag (Ortszeit) über dem Flugfeld werde noch untersucht, teilten die Behörden mit.

Nach Angaben der US-Flugaufsichtsbehörde FAA soll sich eine der einmotorigen Maschinen im Landeanflug befunden haben, berichtete die Zeitung «Las Vegas Review Journal». Beide Flugzeuge, mit je zwei Personen an Bord, zerschellten auf dem Boden.