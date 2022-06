Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.22 | Überblick

Afghane im Iran wegen Mordes an Geistlichen hingerichtet

TEHERAN: Im Iran ist ein afghanischer Flüchtling nach dem Mord an zwei schiitischen Geistlichen hingerichtet worden. Der 21-Jährige wurde am Montag im Wakil-Abad Gefängnis in Maschhad erhängt, wie der Leiter der örtlichen Justizbehörde laut Nachrichtenportal Misan bekannt gab.

Medienberichten zufolge hatte der Mann die Tat im April in der Pilgerstadt Maschhad im Heiligtum des schiitischen Imams Resa mit sechs weiteren Komplizen begangen. Bei dem Attentat wurde ein drittes Opfer schwer verletzt. Die Attacke soll religiös motiviert gewesen sein. Im Iran ist der schiitsche Islam Staatsreligion.

Im Islam gibt es eine Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten, immer wieder gibt es Konflikte. Im Iran leben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR knapp zwei Millionen unregistrierte Flüchtlinge aus Afghanistan. Laut dem Iran liegt die Zahl deutlich höher.

«El País»: Macron prekär

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag die Wahlniederlage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron:

«In den vergangenen fünf Jahren hat die Konzentration der Macht im Elysée-Palast die Rolle des Parlaments konterkariert. Aber die allgemeine Unzufriedenheit hat Ventile auf der Straße oder in den Parteien und Kandidaten gefunden, die das System vom rechten und linken Rand aus herausfordern. Macron muss sich nun mit anderen Kräften abstimmen und aus dem Elysée herauskommen, weniger vertikal regieren und mehr auf die Bürger hören.

Es besteht jedoch das Risiko, dass die neue Nationalversammlung die Demokratie blockiert, wenn sie zu einem bloßen Resonanzboden für sozialen Zorn und zur Plattform systemfeindlicher Agitation wird. Die euroskeptische und antikapitalistische Linke von Jean-Luc Mélenchon hat bereits angekündigt, den Kampf gegen Macron auch auf der Straße zu führen. Die extreme Rechte von Marine Le Pen wird erstmals seit 1986 eine eigene Fraktion bilden können.

Macron wird angesichts gigantischer Herausforderungen wie Inflation, Rentenreform oder der, Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen Bündnisse mit der Linken als auch mit der gemäßigten Rechten knüpfen müssen. Und wegen der größten Herausforderung: dem Klimawandel.»

Erdbeben der Stärke 6,0 erschüttert Taiwan

TAIPEH: Ein Erdbeben der Stärke 6,0 hat am Montagmorgen Taiwan erschüttert.

Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 6,8 Kilometern, wie das nationale Wetterbüro mitteilte. Das Zentrum lag demnach im Osten Taiwans, in der Nähe der Stadt Hualien. Das Beben war aber auf der gesamten Insel zu spüren. Kurz nach der ersten Erschütterung folgten vier kleinere Nachbeben. Berichte über größere Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. In der Nähe von Taiwan treffen zwei tektonische Platten aufeinander, auf der Insel bebt deshalb immer wieder die Erde.

Katzen bedrohen letzte Känguru-Insel-Schmalfußbeutelmäuse

ADELAIDE: Wilde Katzen bedrohen die letzten Bestände der vom Aussterben bedrohten Känguru-Insel-Schmalfußbeutelmaus in Australien. Die kleinen Beutelsäuger kommen nur auf der Känguru-Insel vor der Südküste vor. Schätzungen zufolge gibt es nur noch rund 500 Exemplare. Durch die verheerenden Buschfeuer 2019-2020 waren bereits 98 Prozent des Lebensraums der Tiere schwer verbrannt. Eine Studie der Universität Adelaide ergab kürzlich, dass nun streunende Katzen ein weiteres erhebliches Risiko für das Überleben der Spezies darstellen.

Louis Lignereux und sein Team hatten den Mageninhalt und den Verdauungstrakt von 86 wilden Katzen untersucht, die zwischen Februar und August 2020 in speziell ausgewiesenen Schutzgebieten auf der Insel gefangen wurden. Alle Katzen wurden im Rahmen des nationalen Wildkatzenkontrollprogramms und gemäß der südaustralischen Tierschutzgesetze eingeschläfert.

Die Forscher identifizierten die Überreste von acht Känguru-Insel-Schmalfußbeutelmäusen (Sminthopsis aitkeni) im Verdauungssystem von sieben verschiedenen Katzen - das waren mehr als acht Prozent aller untersuchten Tiere. Damit sei erstmals bestätigt worden, dass Katzen effiziente Jäger der endemischen Raubbeutler sind, heißt es im Fachmagazin «Scientific Reports».

«Weil hier eine geringe Anzahl von Exemplaren auf ein kleines geografisches Gebiet beschränkt lebt, sind Känguru-Insel-Schmalfußbeutelmäuse außergewöhnlich anfällig für stochastische Ereignisse», heißt es in der Studie. Die Jagd durch wilde Katzen (Felis catus), die während der europäischen Besiedelung nach Australien eingeführt wurden, erhöhe den Druck auf die Tiere - und könne möglicherweise zu deren Aussterben führen. Es sei deshalb dringend notwendig, die Populationen von streunenden Katzen in Gebieten, in denen bedrohte Arten leben, unter Kontrolle zu halten.