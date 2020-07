Neues aus dem Ausland am Montag

«The Times»: Urlauber müssen mit Möglichkeit einer Quarantäne rechnen

LONDON: Tausende Briten müssen nach ihrem Sommerurlaub in Spanien in eine zweiwöchige Quarantäne. Dazu meint die Londoner «Times» am Montag:

«Ob Reisende, die in Großbritannien ankommen, in eine Quarantäne müssen oder nicht, hängt vom Risiko einer Covid-19-Infektion in dem Land ab, aus dem sie kommen. Bei mehr als 50 Ländern geht man davon aus, dass sie hinreichende Maßnahmen getroffen haben, das Risiko einer Infektion einzudämmen und die daher von der Quarantäne-Pflicht ausgenommen werden können. Zu diesen Ländern mit «Luftbrücken» nach Großbritannien gehören viele populäre Ziele britischer Urlauber.

Spanien wurde wegen eines erheblichen und raschen Anstiegs der Covid-19-Fälle aus dieser Liste der von der Quarantänepflicht ausgenommenen Länder gestrichen. Fast 1000 neue Fälle wurden in Spanien innerhalb von zwei Tagen gemeldet. Außenminister Dominic Raab hat eine Entschuldigung bei den Reisenden verweigert, die von dieser neuen Maßnahme betroffen sind. Vielleicht wäre sie politisch bequem gewesen, doch er hätte damit einen schlechten Präzedenzfall geschaffen. (...) Die Urlauber hatten zwar nicht erwartet, dass die Quarantäne-Politik umgesetzt wird und sie verdienen daher Mitgefühl. Doch das ist nicht dasselbe wie eine Entschuldigung, ganz zu schweigen von Entschädigungen. So etwas kann nun einmal passieren in Zeiten eines Gesundheitsnotstands.»

Frist zur Schließung des US-Konsulats in Chengdu abgelaufen

CHENGDU: Chinas Frist zur Schließung des amerikanischen Konsulats in Chengdu im Südwesten des Landes ist am Montagmorgen abgelaufen. Sicherheitskräfte in Uniform und Zivil riegelten die Straßen um die Vertretung weiträumig ab. Weder Journalisten noch Schaulustige durften sich nähern. Am Morgen war die US-Flagge auf dem Gebäude eingeholt worden. Nach chinesischen Medienberichten haben Lastwagen vorher noch Container weggefahren. Am Vortag hatten sich vor dem Gebäude viele Schaulustige versammelt.

Als Vergeltung für die überraschende Entscheidung der USA vergangene Woche, das chinesische Konsulat in der texanischen Stadt Houston zu schließen, hatte Chinas Regierung ihrerseits die USA aufgefordert, den Betrieb ihrer Vertretung in Chengdu einzustellen und ihre Diplomaten von dort abzuziehen. Es wurde als «legitime und notwendige Reaktion auf das unvernünftige US-Vorgehen» beschrieben.

Beide Seiten werfen sich gegenseitig gesetzwidrige Handlungen, Spionage und Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Es ist eine weitere Eskalation in den ohnehin angespannten Beziehungen. Die Großmächte liegen auch wegen Chinas Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus, des Handelskrieges und dem harten chinesischen Vorgehen in Hongkong und in Xinjiang im Streit. Das Verhältnis ist so schlecht wie seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 nicht mehr.