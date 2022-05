Neues aus dem Ausland am Montag

Biologin Voß erhält Ostsee-Preis - Tote Zonen am Grund nehmen zu

ROSTOCK: Immer mehr Bereiche der Ostsee leiden laut Meeresbiologin Maren Voß unter Sauerstoffarmut. Nicht nur Regionen inmitten des Binnenmeeres seien betroffen, sagte die Expertin vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW). «Auch Küstengebiete, insbesondere Buchten und Bodden, leiden unter Sauerstoffarmut. Wir beobachten seit zehn Jahren, dass diese Zonen zunehmen.» Der Grund für die Verschlechterung der Lage: Noch immer gelangen zu viele Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphate in das vergleichsweise kleine Meer.

Für ihre jahrzehntelange Arbeit zum Stickstoffkreislauf erhält Voß am 3. Juni in Stockholm den mit rund 300.000 Euro dotierten Björn-Carlson-Ostsee-Preis. Der Stiftungsrat begründete die Auszeichnung mit der führenden Rolle der Forscherin in der Stickstoffanalyse. Sie habe die Quellen der Überdüngung ermittelt und kritische Prozesse des Stickstoffkreislaufs quantifizieren können.

Die Küstenregionen seien der wichtigste Filter für den landseitigen Nährstoff-Eintrag, sagte Voß. Sie litten massiv unter menschlichen Eingriffen: Sandentnahme, Verklappung, touristische Bauten oder Windkraftanlagen. Gleichzeitig sagte die 62-Jährige, dass die Ostsee in einem noch viel bedenklicheren Zustand wäre, hätten nicht sie und ihre vielen Kollegen in Deutschland und im baltischen Raum permanent auf die Überdüngung aufmerksam gemacht und politische Veränderungen eingefordert. «Es kann also etwas erreicht werden.»

«Wir müssen verhindern, dass der Sauerstoffverlust weiter um sich greift, denn sonst funktioniert der Stickstoff-Reinigungsprozess gar nicht mehr», erklärte Voß. Sie meint damit den Prozess des Stickstoffabbaus, für den Bakterien unter anderem Sauerstoff brauchen. Der wichtigste Weg für eine Erholung der Ostsee sei die drastische Verminderung der Nährstoffeinträge. Viel sei getan worden, beispielsweise bei Kläranlagen. Problematisch seien aber weiterhin die diffusen Einträge durch Düngung und die Gülle aus der Landwirtschaft.

Mann klaut Auto mit vier Monate altem Baby an Bord

ADELAIDE: Schreckmoment in Australien: Ein Mann hat am Montagmorgen (Ortszeit) ein Auto mit einem vier Monate alten Säugling an Bord gestohlen. Die Mutter sei in Emzig, einem Vorort von Adelaide, kurz in ein Geschäft gegangen und habe dann zu ihrem Entsetzen sehen müssen, wie ein Dieb mit ihrem Wagen und ihrem Kind davonfuhr, berichteten australische Medien.

Die Polizei veröffentlichte auf Überwachungskameras festgehaltene Fotos des Verdächtigen und startete eine großangelegte Fahndung. Nach zweieinhalb Stunden fieberhafter Suche dann das glückliche Ende: Das Fahrzeug wurde mitsamt dem Baby auf dem Rücksitz im nahe gelegenen Enfield entdeckt. Dem Kind gehe es offenbar gut, aber es sollte dennoch in einem Krankenhaus untersucht werden, so der Sender ABC. Nach dem Täter wurde noch gesucht.

Peter Dutton neuer Vorsitzender der Liberalen

CANBERRA: Australiens Liberale bekommen nach der Niederlage bei der Parlamentswahl einen neuen Vorsitzenden: Der bisherige Verteidigungsminister und ehemalige Innenminister Peter Dutton ist am Montag zum neuen Chef der konservativen Partei und somit zum Oppositionsführer des Landes gewählt worden. Scott Morrison, der seit 2018 Premierminister war, ist nach dem Wahldesaster vom Parteivorsitz zurückgetreten. Der 51-Jährige Dutton, der in Brisbane aufgewachsen ist und schon als Teenager der Liberal Party of Australia beigetreten war, sitzt seit 2001 im Parlament von Down Under.

Die Parlamentswahl am 21. Mai hatte Labor mit dem Spitzenkandidaten Anthony Albanese klar gewonnen. Die Sozialdemokraten sind damit nach fast zehn Jahren erstmals wieder an der Regierung. Allerdings ist immer noch nicht klar, ob Albanese mit absoluter Mehrheit regieren kann oder auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen sein wird. Labor kommt derzeit auf 75 Sitze - es fehlt ein einziger Sitz zur absoluten Mehrheit. In drei Wahlkreisen steht das Ergebnis noch aus.