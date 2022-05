Neues aus dem Ausland am Montag

Griechenland baut «Campus-Polizei» auf

ATHEN: Griechenland baut eine «Campus-Polizei» für die vier größten Hochschulen des Landes auf. Die insgesamt etwa 400 Beamten sollen noch in diesem Monat an drei Universitäten der Hauptstadt Athen sowie in Thessaloniki die Arbeit aufnehmen, berichtete am Montag die Tageszeitung «Kathimerini» unter Berufung auf die Polizei. Hintergrund ist, dass an den griechischen Hochschulen Gewalt und Kriminalität zugenommen haben. Vor allem die Technische Universität Athen war schon häufig Ausgangspunkt für Randale.

Vergangene Woche entschied der oberste griechische Gerichtshof, dass Sicherheitskräfte auf dem Campus nicht gegen die akademische Freiheit und die Selbstverwaltung der Institutionen verstießen. Vielmehr sei die Universitätspolizei nötig, um öffentliche Sicherheit und Wissenschaftsfreiheit zu gewährleisten. Der Polizei war das Betreten der Universitäten seit dem Ende der griechischen Militärdiktatur vor einem halben Jahrhundert verboten.

Mit einem Studentenaufstand war 1973 der Fall der Diktatur eingeläutet worden. Der Protest wurde damals blutig niedergeschlagen, Dutzende junge Leute kamen ums Leben. Später wurden die Hochschulgelände deshalb zu polizeifreien Orten erklärt. Heute floriert dort der Drogenhandel. Auch gibt es immer wieder Beschwerden über Autonome, die Kommilitonen und Professoren bedrohen.

Vor Ministerkonferenz: Waldbesitzer fordern Hilfe für Waldumbau

BERLIN/MAGDEBURG: Stürme, Trockenheit und weitere Folgen des Klimawandels stellen den Wald vor große Herausforderungen. Am Montag beraten die Agrarminister von Bund und Ländern darüber. Verbände haben konkrete Vorstellungen, was die Politik ihrer Meinung nach tun sollte.

Waldbesitzer fordern beim klimaresilienten Umbau der Wälder Unterstützung und klare Ziele der Politik. Seit 2018 seien bereits über 400.000 Hektar Waldfläche durch die Folgewirkungen zunehmender Temperaturen und Trockenheit zerstört worden, sagte der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW), Andreas Bitter, angesichts der Sondersitzung der Agrarminister unter dem Vorsitz Sachsen-Anhalts. Für den Waldumbau bräuchten die Waldbesitzer dringend kontinuierliche Unterstützung, so Bitter. «Die Zeit drängt, die Bundesregierung muss handeln. Die Finanzierung der Anpassung des Waldes an den Klimawandel muss zügig umgesetzt werden, sonst ist es spät.»

Der Vorsitzende der Familienbetriebe Land und Forst, Max von Elverfeldt, ergänzte: Wenn nicht in den dringend notwendigen Waldumbau investiert werde, würden die Folgen vor allem die nächsten Generationen treffen. «Unsere Wälder sind unsere erfolgreichsten Klima-Aktivisten, ohne sie erreichen wir nicht die Klimaziele.» Die AGDW und die Familienbetriebe Land und Forst vertreten zwei Millionen Waldbesitzer in Deutschland - von klein bis groß.

Ein Thema auf der Tagesordnung der Agrarminister ist auch der Umgang mit dem Rohstoff Holz. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) fordert in dem Zusammenhang konkrete Rahmenbedingungen für Waldbesitzende und Forstleute, die eine aktive Waldbewirtschaftung und die nachhaltige Nutzung von Holz gewährleisten. «Der nachwachsende Rohstoff Holz ist sowohl als Baumaterial als auch als Endenergieträger ein wichtiges Element zur Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen», sagte der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck.