Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 30.03.22 | Überblick

Von Saudi-Arabien geführtes Bündnis kündigt Waffenruhe im Jemen an

RIAD/SANAA: Das von Saudi-Arabien angeführte Bündnis will von diesem Mittwoch an seine «militärischen Operationen» gegen die Huthi-Rebellen im Jemen vorläufig einstellen. Man wolle damit «günstige Verhältnisse für erfolgreiche Gespräche und ein förderliches Umfeld für den Heiligen Monat Ramadan erreichen, um Frieden zu schaffen», hieß es in einer Mitteilung der Koalition, die die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Dienstag veröffentlichte. Zuvor hatten die UN zu einer Waffenruhe während des muslimischen Fastenmonats Ramadan aufgerufen, der Anfang April beginnt.

Mitte März hatten die Golf-Staaten die Konfliktparteien zu Gesprächen nach Riad eingeladen. Die einwöchigen Beratungen, zu denen der Golf-Kooperationsrat (GCC) rund 500 Teilnehmer eingeladen hat, sollten am 29. März beginnen. Die Huthi-Rebellen lehnten eine Teilnahme ab. Bisherige diplomatische Bemühungen zur Beilegung des Konflikts blieben erfolglos.

Die Huthi-Rebellen hatten 2014 weite Teile des Jemen überrannt, darunter die Hauptstadt Sanaa. Saudi-Arabien führt seit 2015 mit anderen Ländern auf der Seite der international anerkannten Regierung einen Militäreinsatz gegen die Huthis. Das sunnitische Königreich sieht in ihnen einen Verbündeten seines schiitischen Erzfeindes Iran.

Am Freitag hatten die Rebellen Raketen auf das Königreich abgefeuert, die zu einem Brand in einer Ölanlage nahe einer Formel-1-Rennstrecke in Dschidda führten. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition reagierte mit Gegenangriffen auf Huthi-Hochburgen in Sanaa und der Hafenstadt Hodeidah. Tags darauf kündigten die Huthis an, die Angriffe auf Saudi-Arabien einzustellen, und boten eine einseitige dreitägige Waffenruhe an.

Vietnamesischer Autobauer Vinfast plant E-Auto-Fabrik in den USA

HANOI: Das vietnamesische Unternehmen Vinfast will in den USA Elektrofahrzeuge bauen und plant eine milliardenschwere Investition in eine Produktionsstätte in North Carolina. Eine entsprechende Absichtserklärung sei mit den zuständigen Behörden unterzeichnet worden, teilte Vinfast am Mittwoch mit.

In der ersten Phase würden 2 Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro) in die Fabrik investiert, die 150.000 Fahrzeuge im Jahr bauen und mehr als 7000 Arbeitsplätze schaffen soll. Die Produktion werde voraussichtlich im Juli 2024 aufgenommen. Bereits im Januar war bekanntgeworden, dass auch eine Produktionsstätte in Deutschland geplant ist.

Zu den Autos, die in den USA produziert werden sollen, gehören die SUVs VF9 und VF8. «Eine Produktionsstätte direkt auf dem Markt zu haben, wird Vinfast helfen, seine Lieferkette proaktiv zu verwalten, stabile Preise aufrechtzuerhalten und die Produktlieferzeit zu verkürzen», sagte Konzernchefin Le Thi Thu Thuy. Sie ist die Nachfolgerin von Ex-Opel-Chef Michael Lohscheller, der Vinfast im Dezember nach vier Monaten überraschend verlassen hatte.

Vinfast ist die erste vietnamesische Automarke und Teil des Mischkonzerns Vingroup mit Sitz in Hanoi. Gründer und größter Anteilseigner ist der Milliardär und reichste Mann Vietnams, Pham Nhat Vuong. Das Unternehmen hat bereits Niederlassungen in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.