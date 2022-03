Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Südkorea: Raketentest von Nordkorea vermutlich fehlgeschlagen

SEOUL: Nordkorea ist nach Angaben des südkoreanischen Militärs offenbar ein erneuter Raketentest misslungen. Ein zunächst unidentifiziertes Geschoss sei am Mittwochmorgen (Ortszeit) in der Nähe von Pjöngjang abgefeuert worden, teilte der Generalstab in Südkorea mit. Der Test sei aber anscheinend schon kurz nach dem Start fehlgeschlagen. Weitere Analysen dazu seien nötig.

Das Indo-Pazifik-Kommando der US-Streitkräfte ging vom Start einer «ballistischen Rakete» aus. Mit Südkorea und Japan sowie anderen Alliierten in der Region stehe das Kommando wegen des Tests in enger Konsultation. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können.

Das südkoreanische Militär vermutete laut der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap, dass der Flugkörper die angepeilte Höhe in der frühen Aufstiegsphase nicht erreicht hat. Ob er in der Luft explodierte oder auf die Erde zurückfiel, war zunächst unklar.

Nordkorea hatte in diesem Jahr schon mehrfach Raketen getestet. Die USA und Südkorea gehen davon aus, dass die selbst erklärte Atommacht jeweils Ende Februar und Anfang März einen Test unternahm, der im Zusammenhang mit einem neuartigen Interkontinentalraketen-System stand. Nordkorea selbst sprach von wichtigen Tests in der Entwicklung eines Erdbeobachtungssatelliten. Experten erwarten daher, dass das Land schon bald eine «Weltraumrakete» starten könnte. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen.

Wieder Journalist getötet - achter seit Jahresbeginn

ZITÁCUARO: Zum bereits achten Mal in diesem Jahr ist in Mexiko ein Journalist getötet worden. Der Chef des lokalen Nachrichtenportals «Monitor Michoacán», Armando Linares, kam am Dienstag unter bislang unklaren Umständen in einer Wohnung in der Stadt Zitácuaro ums Leben, wie die Generalstaatsanwaltschaft des westmexikanischen Bundesstaates Michoacán auf Twitter mitteilte. Sein Körper weise Schussverletzungen auf. Auf der Facebook-Seite von «Monitor Michoacán» hieß es, Linares sei zu Hause angegriffen worden.

Erst am 31. Januar war ebenfalls in Zitácuaro - etwa 150 Kilometer westlich von Mexiko-Stadt - ein anderer Journalist des Onlineportals, Roberto Toledo, erschossen worden. In einem emotionalen Video sagte Linares damals, seine Mitarbeiter erhielten schon seit Monaten Drohungen. Toledo sei wegen Enthüllungen von «Monitor Michoacán» über Korruption in der Politik ermordet worden.

Im vergangenen Jahr waren nach Angaben der Organisation «Reporter ohne Grenzen» sieben Journalisten in Mexiko im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden. Der nordamerikanische Staat war demnach damit zum dritten Jahr in Folge das gefährlichste Land für Journalisten. Oft sind es Drogenkartelle und korrupte Lokalpolitiker, die gegen die Presse vorgehen. Nach Angaben der Regierung werden mehr als 90 Prozent der Angriffe nicht bestraft - insgesamt werden in Mexiko wenige Straftaten aufgeklärt.

In Mexiko wurden im vergangenen Jahr im Schnitt 94 Morde pro Tag registriert. Teile Michoacáns gehören zu den gefährlichsten Gegenden des Landes. Schwer bewaffnete Drogenkartelle kämpfen dort miteinander um Kontrolle über Gebiete. Dabei geht es nicht nur um den Drogenhandel, sondern auch etwa um Schutzgelderpressung gegen Erzeuger der wichtigen Exportgüter Avocado und Limette.