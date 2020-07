Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 08.07.20 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Post will Mitarbeitern 300 Euro Bonus zahlen

BONN: Die Mitarbeiter der Deutschen Post weltweit sollen einen Bonus von 300 Euro bekommen. «Wir wissen genau, wer in diesen Zeiten einen hervorragenden Job gemacht hat», sagte Vorstandschef Frank Appel am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Zuvor war ein solcher Bonus vonseiten einer kleineren Gewerkschaft vorgeschlagen worden - der Post-Chef stritt jedoch ab, mit der Maßnahme auf diesen Vorstoß reagiert zu haben. Insgesamt veranschlagt das Unternehmen dafür rund 200 Millionen Euro. Ausgenommen von der Zahlung sind Führungskräfte.

Trotz eines insgesamt positiven Verlaufs des zweiten Quartals schloss Appel Entlassungen nicht vollständig aus. Wenn es Kunden aufgrund der Corona-Krise schlecht gehe, habe das Auswirkungen auf die Post als Dienstleister. «Wir werden aber alles versuchen, das für unsere Mitarbeiter so erträglich wie möglich zu gestalten», erklärte Appel. So habe man im Laufe der Krise etwa Beschäftigte vorübergehend in anderen Sparten untergebracht.

Australischer Snowboarder Pullin bei Schwimm-Unfall gestorben

GOLD COAST: Der australische Snowboarder Alex Pullin ist tot. Der frühere Weltmeister in der Cross-Disziplin kam bei einem tragischen Unfall beim Speerfischen nahe Palm Beach (Queensland) im Alter von 32 Jahren ums Leben, wie der australische Verband am Mittwoch auf seiner Internetseite bestätigte. «Unser tiefstes Mitgefühl gilt Alex' Familie sowie seinen Teamkollegen und Unterstützern», schrieb Snow Australia. Zahlreiche internationale Medien berichteten über den Todesfall. Der britische «Guardian» schrieb, Pullin sei nach Angaben der Polizei bewusstlos aus dem Wasser gezogen worden. Sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen seien aber wirkungslos geblieben.

Pullin hatte die WM im Snowboardcross in den Jahren 2011 und 2013 gewonnen. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2014 im russischen Sotschi trug er die Flagge der australischen Mannschaft, auch an den Spielen 2010 in Vancouver und 2018 in Pyeongchang hatte er teilgenommen. «Alex war ein geliebtes Mitglied unserer Gemeinschaft und wird sehr vermisst werden», schrieb Snow Australia.

Zwei Tote bei Explosion in Fabrik im Vorort Teherans

TEHERAN: Bei einer Explosion in einer Fabrik in einem Vorort der iranischen Hauptstadt Teheran sind zwei Arbeiter ums Leben gekommen. Der Zwischenfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch in einem Industriegebiet im Vorort Bagherschahr. Die Ursache war nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA eine Explosion von mehreren Sauerstoffbehältern. Drei weitere Arbeiter wurden bei der Explosion verletzt. Auslöser war laut IRNA menschliches Versagen.

In den vergangenen Wochen war es zu mehreren Explosionen im Iran gekommen. Betroffen waren unter anderem das Militärlager Parchin im Osten Teherans, eine Klinik im Norden der Hauptstadt und zuletzt eine Werkstatt in der Atomanlage Natans im Zentraliran. Laut iranischen Angaben handelte es sich um Unfälle. Bei den Explosionen in Parchin und Natans gab es auch Spekulationen über ausländische Sabotageakte, die allerdings nicht belegt werden konnten.

Tagebücher bringen neue Erkenntnisse zu NS-Kunstraub

NÜRNBERG: Tagebücher von Adolf Hitlers früherem Sonderbeauftragten bringen neue Erkenntnisse zum NS-Kunstraub und für die Provenienzforschung.

In den vergangenen drei Jahren haben Forscherinnen am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg die schwer verständlichen Notizen von Hans Posses Dienstreisen entziffert. Diese seien ein Schlüsseldokument zum NS-Kunstraub, sagt die Wiener Kunsthistorikerin Birgit Schwarz, die an dem Forschungsprojekt beteiligt war. Von den ersten drei der insgesamt fünf Bände ist inzwischen jede einzelne Seite im Internet mit leserlichem Text und einordnenden Kommentaren abrufbar - und ermöglicht so weitere Forschung. Posse war von 1910 bis zu seinem Tod im Dezember 1942 Direktor der Dresdner Gemäldegalerie.

Organisationen warnen vor Hetzjagd auf sexuelle Minderheiten

WARSCHAU: Aktivisten in Polen haben vor zunehmendem Druck auf sexuelle Minderheiten in ihrem Land gewarnt. Es gebe eine «beispiellose Hetzjagd» der Politiker des nationalkonservativens Regierungslagers, sagte Marcin Dzierzanowski von der Stiftung «Glaube und Regenbogen» der Deutschen Presse-Agentur.

Sowohl Kirchenvertreter, die Regierung als auch Präsident Andrzej Duda betrieben eine Strategie der Entmenschlichung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Trans-Menschen (LGBT), kritisierte Magdalena Swider von der «Kampagne gegen Homophobie». Dazu komme die Tatsache, dass sich mittlerweile rund hundert Gemeinden im Süden und Osten Polens zur «LGBT-Ideologie-freien Zone» erklärt hätten. Viele Betroffene hätten mittlerweile psychische Probleme.

Das Thema LGBT spielt auch eine Rolle vor der polnischen Präsidentenwahl am 12. Juli. Präsident Duda hatte kürzlich über sexuelle Minderheiten gesagt: «Man versucht uns zu überzeugen, dass das Menschen sind, aber es ist einfach nur eine Ideologie.» Das Verbot einer Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare will Duda in der Verfassung verankern lassen.

Levi's streicht Hunderte Jobs - Corona-Krise sorgt für rote Zahlen

SAN FRANCISCO: Der traditionsreiche Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi's) will nach einem starken Umsatzrückgang und roten Zahlen in der Corona-Krise Hunderte Stellen streichen. Im zweiten Quartal brachen die Erlöse im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 498 Millionen Dollar (442 Mio Euro) ein, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mitteilte. Unterm Strich erlitt Levi's einen Quartalsverlust von 363 Millionen Dollar.

Die Aktie reagierte nachbörslich mit deutlichen Kursabschlägen. Um die Kosten zu senken, sollen jetzt rund 700 Bürojobs wegfallen. Das entspricht laut Levi's etwa 15 Prozent der Stellen außerhalb von Verkauf und Produktion. Die Maßnahme soll jährlich 100 Millionen Dollar einsparen. Insgesamt hat Levi's nach eigenen Angaben rund 14.400 Mitarbeiter. Das Unternehmen war 2019 nach langer Abstinenz an die Börse zurückgekehrt, doch die Aktie ist seitdem stark gesunken.