Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.12.21 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Seebeben von 5,7 erschüttert Kreta

IRAKLION: Ein Beben der Stärke 5,7 hat am Mittwochmorgen um kurz nach 5.00 Uhr (Ortszeit) die Menschen auf Kreta aus dem Schlaf gerissen. Das Zentrum des Bebens lag nur wenige Kilometer südlich der Küste der griechischen Insel in einer Tiefe von rund 67 Kilometern.

Auch östlich von Kreta kommt der Seeboden nicht zur Ruhe - dort verzeichnet das Geodynamische Institut Athen derzeit regelmäßig mittelstarke Beben. Erst Ende September war bei einem starken Erdbeben auf Kreta ein Mensch ums Leben gekommen.

Musk verkauft weitere Tesla-Aktien für gut eine Milliarde Dollar

NEW YORK: Tesla-Chef Elon Musk hat nach der Twitter-Abstimmung weitere Anteile des US-Elektroautobauers zu Geld gemacht. Der aktuell reichste Mensch der Welt veräußerte rund 934.000 Aktien im Wert von 1,02 Milliarden US-Dollar (gut 900 Mio Euro), wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Damit nähert sich der Tesla-Chef seinem Ziel, seine Beteiligung an Tesla um zehn Prozent zu reduzieren.

Musk hatte Anfang November über ein Votum per Twitter den Verkauf von einem Zehntel seiner Anteile am Elektroautobauer zugesagt. Seitdem hat er in mehreren Transaktionen Aktien versilbert. Mit dem neuesten Verkauf hat Musk bislang insgesamt rund 15,6 Millionen Aktien im Wert von 16,4 Milliarden Dollar veräußert. Musk hatte Twitter-Nutzer abstimmen lassen, ob er sich von zehn Prozent seiner Tesla-Aktien trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Um auf die angestrebten 10 Prozent zu kommen, müsste er um die 17 Millionen Aktien verkaufen.

Musk ist Teslas größter Einzelaktionär. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg kommt er aktuell auf ein Nettovermögen von 278,9 Milliarden Dollar, ein Anstieg von fast 80 Prozent allein in diesem Jahr.

Israels Verteidigungsminister Gantz trifft erneut Abbas

TEL AVIV: Israels Verteidigungsminister Benny Gantz ist erneut mit dem Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas zusammengetroffen. Bei dem Gepräch sei es «um eine Reihe von Sicherheitsfragen und zivile Themen gegangen», teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministers am Mittwoch mit. Nach israelischen Medienberichten empfing Gantz den 86-jährigen Abbas am Dienstagabend in seinem Haus in Rosch Haajin östlich von Tel Aviv. Die beiden Politiker hatten sich bereits im August getroffen.

Bei dem neuen Gespräch informierte Gantz Abbas den Angaben zufolge über seine Absicht, «im wirtschaftlichen und zivilen Bereich vertrauensbildende Maßnahmen voranzutreiben». Beide Seiten hätten ein gemeinsames Interesse an einer Vertiefung der Sicherheitszusammenarbeit, an einer Gewährleistung regionaler Sicherheit und Verhinderung von Terror und Gewalt.

Im Westjordanland und Ost-Jerusalem ist es in den vergangenen Wochen zu mehreren Anschlägen von Palästinensern auf Israelis gekommen, einige davon verliefen tödlich. Außerdem gibt es verstärkt Berichte über gewaltsame Übergriffe israelischer Siedler gegen palästinensische Einwohner.

Die Friedensgespräche beider Seiten unter US-Vermittlung liegen seit 2014 brach. Nach dem Machtwechsel in den USA zu Jahresbeginn hatte Abbas die Bereitschaft zu einer Wiederaufnahme des Nahost-Friedensprozesses mit dem Ziel eines unabhängigen Palästinenserstaates geäußert. Ein Neustart gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett von der ultrarechten Jamina-Partei lehnt die Einrichtung eines palästinensischen Staates ab. Er will jedoch Konflikte verringern und die Lebensbedingungen im Westjordanland verbessern.

US-Regierung verurteilt Gerichtsentscheidung gegen Memorial

WASHINGTON: US-Außenminister Antony Blinken hat die von einem russischen Gericht angeordnete Auflösung der international geachteten Menschenrechtsorganisation Memorial verurteilt. «Die Schließung von International Memorial folgt auf ein Jahr, in dem der Raum für die unabhängige Zivilgesellschaft, die Medien und pro-demokratische Aktivisten in Russland rapide geschrumpft ist», wurde Blinken in einer Mitteilung vom späten Dienstag (Ortszeit) zitiert. Die USA stünden solidarisch an der Seite all jener, die unterdrückt würden, weil sie vom Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit Gebrauch machen. Über Twitter forderte Blinken die russischen Behörden dazu auf, Repressionen gegen Menschenrechtsaktivisten zu beenden.

Der US-Außenminister beschrieb Memorial als «eine der ältesten und angesehensten Wissenschafts- und Menschenrechtsorganisationen Russlands». «Seit drei Jahrzehnten arbeiten die Forscher von International Memorial unermüdlich daran, die Namen und Geschichten von Millionen von Opfern sowjetischer Unterdrückung wiederzufinden und sich für historische Gerechtigkeit einzusetzen», hieß es in seiner Mitteilung weiter.

Die von Russlands oberstem Gericht am Dienstag verfügte Auflösung der Organisation gilt als der bislang mit Abstand schwerste Schlag gegen die russische Menschenrechtsbewegung. Angesichts der öffentlichen Kritik des Kremlchefs Wladimir Putin an Memorial kam der Richterspruch nicht überraschend. Menschenrechtler beklagen seit längerem zunehmende autoritäre Tendenzen und die Verfolgung Andersdenkender in Russland.

Mindestens 38 Tote nach Einsturz einer Goldmine im Sudan

KHARTUM: Mindestens 38 Menschen sind im ostafrikanischen Sudan durch den Einsturz einer Goldmine gestorben. Man habe während der Rettungsarbeiten weitere Tote geborgen, sagte Ismael Tissou, ein Sprecher der sudanesischen Mineral-Ressourcen-Gesellschaft der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen. Die genaue Zahl der verschütteten Menschen sei unklar, sagte Tissou. Die Goldmine sei bereits am Sonntag zusammengestürzt, so Tissou.

Der Unfall ereignete sich in der Stadt Al-Nuhud, in der Region Westkordofan. Der Export von Gold ist für das Land mit 44 Millionen Einwohnern von großer Bedeutung. 2018 exportierte der Sudan 93 Tonnen Gold. Viele Goldminen im Land werden halblegal betrieben und erfüllen keine gängigen Sicherheitsstandards. Deshalb kommt es immer wieder zu Unfällen.

Russlands Botschafter warnt vor Waffenlieferungen an Ukraine

BERLIN: Der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, hat Forderungen aus Deutschland nach Waffenlieferungen in die Ukraine scharf kritisiert. «Die militärische Erschließung der Ukraine ist aus unserer Sicht absolut schädlich und fehl am Platz. Alle Schritte in diese Richtung wären kontraproduktiv», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der designierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte kurz vor Weihnachten angesichts des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine dafür plädiert, die Lieferung von Waffen zur Selbstverteidigung an die Regierung in Kiew in Erwägung zu ziehen. Vor der Bundestagswahl hatte bereits Grünen-Chef Robert Habeck Rüstungshilfe für die Ukraine befürwortet. Netschajew sagte dazu: «Diese Überlegungen sind noch ein Beweis dafür, dass Russland Sicherheitsgarantien braucht, und wir fordern diese Sicherheitsgarantien in einer völkerrechtlich verankerten Form.»

Russland fordert unter anderem ein Ende der Nato-Osterweiterung, was einen Verzicht auf eine Aufnahme der Ukraine in das Bündnis bedeuten würde. Die Ukraine hat Deutschland seit der Vereinnahmung der ukrainischen Krim durch Russland 2014 immer wieder erfolglos um die Lieferung von Waffen und anderer Rüstungsgüter gebeten. Auch bei der neuen Bundesregierung dürfte sie kaum eine Chance haben. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte der dpa zur Frage der Waffenlieferungen: «Eine weitere militärische Eskalation würde der Ukraine keine weitere Sicherheit bringen.»

«Husten, Schlagen, Drücken»: Notfalltipps für Japans Neujahrsklöße

TOKIO: Jeder Japaner kennt die Gefahr, und doch will kaum einer zu Neujahr auf sie verzichten: auf O-Mochi, traditionelle klebrige Klöße aus gestampftem Reis mit der unangenehmen Eigenschaft, in mancher Kehle stecken zu bleiben. Jedes Jahr aufs Neue erleiden meist ältere Japaner durch O-Mochi Erstickungsanfälle. Um dies zu verhindern, informieren japanische Medien wie der Fernsehsender NHK auch in diesem Jahr wieder über praktische Notfalltipps für den Hausgebrauch, bevor ein gegebenenfalls alarmierter Arzt erscheint.

Dazu gehört die «Haibu Kou Dahou», die «Rücken-Schlagmethode»: Sollte der Kloß nicht durch Husten herauskommen, den linken Arm unter die Achsel des Gequälten und dessen gestrecktes Kinn mit der Hand stützen, dann mit dem rechten Handballen zwischen die Schulterblätter schlagen - so zitiert NHK eine Empfehlung von Japans «Reanimationsrat».

Falls auch das nicht hilft, bleibe noch die «Fukubu Tsukiage-Hou», die «Bauch-Nach-Oben-Drückmethode» - in Deutschland auch bekannt als «Heimlich-Griff»: Den leicht vornüber gebeugten Betroffenen von hinten umfassen, die geballte Faust nahe des Nabels anlegen und feste ruckartig drücken. Dabei mit der anderen Hand die eigene Faust greifen und bei jedem Ruck schräg nach oben drücken. Das Ganze gegebenenfalls mehrmals wiederholen, bis der Kloß herauskommt.

Die Methode, dem Kloß im Hals mit dem Staubsauger beizukommen, wird dagegen wegen möglicher Gesundheitsschäden nicht offiziell empfohlen - aber notfalls gehe auch das. Manchem hat es schon das Leben gerettet.

Erneut Journalisten festgenommen

HONGKONG: In Hongkong sind erneut mehrere Journalisten und ehemalige Mitarbeiter eines pro-demokratischen Mediums festgenommen worden. Wie die örtliche Zeitung «South China Morning Post» meldete, nahmen Beamte der nationalen Sicherheitspolizei am Mittwoch den Chefredakteur und fünf frühere Mitarbeiter der Online-Publikation «Stand News» fest, die dem Bericht zufolge besonders bei Demokratie-Aktivisten beliebt ist.

Unter den Festgenommenen sind demnach neben dem derzeitigen Chefredakteur Lam Shiu und dessen Vorgänger Chung Pui auch vier ehemalige Mitglieder des Aufsichtsrats. Rund 200 Beamte seien an dem Einsatz beteiligt gewesen, bei dem auch die Redaktion von «Stand News» und die Häuser der Festgenommenen durchsucht worden seien.

In Juni war in Hongkong die prodemokratische Zeitung «Apple Daily» zwangsweise eingestellt worden, nachdem das Boulevardblatt wegen angeblicher Verstöße gegen das sogenannte Sicherheitsgesetz ins Visier der Behörden geraten war. Ihr Gründer Jimmy Lai sitzt im Gefängnis.

Nach anhaltenden Demonstrationen und dem Ruf nach mehr Demokratie in Hongkong hatte die kommunistische Führung in Peking vor eineinhalb Jahren das umstrittene Sicherheitsgesetz erlassen. Die vage Formulierung des Gesetzestextes erleichtert das Vorgehen gegen Aktivitäten, die China als subversiv, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch einstuft - und zielt damit auf Kritiker der Hongkonger Regierung und der chinesischen Führung. Mehr als 100 Aktivisten wurden festgenommen oder warten auf ihren Prozess. Viele wurden bereits verurteilt. Aus Angst vor Strafverfolgung haben sich viele Oppositionsmitglieder ins Ausland abgesetzt.

Urgestein der US-Demokraten: Ex-Senator Harry Reid gestorben

WASHINGTON: Der langjährige demokratische US-Senator Harry Reid ist tot. Reid sei am Dienstag im Alter von 82 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, hieß es in einer Mitteilung seiner Ehefrau, die US-Medien vorlag. Als Fraktionschef der Demokraten war Reid jahrelang der mächtigste Mann im US-Senat und ein wichtiger Stratege, bis seine Partei bei den Kongresswahlen im November 2014 ihre Mehrheit verlor. Bis 2017 war Reid noch Minderheitsführer der Demokraten im Senat - dann verabschiedete er sich von der politischen Bühne in Washington.

Reid sammelte als Senator fast drei Jahrzehnte lang Erfahrung im Politikbetrieb. Er war ein demokratisches Urgestein, gab sich oftmals kompromisslos und hatte eine spitze Zunge. Reid galt als treue Stütze des damaligen US-Präsidenten Barack Obama und musste zahlreiche politische Vorhaben Obamas durch den Senat boxen. Der Demokrat war in ärmlichen Verhältnissen in Searchlight im Bundesstaat Nevada aufgewachsen. Erst dieses Jahr wurde der internationale Flughafen der Glitzer-Metropole Las Vegas nach ihm benannt.

«Ohne deine Ermutigung und Unterstützung wäre ich nicht Präsident geworden, und ich hätte das meiste von dem, was ich erreicht habe, nicht ohne dein Können und deine Entschlossenheit geschafft», schrieb Obama zum Tod seines einstigen Wegbegleiters. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kündigte am Dienstagabend an, dass die Flaggen am Kapitol auf halbmast gesetzt werden. «Harry Reid war eine der fantastischsten Persönlichkeiten, die ich je kennengelernt habe», erklärte er.

Polizei: Schütze von Denver wählte einige Opfer gezielt aus

DENVER: Der Todesschütze von Denver hat zumindest einige seiner Opfer gekannt und gezielt ausgewählt. «Nach allem, was wir wissen, scheint es der Täter auf bestimmte Personen abgesehen zu haben», sagte ein Vertreter der Polizei bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend (Ortszeit). «In diesem Fall waren die Opfer dem Täter bekannt.» Der 47-Jährige hatte am Montagabend in der US-Großstadt Denver und deren Umland mehrere Menschen erschossen. Einer davon erlag am Dienstag seinen Verletzungen, womit die Opferbilanz auf fünf Tote stieg. Mehrere Menschen wurden zudem verletzt. Der Verdächtige selbst starb anschließend bei einem Schusswechsel mit der Polizei.

Der Schütze hatte das Feuer zunächst im Zentrum von Denver in einer belebten Straße mit Geschäften, Bars und Restaurants eröffnet. Anschließend suchte er weitere Orte in Denver auf und schoss dort weiter. Schließlich machte er sich auf den Weg in den Ort Lakewood nahe Denver und feuerte dort in einem Geschäft und einem Hotel auf Menschen. Besonders bei den Vorfällen in Denver habe es eine spezifische Verbindung zwischen dem Täter und seinen Opfern gegeben, erklärte die Polizei. Mit dem Hotel in Lakewood hatte der Täter demnach ebenfalls zuvor zu tun - unklar war, ob er die getötete Angestellte dort kannte.

Den Angaben zufolge war der Schütze polizeibekannt. Es wurde in zwei Fällen gegen ihn ermittelt, aber keine Anklage erhoben. Die Polizei machte keine Angaben dazu, was dem Mann vorgeworfen wurde. Auch auf die Frage, ob der Schütze allein handelte, gab es bei der Pressekonferenz keine eindeutige Antwort.

Polizei erschießt Mädchen : Eltern fordern Aufklärung

LOS ANGELES: Die Eltern eines 14-jährigen Mädchens, das bei einem Polizeieinsatz in den USA versehentlich erschossen wurde, fordern Aufklärung in dem Fall. Am Mittwoch traten die aus Chile stammenden und von einem Bürgerrechtsanwalt vertretenen Eltern in Los Angeles vor die Presse. Unter Tränen forderte die Mutter Gerechtigkeit für ihre Tochter Valentina, die in der Umkleidekabine eines Kaufhauses von einer Kugel getroffen worden und in ihren Armen gestorben sei.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag vergangener Woche, als Polizisten zu dem Kaufhaus gerufen wurden, in dem ein Mann Kunden angegriffen hatte. Das Video einer Überwachungskamera zeigt, wie der Täter mit einem schweren Fahrradschloss auf eine Frau einschlägt. Das Opfer lag blutend auf dem Boden, als herbeieilende Beamte das Feuer auf den Tatverdächtigen eröffneten. Der 24-Jährige wurde tödlich verletzt. Eine Kugel schlug dabei in die Umkleidekabine ein, in der sich Mutter und Tochter befanden.

«Dieser chaotische Vorfall, der zum Tod eines unschuldigen Kindes führte, ist für alle Beteiligten tragisch und verheerend», räumte Polizeichef Michel Moore ein. Er kündigte eine gründliche Untersuchung an. Fraglich ist etwa, ob die Situation in dem Kaufhaus wirklich den Einsatz von Schusswaffen rechtfertigte.

Gremium zur Kapitol-Attacke fordert einige geheime Dokumente nicht an

WASHINGTON: Der Ausschuss zur Untersuchung der Kapitol-Attacke will etliche Dokumente aus der Amtszeit des US-Präsidenten Donald Trump nach Angaben des Weißen Hauses doch nicht anfordern. Das Gremium des Repräsentantenhaus hat sich mit dem Weißen Haus darauf geeinigt, entsprechende Anträge aufzuschieben oder zurückzuziehen, wie aus einem Schreiben eines Rechtsberaters des Weißen Hauses an das Gremium hervorgeht. Dieser lag am Dienstag (Ortszeit) unter anderem dem Sender NBC vor. Der Ausschuss habe dem zugestimmt, hieß es in dem Schreiben.

Die Dokumente würden keinen Bezug zu den Vorbereitungen des Weißen Hauses auf die Ereignisse des 6. Januar oder zu dem Versuch, die friedliche Machtübergabe anderweitig zu behindern, haben, hieß es weiter in dem Schreiben. Der Ausschuss hatte in der Vergangenheit zahlreiche Dokument aus dem Weißen angefordert. Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Kongresses in der Hauptstadt Washington erstürmt. Der Untersuchungsausschuss soll die Hintergründe des Angriffs auf das Kapitol aufklären.

Ex-Präsident Trump hatte sich an den Obersten Gerichtshof des Landes gewandt, um die Herausgabe von Dokumenten zu verhindern. Er hatte auf das sogenannte Exekutivprivileg gepocht. Dabei handelt es sich um das Vorrecht eines US-Präsidenten, dem Kongress oder Gerichten gewisse Informationen vorzuenthalten. US-Präsident Joe Biden hatte das Exekutivprivileg für zahlreiche Dokumente aus Trumps Zeit nicht gelten lassen und diese an den Ausschuss übergeben lassen. Einige Dokumente ist Biden nun offenbar aber nicht bereit, herauszugeben. Berichten nach sorgt sich das Weiße Haus bei diesen Dokumenten um die nationale Sicherheit und befürchtet, einen Präzedenzfall zu schaffen.