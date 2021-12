Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 22.12.21 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Dutzende Migranten werden in der Ägäis vermisst

ATHEN: Die griechische Küstenwache hat in der Nacht zum Mittwoch in der Ägäis zwölf Migranten gerettet. Ihr Boot war vor der Kykladeninsel Folegandros gesunken. «Es gibt aber zahlreiche Menschen, die noch vermisst werden», sagte der Sprecher der Küstenwache Nikos Kokkalas im griechischen Staatsfernsehen (ERT) weiter.

Die Geretteten hätten unterschiedliche Angaben gemacht, wie viele Menschen an Bord waren. «Wir gehen von 30 bis 50 Menschen aus (die an Bord waren) und setzen die Suchaktion fort», fügte der Sprecher der Küstenwache hinzu. Die meisten geretteten Menschen stammen nach eigenen Angaben aus dem Irak, hieß es.

Migranten versuchen immer wieder, von der türkischen Ägäisküste oder auch aus anderen Staaten im Osten des Mittelmeeres zum griechischen Festland oder nach Italien zu gelangen. Damit wollen sie vermeiden, längere Zeit in den Registrierlagern auf den Inseln im Osten der Ägäis bleiben zu müssen. Wegen der langen Fahrt durch das Mittelmeer südlich oder nördlich von Kreta kommt es jedoch häufig zu Maschinenschäden der in der Regel uralten Boote, die Schleuserbanden den Menschen verkaufen. Es gibt keine offiziellen Angaben, wie viele Menschen auf diesen Routen ums Leben gekommen sind.

Wenn Kindergesang Millionen fesselt: Spaniens Weihnachtslotterie

MADRID: Kinder tragen bei der spanischen Weihnachtslotterie die gezogenen Losnummern singend vor. Millionen Menschen schauen am Fernsehen gebannt zu. Aber nicht wegen des Gesangs. Es geht um Milliarden.

Zwei Tage vor Heiligabend wird Spanien wieder vom Lottofieber gepackt. Bei der traditionellen Weihnachtslotterie gibt es am Mittwoch Gewinne im Umfang von insgesamt gut 2,4 Milliarden Euro. Der Hauptgewinn, genannt «El Gordo» (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 172 Mal ausgezahlt, weil jede einzelne der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wurde. Insgesamt wurden wieder Lose für 3,4 Milliarden Euro verkauft. 30 Prozent oder gut eine Milliarde Euro geht an den Staat.

Millionen Spanier werden vor den Fernsehern sitzen, um die Ziehung im Teatro Real in Madrid live zu verfolgen. Die vor mehr als 200 Jahren ins Leben gerufene Lotterie gilt als die älteste und wegen der ausgespielten Gesamtsumme auch als die größte Tombola der Welt. Die Ziehung der Glückszahlen im altehrwürdigen Madrider Opernhaus ist dabei eine recht komplizierte Angelegenheit.

Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten, größeren Trommel sind 100.000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten gut 1800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den beiden Trommeln in eine Glasschale. Die Zahlen werden singend von Schülern des Madrider Internats San Ildefonso, die als Glücksbringer gelten, vorgetragen. Bis alle Preise vergeben sind, sind gut und gerne drei bis vier Stunden vergangen.

Verfassungsschutz: Russlands Einflussnahme im Ausland nimmt zu

BERLIN: Diverse russische Dienste und Organisationen weiten nach Erkenntnissen des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) ihre strategische Einflussnahme im Ausland aus. Der kürzlich beendete Prozess um den sogenannten Tiergarten-Mord habe verdeutlicht, «mit welch teilweise robusten Methoden russische Stellen im Ausland agieren», sagte BfV-Präsident Thomas Haldenwang den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). «Wir nehmen wahr, dass Russland seine Aktivitäten gesteigert hat.»

Unter anderem registrierten die Verfassungsschützer russische Beeinflussungsversuche während des Bundestagswahlkampfs. «Anfangs wurden Falschmeldungen über eine Reihe von Personen verbreitet, zum Beispiel über die Spitzenkandidatin der Grünen, Frau (Annalena) Baerbock», sagte Haldenwang. «In der Gesamtschau kann man sagen: Solche Kampagnen haben nicht verfangen.»

Baerbock hatte sich als Kanzlerkandidatin der Grünen im Wahlkampf gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 positioniert, die Erdgas von Russland nach Deutschland liefern soll. Während sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) noch nicht klar dazu positioniert hat, hält Baerbock - zum Unmut Russlands - auch als Bundesaußenministerin an ihrer Ablehnung fest und wirbt für eine wertebasierte Außenpolitik.

Biden: Ende von Einreisebeschränkungen wegen Omikron wird geprüft

WASHINGTON: Die von der US-Regierung wegen Omikron verhängten Einreisebeschränkungen gegen Länder im südlichen Afrika könnten nach Aussage von Präsident Joe Biden bald wieder abgeschafft werden. Dies sei eine Möglichkeit, über die er «in den kommenden Tagen» mit seinen Experten beraten werde, sagte Biden am Dienstag im Weißen Haus. Die Beschränkungen seien angesichts der neuen Variante des Coronavirus ursprünglich eingeführt worden, um Zeit zu gewinnen, bevor sich diese in den USA ausbreiten würde. Das sei aber längst geschehen, weswegen ihn die Experten bereits nach den Einschränkungen gefragt hätten, sagte Biden. «Ich habe dazu bald eine Antwort», sagte Biden.

Omikron ist in den USA inzwischen die dominante Virusvariante, auch in Europa breitet sie sich rasch aus. Omikron war Ende November erstmals im südlichen Afrika nachgewiesen worden. Um die Ausbreitung zu verlangsamen, verhängte die US-Regierung daraufhin strikte Beschränkungen für Einreisen aus mehreren Ländern des südlichen Afrikas, darunter Südafrika und Simbabwe. Ausnahmen gab es nur für US-Staatsbürger und wenige andere Gruppen, zum Beispiel für Diplomaten. Die betroffenen afrikanischen Staaten hatten die Beschränkungen teils heftig kritisiert.