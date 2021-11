Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 10.11.21 | Überblick

Schulz fordert von EU gemeinsame Migrationspolitik

MOSKAU: Angesichts der Lage an der Ostgrenze der Europäischen Union zwischen Polen und Belarus hat der ehemalige Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, eine gemeinsame europäische Migrationspolitik gefordert. Belarus (früher: Weißrussland) betreibe eine «schädliche Strategie», um die EU unter Druck zu setzen, sagte Schulz am Dienstagabend während eines Besuchs in der russischen Hauptstadt Moskau. «Das geht zu Lasten der Menschen, die dort hingebracht werden.» Im Grenzgebiet harren inzwischen Tausende Menschen aus, die in den Westen wollen.

Mit Blick auf Polen sagte der frühere SPD-Chef bei einer Veranstaltung des Deutsch-Russischen Forums: «Es geht mir echt auf den Zeiger, dass ausgerechnet ein Land, das sich am meisten gegen eine gemeinsame europäische Migrationspolitik wehrt, jetzt dieses Vorgehen als Legitimation für seine Blockadehaltung gegen eine gemeinsame Migrationspolitik innerhalb der EU heranzieht.» Es könne keine Kritik an den aktuellen Vorgängen geben, «ohne auch die Fahrlässigkeit der Europäischen Union selbst zu kritisieren».

Die Lage an der Grenze der beiden Nachbarstaaten hat sich seit Tagen verschärft. Die EU wirft dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Migranten aus Krisenregionen wie Afghanistan und Syrien einfliegen und dann an die Grenze bringen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Schulz war von von 2012 bis 2017 Präsident des Europäischen Parlaments. Inzwischen leitet er die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung.

Griechische Seeleute rufen zweitägige Arbeitsniederlegung aus

ATHEN: Ab Mittwochmorgen um 6.00 Uhr wollen die griechischen Seeleute landesweit für 48 Stunden streiken. Zu der Arbeitsniederlegung aufgerufen hat die Panhellenische Gewerkschaft für Schifffahrt. Sie fordert einen Tarifvertrag mit «echten, erheblichen Aufstockungen» der Löhne und Gehälter. Sie kritisierte zudem schlechte Arbeitsbedingungen und dass immer weniger Personal auf den Fähren eingesetzt werde, was die Arbeitgeber zu Unrecht mit der Corona-Pandemie begründeten.

Für viele griechische Inselbewohner bedeutet der Ausstand, für zwei Tage vom Festland abgeschnitten zu sein, sofern es auf dem jeweiligen Eiland keinen Flughafen gibt. Auch Touristen sind betroffen; zwar ist die diesjährige Saison offiziell vorbei, doch vor allem auf südlichen Inseln wie Kreta genießen immer noch etliche ausländische Besucher Temperaturen von bis zu 25 Grad.

«Wie Crocodile Dundee»: Australier wehrt Krokodil mit Gürtelmesser ab

BRISBANE: Ein Australier hat in Queensland die Attacke eines großen Salzwasserkrokodils nur mittels eines kleinen Gürtelmessers abgewehrt. Das Tier habe den 60-Jährigen, der an einem abgelegenen Abschnitt des McIvor River gefischt habe, plötzlich angegriffen und an den Füßen zu packen bekommen, berichtete der Sender 9News am Mittwoch. Der Mann habe sich an einen Mangrovenzweig geklammert, aber das Reptil habe es dennoch geschafft, ihn in Richtung Wasser zu zerren.

Trotz der gefährlichen Situation sei es dem Australier gelungen, ein kleines Messer aus seinem Gürtel zu ziehen und auf den Kopf des Krokodils einzustechen. Das Tier habe schließlich von ihm abgelassen. Medien feierten den Mann als «echten Crocodile Dundee». Er habe es noch selbst geschafft, in ein nahe gelegenes Krankenhaus zu fahren, von wo aus er in eine Klinik in Cairns geflogen wurde. Über den Grad seiner Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Das örtliche Umweltministerium bestätigte aber, dass die Wunden mit den Angaben des Mannes übereinstimmten. In den Gewässern des tropischen Queensland im Nordosten von Down Under tummeln sich zahlreiche Krokodile.

Migranten durchbrechen Grenze von Belarus nach Polen

WARSCHAU: Zwei größere Gruppen von Flüchtlingen haben auf ihrem erhofften Weg in die EU einem polnischen Medienbericht zufolge die Grenze von Belarus nach Polen durchbrochen. Mehreren Dutzend Migranten sei es gelungen, Zäune in der Nähe der Dörfer Krynki und Bialowieza zu zerstören und die Grenze zu passieren, berichtete die polnische Nachrichtenagentur PAP am späten Dienstagabend unter Berufung auf den örtlichen Sender Bialystok. Der Sender zitierte eine Sprecherin des Grenzschutzes, dass in beiden Fällen Zäune und Barrieren gewaltsam niedergerissen worden seien. Einige der Flüchtlinge seien nach Belarus zurückgebracht worden, andere seien auf freien Fuß.

Auf der belarussischen Seite befänden sich Hunderte Menschen. Nach Angaben der polnischen Behörden hätten die Flüchtlinge von belarussischen Organisationen Lebensmittel erhalten, hieß es weiter. Das EU-Mitglied Polen hat Tausende Soldaten an der Grenze stationiert, die einen Durchbruch an den Anlagen mit Stacheldraht verhindern sollen. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte am Dienstag gefordert, die Menschen durchzulassen. Sie wollten sich nicht in Polen niederlassen, sondern vor allem in Deutschland, sagte er in einem Interview.

Der als «letzter Diktator Europas» verschriene Politiker steht im Ruf, die Menschen aus Krisenstaaten wie Syrien, Afghanistan, Libyen und Irak gezielt einfliegen zu lassen, um sie dann in Richtung EU-Grenze zu schleusen. Lukaschenko hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen und internationale Schleusernetzwerke für die Organisation der Reisen der Menschen verantwortlich gemacht. Er räumte erneut ein, die Migranten auf ihrem Weg in die EU nicht mehr aufzuhalten.

Jugend muss sich auf deutlich mehr Extremwetter einstellen

GLASGOW: Wegen des Klimawandels muss sich die heutige Jugend nach einer Studie darauf einstellen, bis zu siebenmal häufiger mit Extremwetter konfrontiert zu werden als die in den 60er Jahren geborene Generation. Dies zeigt ein Bericht im Auftrag von PMNCH, einer globalen Allianz unter dem Dach der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Schutz von Frauen und Kindern. Er soll am Mittwoch auf der Weltklimakonferenz in Glasgow vorgestellt werden. Demnach steigt auch das Risiko von Gesundheitsschäden, erzwungener Flucht aus der Heimat, unzureichender Ernährung und Arbeitslosigkeit.

Der Studie zufolge werden fast alle der heute etwa 1,2 Milliarden Heranwachsenden im Alter von 10 bis 19 Jahren zumindest einer klimabedingten Gefahr ausgesetzt sein - etwa Hitzewellen, Wirbelstürmen, Luftverschmutzung, Überschwemmungen oder Wasserknappheit. Um sie zu schützen, sei es unerlässlich, die Erderhitzung wie 2015 in Paris vereinbart auf 1,5 Grad zu begrenzen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Kinder und Jugendliche treffe keine Schuld, doch müssten sie die schlimmsten Konsequenzen ertragen.

Mehr als 20 Staaten wollen Verkauf von Verbrenner-Autos beenden

BERLIN: Zwei Dutzend Staaten wollen sich auf der Weltklimakonferenz in Glasgow auf ein Enddatum für Autos mit Verbrennermotor festlegen. Zu der Allianz gehören bislang 24 Staaten, sechs große Auto-Hersteller sowie einige Städte und Investoren, wie der britische Gastgeber des Klimagipfels am Mittwoch mitteilte. Detaillierte Infos zu den Unterzeichnern gab es vorab nicht.

Die beteiligten Regierungen wollen «darauf hinarbeiten, dass alle Verkäufe von neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bis zum Jahr 2040 weltweit und in den führenden Märkten bis spätestens 2035 emissionsfrei sind». Die Autokonzerne sollen demnach anstreben, spätestens 2035 in führenden Märkten nur noch emissionsfreie Autos und Vans zu verkaufen.

Ob Deutschland die Erklärung unterzeichnen wird, war am Abend noch unklar. Aus dem Umweltministerium hieß es, dass es dazu noch keine endgültige Entscheidung der Bundesregierung gebe. Bis zum späten Dienstagabend berieten die Verhandler auf der Klimakonferenz noch. Der scheidende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte dem Vorstoß zuvor eine Absage erteilt.

Scheuer sagte vor Journalisten: «Der fossile Verbrenner wird 2035 auslaufen. Die Verbrennertechnologie wird aber weiterhin gebraucht. Wir wollen sie mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral machen und die Vorteile der Technologie erhalten.» Die geplante Erklärung berücksichtige den Antrieb mit synthetischen Kraftstoffen aber nicht. Deshalb sei sein Ministerium entschieden dagegen. Aus dem Verkehrsministerium hieß es, das sei auch Linie der Bundesregierung.

Tod von zwei Deutschen in Paraguay: Verdächtiger festgenommen

AREGUÁ: Nach dem mutmaßlichen Raubmord an einem deutschen Forscher und seiner Tochter in Paraguay hat die Polizei des südamerikanischen Landes einen Deutschen festgenommen. Mindestens zwei weitere deutsche Staatsbürger würden gesucht, sagte der Leiter des Morddezernats der Nationalpolizei, Hugo Grance, am Dienstag dem Radiosender Monumental. Alle drei würden verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen und möglicherweise die Hintermänner zu sein.

Als mögliches Motiv nannte Grance den Raub wertvoller, alter Instrumente, die der Getötete besessen habe. In einer Wohnung des Festgenommenen in der Stadt Areguá seien neben Schusswaffen auch Musikinstrumente gefunden worden, die mutmaßlich dem Opfer gehörten, berichtete die Zeitung «ABC Color» unter Berufung auf den Kommissar.

Die Leichen des 62-Jährigen und des 14 Jahre alten Mädchens waren im Haus der Familie nahe Areguá, rund 30 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Asunción, entdeckt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes am 22. Oktober. Beide Opfer seien durch Schüsse gestorben, vermutlich aus derselben Waffe, sagte der Rechtsmediziner Héctor Meza. Der Vater wurde demnach mit einem Genickschuss getötet - es gebe Anzeichen dafür, dass er vorher gefoltert worden sei. Seine Tochter sei in einer mit Wasser gefüllten Badewanne gefunden worden.

Bei dem Vater handelte es sich um einen Wissenschaftler aus Bayern. Seine paraguayischen Papiere wurden 2016 ausgestellt, er lebte also seit mindestens fünf Jahren zumindest zeitweise in dem südamerikanischen Land. Er habe sich auch der Reparatur von Musikinstrumenten wie etwa Geigen gewidmet, hieß es in Medienberichten.

Ausschuss lädt wegen Angriffs auf Kapitol Trumps Ex-Sprecherin vor

WASHINGTON: Der Ausschuss zur Untersuchung der Erstürmung des US-Kapitols im Januar hat zehn weitere frühere Mitarbeiter aus der Regierung des damaligen Präsidenten Donald Trump vorgeladen. Unter anderem soll die frühere Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, den Abgeordneten Rede und Antwort stehen, wie der Ausschuss des Repräsentantenhauses am Dienstag in Washington mitteilte. Auch der frühere Trump-Berater Stephen Miller, Vize-Stabschef Christopher Liddell und der einstige Nationale Sicherheitsberater von Vizepräsident Mike Pence, Keith Kellog, wurden geladen.

Der Ausschuss hatte bereits am Montag Vorladungen an weitere Weggefährten Trumps geschickt, darunter der frühere Wahlkampfmanager William Stepien. Das Gremium müsse über deren Bemühungen, das Wahlergebnis zu sabotieren, «jede Einzelheit» ans Licht bringen, erklärte der Vorsitzende Bennie Thompson. Trumps Anhänger hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump musste sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger in einer Rede aufgestachelt hatte. Er wurde freigesprochen.

Bericht wirft Trump-Ministern Verstoß gegen Wahlkampfgesetz vor

WASHINGTON: Eine unabhängige Schiedsstelle der US-Regierung wirft 13 früheren ranghohen Mitarbeitern von Ex-Präsident Donald Trump Verstöße gegen ein Wahlkampfgesetz vor. Unter anderem hätten Ex-Außenminister Mike Pompeo, Ex-Heimatschutzminister Chad Wolf und die ehemalige Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, gegen eine Regelung verstoßen, die es Regierungsbeschäftigten verbiete, Wahlkampf zu machen, erklärte die Schiedsstelle OSC am Dienstag in Washington. Die 13 hätten «ihre offiziellen Befugnisse oder den Einfluss» genutzt, um die Präsidentenwahl 2020 zu beeinflussen.

Pompeo und Wolf werden Verstöße im Zusammenhang mit dem Republikaner-Parteitag 2020 zur Last gelegt. Pompeo ließ sich damals von einer offiziellen Reise aus Israel zuschalten. Wolf veranstaltete eine Einbürgerungszeremonie im Weißen Haus, die beim Parteitag übertragen wurde. Elf Mitarbeiter wie Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, sein Nationaler Sicherheitsberater Robert O'Brien und sein Stabschef Mark Meadows hätten in Interviews und Fernsehauftritten gegen das Gesetz verstoßen, hieß es.

Ausgenommen von der Regelung (Hatch Act), die Parteipolitik und Regierungshandeln trennen soll, sind nur der Präsident selbst und dessen Vize. Trump hatte mehrfach erkennen lassen, dass er das Gesetz für hinfällig hält. In der Untersuchung hieß es nun, die Regierung habe die Verstöße «schweigend oder ausdrücklich» gebilligt. Den 13 Ex-Ministern und sonstigen Trump-Mitarbeitern drohen zunächst keine Konsequenzen, weil sie alle nicht mehr für die Regierung arbeiten.

Vermisste Jugendliche lebend gefunden

LAVAL: In Nordwestfrankreich ist eine vermisste jugendliche Joggerin einen Tag nach ihrem Verschwinden und einer großen Suchaktion der Polizei lebend gefunden worden. Die 17-Jährige werde medizinisch versorgt, sagte Céline Maigné, Staatsanwältin von Laval, am Dienstagabend.

Zu den Hintergründen gab es noch keinerlei Informationen. Die Untersuchungen würden fortgesetzt, um zu ermitteln, was die Jugendliche an dem zurückliegenden Tag gemacht habe. Über 200 Sicherheitskräfte waren für die Suche mobilisiert und Untersuchungen zu einer möglichen Entführung eingeleitet worden.

Neben einem Verbrechen hatte die Polizei auch einen Unfall in Erwägung gezogen, oder dass das Mädchen davongelaufen sein könnte. Die 17-Jährige war seit Montagabend vermisst worden. Ihr Vater hatte die Gendarmerie alarmiert, als sie nicht vom Joggen nach Hause gekommen war.

Bei der Suche nach ihr wurden persönliche Gegenstände gefunden. Französische Medien hatten berichtet, Kopfhörer und das Telefon der Vermissten seien mit Blutspuren entdeckt worden. Die Beamten nahmen zudem einen Mann fest. Er habe am Montagabend betrunken keine eindeutigen Aussagen zu seinem Verbleib zum Zeitpunkt des Verschwindens des Mädchens machen können, sagte die Staatsanwältin.