Neues aus dem Ausland am Mittwoch

03.11.21

Französisch-australischer U-Boot-Streit eskaliert weiter

CANBERRA/PARIS: Der U-Boot-Streit zwischen Frankreich und Australien eskaliert weiter. Der französische Botschafter in Canberra, Jean-Pierre Thebault, sprach am Mittwoch von einem «beispiellosen neuen Tiefpunkt» in der Beziehung der beiden Staaten, vor allem was Wahrheit und Vertrauen betreffe. Der französische Präsident Emmanuel Macron sei belogen worden, «und die Täuschung geschah absichtlich», sagte der Diplomat im nationalen Presseclub. «Die Art und Weise, wie das Ganze gehandhabt wurde, war ein Stich in den Rücken.»

Australien, die USA und Großbritannien hatten Mitte September ohne Absprache mit den Verbündeten ein neues gemeinsames Sicherheitsbündnis im Indopazifik bekannt gegeben. Australien soll in diesem Rahmen Zugang zur US-Technik für Bau und Betrieb von Atom-U-Booten gegeben werden. Ein milliardenschwerer Deal über U-Boote zwischen Frankreich und Australien war dadurch geplatzt. Paris reagierte wütend, die bilateralen Beziehungen Frankreichs zu den Bündnisländern gerieten in eine Krise. Thebault war zunächst nach Paris zurückgerufen worden, ist mittlerweile aber wieder in Australien.

Macron hatte den australischen Premier Scott Morrison bereits vor wenigen Tagen offen der Lüge bezichtigt. Auf eine Frage, ob er glaube, Morrison habe ihn belogen, sagte der französische Staatschef: «Ich glaube es nicht. Ich weiß es.» Morrison hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe bei dem Thema stets eindeutig kommuniziert. Neuen Ärger gab es am Dienstag, als australische Medien eine geleakte SMS veröffentlichten, die Macron zu dem Thema an Morrison geschrieben hatte. «So verhält man sich nicht, wenn es um den persönlichen Austausch zwischen zwei Spitzenpolitikern geht», erklärte Thebault.

Rüstungsexporte gehen weiter zurück - Kabinett beschließt Bericht

BERLIN: Die Bundesregierung hat im ersten Halbjahr 2021 deutlich weniger Rüstungsexporte genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus einem Bericht des Wirtschaftsministeriums hervor, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen will. Danach wurde von Januar bis Juni die Ausfuhr von Waffen und sonstiger militärische Ausrüstung aus Deutschland für 2,3 Milliarden Euro genehmigt - 17 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die wichtigsten Rüstungsexportzahlen für die Monate Januar bis Juni waren bereits im Juli vom Wirtschaftsministerium vorab veröffentlicht worden. Der Halbjahresbericht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, geht nun noch etwas detaillierter auf die Ausfuhren der Rüstungsindustrie ein. Seit 2014 berichtet die Regierung zwei Mal im Jahr über ihre Exportgenehmigungen, um mehr Transparenz zu gewährleisten

Besonders stark ging der Anteil der umstrittenen Exporte an Länder außerhalb von EU und Nato zurück: Für diese sogenannten Drittstaaten wurden Ausfuhrgenehmigungen für 499 Millionen Euro erteilt - weniger als ein Drittel der 1,74 Milliarden im ersten Halbjahr 2020. Die Exporte in diese sogenannten Drittstaaten sind wegen der Menschenrechtslage in einigen dieser Länder und der Verwicklung in Konflikte brisant.

Zwischen 2016 und 2018 waren die Exportgenehmigungen kontinuierlich gesunken, 2019 dann aber sprunghaft auf den Rekordwert von 8,015 Milliarden Euro gestiegen. 2020 gingen sie dann wieder um mehr als ein Viertel auf 5,82 Milliarden Euro zurück. Im ersten Halbjahr 2021 setzte sich dieser Trend fort.

Abstimmung: Polizeibehörde soll nach Floyds Tod nicht ersetzt werden

WASHINGTON: Knapp eineinhalb Jahre nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis haben sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt gegen die Abschaffung der Polizeibehörde in ihrer jetzigen Form ausgesprochen. Gut 56 Prozent der Befragten stimmten am Dienstagabend (Ortszeit) gegen eine entsprechende Petition, wie aus offiziellen Angaben hervorging. Zur Debatte stand, dass die Polizei in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesoata durch eine neue «Behörde für öffentliche Sicherheit» ersetzt werden sollte.

Die neue Behörde hätte einen «umfassenden Ansatz im Bereich der öffentlichen Gesundheit» verfolgen sollen. Zum Personal sollten auch Polizisten gehören können. Floyd war im Mai 2020 bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden. Seitdem steht die Polizeibehörde in Minneapolis unter massivem Druck. Floyds Tod löste in den USA monatelange Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus.

Seit dem Vorfall spaltet die Debatte über den Umgang mit der Polizei die USA. Während sich viele Demokraten für Reformen aussprechen, um Polizisten einfacher zur Rechenschaft ziehen zu können, kritisierten zahlreiche Republikaner eine Kampagne gegen die Polizei. Demokraten forderten, öffentliche Mittel für die Polizei neu zu verteilen. Sie sahen sich dem Vorwurf von Republikanern ausgesetzt, den Polizeibehörden die Gelder entziehen zu wollen.

Im Prozess um die Tötung Floyds hatte das zuständige US-Gericht im Juni eine Haftstrafe von 22 Jahren und sechs Monaten gegen den verurteilten weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin verhängt. Neben Chauvin wurden drei weitere am Einsatz gegen Floyd beteiligte Ex-Polizisten angeklagt. Sie werden in einem Verfahren in Minneapolis ab März nächsten Jahres vor Gericht stehen.

Israel greift Gebiet bei Damaskus mit Raketen an

DAMASKUS: Israel hat nach syrischen Angaben in der Nacht zu Mittwoch einen Raketenangriff auf ein Gebiet am Stadtrand von Damaskus gestartet. Das berichtete das syrische Staatsfernsehen unter Berufung auf eine Militärquelle. Dabei sei es zu erheblichen Sachschäden gekommen, wie auch die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete. Von israelischer Seite gab es zunächst keinen Kommentar.

Israels Militär hat wiederholt Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland angegriffen. Damit will Israel verhindern, dass vom Iran unterstützte Milizen ihren Einfluss weiter ausbauen - insbesondere nahe seiner nördlichen Grenze. Der Iran ist eng mit dem syrischen Regierungschef Baschar al-Assad verbündet. Proiranische Milizen kämpfen in Syrien an der Seite der Regierungstruppen. Israel gilt seit der islamischen Revolution vor 42 Jahren als Irans Erzfeind Nummer eins.

Demokrat McAuliffe: Müssen Stimmen bei Gouverneurswahl weiter zählen

WASHINGTON: Der demokratische Kandidat für das Gouverneursamt im US-Bundesstaat Virginia, Terry McAuliffe, hat sich bei seiner Familie und seinem Wahlkampfteam für die Unterstützung bedankt. Man müsse nun die Stimmen weiter auszählen, denn jede Stimme zähle, sagte McAuliffe am Dienstagabend (Ortszeit). In Prognosen lag der von Präsident Joe Biden unterstützte Kandidat hinter dem Republikaner Glenn Youngkin - hatte aber zuletzt etwas aufgeholt. Die Mehrheit der Stimmen ist mittlerweile ausgezählt - ein endgültiges Ergebnis stand aber noch nicht fest.

Die Wahl in Virginia ein Jahr vor den Kongresswahlen wird im Land aufmerksam verfolgt - sie gilt als Stimmungstest. Eine Niederlage für den Demokraten McAuliffe wäre auch eine heftige Schlappe für Präsident Biden. Der Demokrat gestand noch keine Niederlage gegen den von Ex-Präsident Donald Trump unterstützten Demokraten Youngkin ein. Man müsse für Themen wie Gesundheitsversorgung oder gute Bildung weiter kämpfen, sagte McAuliffe. «Wir werden diesen Kampf heute Abend und jeden Tag in Zukunft fortsetzen.»

Mindestens elf Tote nach Erdrutsch

MALLAMA: Bei einem Erdrutsch im Südwesten Kolumbiens sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte der Katastrophenschutz des südamerikanischen Landes am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Zehn Personen seien zudem verletzt worden, bis zu 20 Personen würden vermisst. Zudem seien zwei Häuser zerstört worden.

Heftiger Regen hatte den Erdrutsch im Weiler San Miguel in der Gemeinde Mallama im Department Nariño an der Grenze zu Ecuador ausgelöst, wie die kolumbianische Zeitung «El Espectador» berichtete. Demnach wurden ein Hotel, ein Restaurant und eine Billardstube verschüttet.

AP und CNN: Demokrat Adams wird neuer Bürgermeister New Yorks

NEW YORK: Der Demokrat Eric Adams wird übereinstimmenden Prognosen zufolge 110. Bürgermeister der US-Metropole New York City. Der 61-jährige bisherige Stadtteil-Bürgermeister Brooklyns setzte sich bei der Abstimmung in der Acht-Millionen-Großstadt am Dienstag gegen seinen republikanischen Kontrahenten Curtis Sliwa durch, wie die Nachrichtenagentur AP und der Sender CNN berichteten. Adams wird damit das zweite schwarze Stadtoberhaupt New Yorks.

Adams galt als moderater Kandidat, der das höchste Amt mit einem Kurs zwischen linken und zentristischen Kräften führen will. Neben der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Pandemie - die mehr als 30.000 New Yorker tötete - dürfte eine der schwierigsten Aufgaben Adams im richtigen Umgang mit der Polizei liegen. Er wird ab Januar Nachfolger vom Bill de Blasio, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr als Bürgermeister antreten durfte.

Gouverneurswahl in Virginia - Vorsprung für Republikaner Youngkin

WASHINGTON: Bei der als wichtiger Stimmungstest geltenden Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia zeichnet sich ein deutlicher Vorsprung für den Kandidaten der Republikaner ab. Dem Sender CNN zufolge lag Glenn Youngkin am Dienstagabend (Ortszeit) mehr als zehn Prozentpunkte vor dem Demokraten Terry McAuliffe, der von US-Präsident Joe Biden unterstützt wird. Ähnlich sah es auch beim Sender ABC aus. Es waren aber erst rund 50 Prozent der Stimmen ausgezählt - die Zahlen können sich daher noch ändern.

Die Wahl in Virginia ein Jahr vor den Kongresswahlen wird im Land aufmerksam verfolgt. Vor einigen Monaten sah es noch nach einem komfortablen Sieg für McAuliffe aus, dann holte Republikaner Youngkin in Umfragen deutlich auf - und lag zuletzt sogar leicht vorn. McAuliffe (64) war von 2014 bis 2018 Gouverneur, Youngkin (54) ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Der ehemalige Präsident Donald Trump unterstützt ihn. Die Wahl gilt als eine Art Referendum über Bidens Politik, der seit knapp einem Jahr im Weißen Haus regiert.

USA warnen wegen Sicherheitslage vor Reisen nach Äthiopien

WASHINGTON: Die USA warnen wegen des Konflikts zwischen der Zentralregierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray vor Reisen nach Äthiopien. Sie stuften das Land am Dienstagabend (Ortszeit) in die höchste Gefahrenkategorie 4 ein. Nicht dorthin reisen - steht online in einem roten Balken über den Informationen zu Äthiopien.

In den Reisehinweisen hieß es: «Reisen Sie nicht nach Äthiopien, da dort bewaffnete Konflikte, zivile Unruhen, Kommunikationsstörungen, Kriminalität und die Gefahr von Terrorismus und Entführungen in den Grenzgebieten bestehen.» Es könne ohne Vorwarnung zu zivilen Unruhen und ethnischer Gewalt kommen. Eine weitere Eskalation sei wahrscheinlich.

Äthiopiens Zentralregierung hatte am Dienstag mit sofortiger Wirkung einen sechsmonatigen, landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Der militärische Konflikt im Land begann vor rund einem Jahr, als Ministerpräsident Abiy Ahmed anfing, die in der Tigray-Region an der Macht befindliche Volksbefreiungsfront zu verdrängen. Seit Anfang August weitete sich der Konflikt auf die Nachbarregionen Afar und Amhara aus - er hat zu einer schweren humanitären Krise im Norden des Landes geführt.

Prognosen: Republikaner gewinnt bei Gouverneurswahl in Virginia

WASHINGTON: Der Republikaner Glenn Youngkin hat bei der als wichtiger Stimmungstest geltenden Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia Prognosen zufolge gewonnen. Der Republikaner lag bei der Abstimmung knapp vor dem von US-Präsident Joe Biden unterstütztem Kandidaten Terry McAuliffe, wie in der Nacht (Ortszeit) zu Mittwoch aus übereinstimmenden Vorhersagen der Fernsehsender CNN und NBC hervorging. Die Wahl in Virginia ein Jahr vor den Kongresswahlen wird im Land aufmerksam verfolgt - für Bidens Demokraten ist das Ergebnis eine heftige Schlappe.

Youngkin wurde im Wahlkampf von Ex-Präsident Donald Trump unterstützt - auch wenn er sich öffentlich von ihm distanzierte und sich auf gemäßigte Wählerinnen und Wähler konzentrierte. Bereits vor der Wahl hatte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen abgezeichnet, im Sommer lag allerdings der Demokrat McAuliffe noch vorn. McAuliffe (64) war von 2014 bis 2018 Gouverneur, Youngkin (54) ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Youngkin lag nun den Prognosen zufolge rund drei Prozentpunkte vorn. Zu Beginn des Wahlabends schien der Abstand zwischen den beiden Kandidaten deutlich größer - McAuliffe holte dann aber noch auf.

Die Wahl gilt als eine Art Lackmustest für Biden, der vor einem Jahr ins Weiße Haus gewählt wurde. Seine Zustimmungswerte sind schlecht wie nie seit seinem Amtsantritt. Er versucht seit langem, zwei Investitionspakete durch den Kongress zu bringen. Biden scheiterte damit aber bislang an Flügelkämpfen in seiner eigenen demokratischen Partei. Beobachtern zufolge ist die Niederlage bei der Wahl in Virginia auch als Quittung dafür zu werten.

China und Russland drängen auf Lockerung von Nordkorea-Sanktionen

NEW YORK: China und Russland drängen auf die Lockerung der seit etwa 15 Jahren bestehenden internationalen Sanktionen gegen das autokratische Nordkorea. Das geht aus einem entsprechenden Resolutionsentwurf für den UN-Sicherheitsrat in New York hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die beiden Länder wollten die «Lebensqualität der Zivilbevölkerung in Nordkorea verbessern», indem die Handelsbeschränkungen für Agrarprodukte, Meeresfrüchte, Textilien und Ölprodukte aufgehoben werden. Außerdem soll dem Text zufolge auch das Verbot für Nordkoreaner fallen, im Ausland zu arbeiten.

Dem Vorstoß werden allerdings keine realen Chancen dabei eingeräumt, eine Mehrheit des Sicherheitsrates zu überzeugen. Die Spannungen der USA und anderer westlicher Staaten mit Pjöngjang sind nach wie vor hoch. Erst vor wenigen Tagen hatte Nordkorea eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete abgefeuert und damit seine Feinde erneut provoziert.

Großbritannien will «klimaneutrales Finanzzentrum» werden

GLASGOW: Die britische Regierung will Finanzinstitutionen und andere Unternehmen dazu verpflichten, Pläne für ihren Umbau zur Klimaneutralität vorzulegen. Das geht aus einer vorab verbreiteten Mitteilung des Finanzministeriums in London hervor. Schatzkanzler Rishi Sunak wolle das Vorhaben am Mittwoch beim UN-Weltklimagipfel in Glasgow vorstellen, hieß es darin. Großbritannien könne dadurch der weltweit erste klimaneutrale Finanzstandort werden.

Nach Angaben Sunaks haben sich 30 Länder von sechs Kontinenten zur Schaffung globaler Standards bekannt, um die Auswirkungen von Anlagen auf das Klima zu erfassen. Das werde helfen, um Anlegern die notwendigen Informationen für klimafreundliche Investitionen zugänglich zu machen. Gemeinsam seien diese Länder für mehr als 70 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts verantwortlich.

Sunak ist der Mitteilung nach auch optimistisch, dass das Ziel der Industriestaaten, 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr für den Klimaschutz in Entwicklungsländern aufzubringen, bis 2023 erreicht werden kann. Eigentlich hätte die Summe laut Pariser Klimaabkommen bereits seit 2020 fließen sollen. Eine Verspätung von drei Jahren hatten die Industriestaaten bereits einige Tage vor dem Klimagipfel eingestanden.

Ex-Minister Schmidt spricht wegen Moskau nicht im Sicherheitsrat

NEW YORK: Wegen des Widerstands von Russland darf der ehemalige deutsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt als Hoher Repräsentant in Bosnien-Herzegowina nicht vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen. Moskau hatte mit einer Blockade bei der turnusgemäßen Bevollmächtigung der EU-Truppe durch das mächtigste UN-Gremium gedroht - es argumentiert, die Position des Hohen Repräsentanten würde nicht mehr benötigt.

Im Ringen um eine Lösung einigten sich die Mitglieder des 15-köpfigen Rates nach Diplomatenangaben auf eine sprachlich verschlankte Verlängerung der UN-Autorisierung um zwölf Monate, bei der die Stelle des Hohen Repräsentanten nicht erwähnt wird. Eine Abstimmung folgt am Mittwoch. Schmidt sei im Zuge dessen auch nicht mehr eingeladen, den Sicherheitsrat persönlich über die Lage vor Ort zu unterrichten.

Moskau hatte zusammen mit China vor einigen Monaten bereits vergeblich versucht, das Amt des Hohen Repräsentanten abzuschaffen, das Schmidt am 1. August angetreten hatte. Westliche Diplomaten in New York betonten dabei, dass der Sicherheitsrat gar nicht die Autorität besitze, um über die Fortführung der Stelle zu entscheiden. Die Position ging aus dem Friedensabkommen von Dayton mit mehr als 50 Staaten von 1995 hervor.

SPD will auf eigenem Parteitag über Koalitionsvertrag entscheiden

BERLIN: Die SPD will auf einem zusätzlichen Kurz-Parteitag über den erwarteten Koalitionsvertrag und damit über die Ampel-Koalition mit Grünen und FDP entscheiden.

Der teils online geplante Parteitag soll nach einem einstimmigen Beschluss des Parteivorstands vom Dienstag am 4. Dezember von 11.00 Uhr bis 13.30 Uhr stattfinden, teilte eine Parteisprecherin in Berlin mit. Derzeit verhandeln SPD, Grüne und FDP über den Koalitionsvertrag. Der Sonderparteitag soll damit kurz vor der geplanten Wahl von Olaf Scholz zum Kanzler in der Nikolauswoche stattfinden. Wenige Tage später soll dann auf einem bereits länger geplanten Parteitag vom 10. bis zum 12. Dezember die SPD-Spitze neu gewählt werden.