Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Japans Ex-Außenminister Kishida wird neuer Regierungschef

TOKIO: Der frühere japanische Außenminister Fumio Kishida hat am Mittwoch die Wahl zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewonnen. Damit wird der konservative Politiker voraussichtlich am 4. Oktober mit der LDP-Mehrheit im Unterhaus des Parlaments auch zum Nachfolger von Yoshihide Suga als Ministerpräsident des Landes gewählt. Der 64-Jährige setzte sich in einer Stichwahl gegen Ex-Außenminister Taro Kono durch.

Regierungschef Suga hatte nach nur einem Jahr im Zuge der Corona-Krise das Handtuch geworfen. Sein Nachfolger Kishida muss das angeschlagene Image der Partei in der Bevölkerung schnell wieder verbessern, denn bereits im November steht die Wahl zum mächtigen Unterhaus des nationalen Parlaments an.

Alternative Nobelpreise für «unerschrockene» Mobilisierer

STOCKHOLM: Die Alternativen Nobelpreise gehen in diesem Jahr an drei Persönlichkeiten und eine Organisation, die andere Menschen zum Kampf für Menschenrechte und die Umwelt animieren. Ausgezeichnet werden diesmal die Juristin Marthe Wandou aus Kamerun, der russische Umweltschützer Wladimir Sliwjak, Freda Huson, eine kanadische Vorkämpferin für die Rechte von Ureinwohnern, sowie die in Indien ansässige Legal Initiative for Forest and Environment (Life). Das gab die Right-Livelihood-Stiftung, die die Preise alljährlich vergibt, am Mittwoch in Stockholm bekannt.

Die Ausgezeichneten setzten sich mit gezielter Organisation erfolgreich für eine bessere Zukunft ein, sagte Stiftungsdirektor Ole von Uexküll. Sie alle seien unerschrockene Mobilisierinnen und Mobilisierer, die zeigten, was Graswurzelbewegungen bewirken könnten.

Der seit 1980 verliehene Preis der Stiftung heißt offiziell Right Livelihood Award, ist gemeinhin aber als Alternativer Nobelpreis bekannt. Die Right-Livelihood-Stiftung ehrt damit alljährlich Vorkämpfer für Menschenrechte, Umwelt und Frieden. Die Auszeichnung steht dabei in kritischer Distanz zu den eigentlichen Nobelpreisen, deren Preisträger ab Montag in Stockholm und Oslo verkündet werden.

Netflix legt sich Spiele-Studio zu

LOS GATOS: Die Pläne von Netflix zum Einstieg ins Geschäft mit Videospielen nehmen mit dem Kauf eines Entwicklungsstudio konkrete Gestalt an. Der Videostreaming-Riese schluckt die 2014 gegründete Firma Night School Studio, die vor allem für ihr Debüt-Spiel «Oxenfree» bekannt ist, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Netflix sieht in Videospielen einen aussichtsreichen Bereich für den Ausbau über das Kerngeschäft mit Videostreaming hinaus. Im Sommer verpflichtete das Unternehmen bereits für die Führung des Bereichs den Branchenveteranen Mike Verdu, der zuvor unter anderem für den großen Spielekonzern Electronic Arts gearbeitet hatte.

Zugleich ließ Netflix-Co-Chef Ted Sarandos bei einem Konferenz-Auftritt am Montag offen, wann das Spiele-Angebot der Firma starten soll. Man sei noch in einem frühen Stadium, schränkte das Unternehmen bei der Ankündigung des Night-School-Kaufs ein.

Im Netflix-Universum gibt es Produktionen wie «Stranger Things», die sich für die Umsetzung als Videospiele gut eignen. Seit Juni versucht der Dienst auch, zusätzliche Erlöse über einen Online-Shop für Fanartikel zu bekommen.

Woidke hält Entscheidung über Tesla-Genehmigung noch 2021 für möglich

GRÜNHEIDE: Die Entscheidung über die abschließende Genehmigung der Elektroautofabrik von Tesla bei Berlin ist nach Ansicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke noch in diesem Jahr denkbar. «Sofern die Anhörung gut läuft und die Einwendungen, die gekommen sind, gut abgearbeitet werden, halte ich es für möglich, dass die Entscheidung über die Genehmigung noch in diesem Jahr kommen wird», sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur.

Der SPD-Politiker hält aber nicht nur den Zeitplan für entscheidend: «Wichtig ist aber vor allem, dass die anstehende Genehmigung rechtlich einwandfrei ist. Die Rechtssicherheit muss in jedem einzelnen Verfahrensschritt gewahrt sein.» Dabei vertraue er den zuständigen Behörden in Brandenburg.

Tesla wollte ursprünglich bereits im Juli dieses Jahres in Grünheide bei Berlin mit der Herstellung von Elektroautos beginnen. Geplant sind in einer ersten Phase bis zu 500.000 Autos pro Jahr. Dies verschob sich aber, auch weil das Unternehmen seinen Antrag zur Genehmigung um eine Batteriefabrik ergänzte. Derzeit läuft eine dreiwöchige Erörterung der Einwände von Kritikern im Internet, die das Landesumweltamt dann noch auswertet. Das Ziel von Tesla bleibt, mit der Produktion in diesem Jahr zu starten. Naturschützer und Anwohner befürchten negative Konsequenzen für die Umwelt.

Regierungspartei wählt neuen Chef

TOKIO: In Japan haben die regierenden Liberaldemokraten (LDP) am Mittwoch mit der Wahl ihres Parteivorsitzenden begonnen. Dem Sieger ist wegen der Mehrheit der LDP im maßgeblichen Unterhaus des Parlaments auch die Wahl zum Regierungschef sicher. Vier Kandidaten stellen sich zur Wahl, darunter zwei Frauen: Die stramm national-konservative Ex-Innenministerin Sanae Takaichi und die liberalere Ex-Ministerin für Gleichstellung, Seiko Noda, wollen die erste Regierungschefin Japans werden. Sie treten gegen den als Favoriten geltenden Minister für die Corona-Impfkampagne, Taro Kono, sowie gegen Ex-Außenminister Fumio Kishida an. Entgegen der üblichen Hinterzimmerabsprachen der Parteiälteren lassen fast alle innerparteilichen Machtgruppen ihren Mitgliedern diesmal freie Wahl.

Bei der Wahl des Parteichefs werden 764 Stimmen abgegeben: die 382 LDP-Abgeordneten im Parlament haben je eine Stimme, auf die Parteimitglieder in den 47 Präfekturen des Landes entfallen weitere 382 Stimmen. Während die Parteibasis mit Blick auf die spätestens im November anstehende Parlamentswahl den im Volk beliebten «Impfzar» Kono favorisiert, liegt unter den LDP-Abgeordneten Kishida vorne.

Medienberichten zufolge sah es danach aus, dass keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang eine Stimmenmehrheit erzielen wird. Dann käme es zu einer Stichwahl - wahrscheinlich zwischen Kono und Kishida. Bei einer Stichwahl dürfen nur die LDP-Abgeordneten sowie lediglich noch ein Vertreter der 47 Präfekturen abstimmen. Dies würde laut Beobachtern die Chancen von Kishida gegenüber Kono deutlich erhöhen.

Governors Island: Park-Insel vor New York bleibt ganzjährig geöffnet

NEW YORK: Die Park-Insel Governors Island im Hafen von New York soll künftig ganzjährig zugänglich bleiben. «Die Corona-Pandemie hat nie da gewesene Möglichkeiten geschaffen, den öffentlichen Raum in unserer Stadt neu zu denken - und jetzt sind wir stolz darauf, das Kronjuwel unseres Hafens für New Yorker ganzjährig offen zu halten», sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag.

Die per Fähre erreichbare etwa 70 Hektar große Insel wurde früher als Armee-Stützpunkt benutzt und dann von der Küstenwache übernommen. Seit 2003 ist die kleine Insel für die Öffentlichkeit zugänglich und gilt als beliebtes Ausflugsziel - unter anderem mit Parks, Spielplätzen, Zelt-Möglichkeiten und einem Panoramablick über die Skyline von Manhattan. Bislang war Governors Island allerdings nur im Sommer geöffnet.

Mexikos Präsident bittet früher verfolgten Yaqui-Stamm um Verzeihung

VÍCAM: Der mexikanische Präsident hat sich bei der indigenen Gruppe der Yaqui für frühere Verbrechen des Staates entschuldigt. In einer Zeremonie am Dienstag im Dorf Vícam im nordwestlichen Bundesstaat Sonora gab Präsident Andrés Manuel López Obrador den Yaqui auch 2900 Hektar Land zurück und gewährte ihnen Wassernutzungsrechte, die sie lange gefordert hatten.

Der Stamm, dem heute etwa 30.000 Menschen angehören, ist dafür bekannt, sich im 17. Jahrhundert gegen die spanischen Eroberer energisch zur Wehr gesetzt zu haben. Während der Herrschaft des Präsidenten Porfirio Díaz (1884 bis 1911) wurden die Yaqui verfolgt, ihres Landes beraubt und versklavt. Laut López Obrador starben dabei bis zu 15.000 von ihnen.

Der populistische Staatschef hatte in den vergangenen Monaten bereits für ein Massaker an Chinesen in Mexiko im Jahr 1911 und für die Folgen der spanischen Eroberung im Namen des Staates um Verzeihung gebeten. Unter anderem mit diesen Gesten begeht die Regierung in diesem Jahr das Verstreichen von 500 Jahren seit dem Niedergang des Aztekenreiches und von 200 Jahren, seit Mexiko von Spanien unabhängig wurde.

Schwierige Verhandlungen im US-Kongress: Biden sagt Chicago-Trip ab

WASHINGTON: Angesichts schwieriger Verhandlungen und drängender Entscheidungen im US-Kongress hat Präsident Joe Biden einen für diesen Mittwoch geplanten Trip nach Chicago kurzfristig abgesagt. Das Weiße Haus teilte am Dienstagabend (Ortszeit) mit, angesichts der laufenden Gespräche mit Kongressmitgliedern werde der Präsident am Mittwoch in der Regierungszentrale in Washington bleiben, um weiter daran zu arbeiten, seine beiden Investitionspakete voranzubringen. Der Chicago-Besuch werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Biden hatte dort für Corona-Impfungen werben wollen.

Der Präsident kämpft momentan darum, zwei zentrale Vorhaben seiner Amtszeit im Kongress durchzusetzen: ein groß angelegtes Paket für Investitionen in die Infrastruktur des Landes und ein zweites gewaltiges Paket mit Investitionen für Soziales. Beide Vorhaben wackeln angesichts interner Diskussionen bei den Demokraten noch. In der laufenden Woche werden dazu Entscheidungen erwartet.

Außerdem droht ab Ende der Woche ein teilweiser Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA. An diesem Donnerstag endet das laufende Haushaltsjahr, das neue beginnt am 1. Oktober, also an diesem Freitag. Ist bis dahin kein Budgetregelung zur vorläufigen Finanzierung der Regierung beschlossen, kommt es zu einem «Shutdown» von Teilen des Regierungsapparates. Es droht aber noch größeres Ungemach: Sollte der Kongress nicht bald auch eine Anhebung oder Aussetzung der Schuldenobergrenze beschließen, könnten die Vereinigten Staaten ab Mitte Oktober zum ersten Mal in der Geschichte des Landes zahlungsunfähig werden. Bislang gibt es über diese beiden Haushaltsfragen Streit zwischen Demokraten und Republikanern.

Mindestens 24 Tote bei Kämpfen in Gefängnis

GUAYAQUIL: Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Banden sind in einem Gefängnis in Ecuador mindestens 24 Häftlinge ums Leben gekommen. 48 weitere Menschen wurden bei den Kämpfen in der Haftanstalt Guayas N1 in der Nähe der Wirtschaftsmetropole Guayaquil im Westen des Landes verletzt, wie die Gefängnisverwaltung am Dienstag mitteilte. Bei den Zusammenstößen zwischen den Gangs kamen demnach auch Schusswaffen und Sprengsätze zum Einsatz.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei brachten die Haftanstalt danach wieder unter ihre Kontrolle. Bei dem Einsatz seien Schusswaffen, Messer, Munition und Drogen sichergestellt werden, teilte die Polizei mit.

In Ecuador kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in Gefängnissen. Im Juli kamen bei Krawallen in Haftanstalten in Cotopaxi und Guayaquil insgesamt 21 Menschen ums Leben. Im Februar waren bei heftigen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Banden in mehreren Gefängnissen 79 Menschen getötet worden.

Nordkorea feuerte neu entwickelte Hyperschallrakete ab

SEOUL: Das von der selbst erklärten Atommacht Nordkorea am Dienstag abgefeuerte Geschoss ist eigenen Angaben zufolge eine neu entwickelte sogenannte Hyperschallrakete gewesen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf die nordkoreanische Nachrichtenagentur KNCA. Die nordkoreanische Akademie für Verteidigungswissenschaften habe die Hwasong-8-Rakete aus der Provinz Chagang abgefeuert. Die neue Rakete habe für die Selbstverteidigungsfähigkeiten strategische Bedeutung, hieß es weiter.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte Ende 2019 bei einem Parteitreffen gedroht, die Welt werde in naher Zukunft eine «neue strategische Waffe» erleben. Mit Hyperschall werden Geschwindigkeiten oberhalb der fünffachen Schallgeschwindigkeit bezeichnet, also rund 6180 Kilometer pro Stunde.

Am Dienstag hatte das südkoreanische Militär mitgeteilt, Nordkorea habe eine Kurzstreckenrakete ins offene Meer abgefeuert. Unklar war, wie weit die Rakete flog und um welchen Raketentyp es sich handelte. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können. Der Nationale Sicherheitsrat in Südkorea hatte wegen des erneuten Raketentests des Nachbarlandes sein Bedauern geäußert. Nordkorea hatte bereits vor gut zwei Wochen zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert. Südkoreas Präsident Moon Jae bezeichnete den Test als «Provokation».

Pjöngjang treibt seit Jahren die Entwicklung von Raketen voran, die nicht nur Südkorea und Japan treffen, sondern auch Atomsprengköpfe bis in die USA tragen können. Das Land hat sich selbst zu einer Atommacht erklärt. Sein Status wird aber vor dem Hintergrund der Verhandlungen über sein umstrittenes Atomprogramm eher offen gehalten. Die Verhandlungen der USA mit Nordkorea kommen jedoch seit mehr als zweieinhalb Jahren nicht mehr voran.