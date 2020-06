Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Stahlproduktion um mehr als ein Viertel eingebrochen

DÜSSELDORF: Die Stahlhütten in Deutschland fahren ihre Produktion wegen der Corona-Krise immer weiter herunter. Im Mai erzeugten sie nur noch knapp 2,6 Millionen Tonnen Rohstahl. Das waren 27 Prozent weniger als im Mai vergangenen Jahres, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Mittwoch mitteilte. Damit hat sich der Produktionsrückgang weiter beschleunigt. Im April hatte das Minus im Vergleich zum Vorjahresmonat 24 Prozent betragen.

Der Branchenverband befürchtet, dass die Absatzflaute auch über das Jahresende hinaus anhält. Die gesamte Produktionsmenge könnte noch unter den Tiefstand der Finanzkrise 2009 rutschen, als die deutschen Hütten 32,7 Millionen Tonnen Stahl gekocht hatten. Im vergangenen Jahr waren es 39,7 Millionen Tonnen.

Papst betet für Zanardi - «Lehre der Menschlichkeit»

ROM: Papst Franziskus hat den schwer verletzten ehemaligen Formel-1-Piloten Alessandro Zanardi als großes Vorbild für viele Menschen bezeichnet. «Lieber Alessandro, Ihre Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie man nach einem plötzlichen Stopp wieder anfangen kann», schrieb der Pontifex in einem Brief an Zanardi in der Zeitung «Gazzetta dello Sport» (Mittwoch). Zanardi habe eine «Behinderung zu einer Lehre der Menschlichkeit» gemacht. «Danke, dass Sie denen Kraft geben, die sie verloren haben. In dieser schmerzlichen Zeit bin ich Ihnen nahe, ich bete für Sie und Ihre Familie.»

Zanardi war vergangenen Freitag bei einem Unfall mit seinem Handbike in der Toskana verunglückt und hat sich schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zugezogen. Der viermalige Paralympics-Sieger war mit einem Lkw zusammengestoßen. Er liegt im künstlichen Koma im Krankenhaus in Siena. Der Italiener hatte 2001 bei einem dramatischen Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren und war dann später in den Behindertensport gewechselt.

Nach Tod von Palästinenser - PLO will Veröffentlichung eines Videos

JERUSALEM: Nach dem Tod eines Palästinensers durch Schüsse israelischer Polizisten fordert der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erekat, die Veröffentlichung von Videoaufzeichnungen der Tat. «Sie haben mehrere Kameras an dem Kontrollpunkt», schrieb Erekat am späten Dienstagabend bei Twitter. «Warum veröffentlichten sie das Video nicht und zeigen, was geschah?» Erekat schrieb von Mord.

Der Mann hatte nach Angaben der israelischen Polizei am Dienstag an einem Kontrollpunkt nahe Jerusalem versucht, eine Beamtin der Grenzpolizei zu überfahren. Kollegen von ihr eröffneten demnach das Feuer auf dessen Auto und erschossen den Mann, der als Terrorist eingestuft wurde. Die Polizistin wurde leicht verletzt. Die PLO schrieb unter Berufung auf örtliche Quellen, dass am Dienstag die Hochzeit der Schwester des Mannes gewesen sei. Er sei in Eile gewesen.

Mongolen wählen neues Parlament - Sorgen um die Wirtschaft

ULAN BATOR: In der Mongolei haben am Mittwoch die Parlamentswahlen begonnen. Bei den vergangenen Wahlen 2016 konnte die regierende Mongolische Volkspartei 65 der 76 Parlamentssitze für sich gewinnen. Allerdings gelang es der Partei nicht, die ökonomischen Probleme zu lösen. Das an Bodenschätzen reiche zentralasiatische Land leidet unter dem Rückgang der Rohstoffpreise und der nachlassenden Nachfrage. Auch macht sich wegen grassierender Korruption Frustration unter der Bevölkerung breit.

Der Binnenstaat zwischen den beiden übermächtigen Nachbarn Russland und China zählt auf einer Fläche viermal so groß wie Deutschland nur knapp drei Millionen Einwohner.

Einen Erfolg hat Regierungslager allerdings mit der Bewältigung der Corona-Pandemie vorzuweisen, die in der Mongolei glimpflich verlief. Erste Ergebnisse der Wahl werden in der Nacht zum Donnerstag erwartet.

Neuseeland verbietet zum Schutz von Delfinen Treibnetz-Fischerei

WELLINGTON: Zum Schutz von Delfinen verbietet Neuseeland ab Oktober die Benutzung von Treibnetzen. Wie die Regierung am Mittwoch bekanntgab, werden zudem keine neuen Genehmigungen für seismische Untersuchungen und Meeresbodenbergbau in ausgeweiteten Schutzgebieten für Meeressäuger mehr erteilt. Mit diesen Maßnahmen solle zum Schutz der bedrohten Maui- und Hector-Delfine beigetragen werden, hieß es. Die Regierung erklärte, man werde den kommerziellen Fischereibetrieben helfen, andere Methoden als Treibnetze zu nutzen.

Von Maui-Delfinen gebe es in Neuseelands Gewässern nur noch 63 Tiere, womit diese Unterart der Hector-Delfine vom Aussterben bedroht sei. Von Hector-Delfine gebe es noch rund 15.000 Tiere in den Gewässern des Landes, womit auch diese Art bedroht sei. Diese Säugetiere seien Neuseelands «Schatz», sagte Ministerin Eugenie Sage. Es müsse nun sichergestellt werden, dass dies auch für künftige Generationen gelte.

«Weisenrat für Cyber-Sicherheit» für Umdenken bei Passwort-Regeln

BONN: Der sogenannte Weisenrat für Cyber-Sicherheit in Deutschland setzt sich für eine Abkehr von komplizierten Vorgaben beim Anlegen von Passwörtern ein. «Es ist ein weit verbreiteter und verständlicher Irrglaube, dass strengere Richtlinien die Qualität der Passwörter steigern», heißt es in dem Jahresbericht der sechs renommierten Professorinnen und Professoren aus dem Bereich Cyber-Sicherheit, der am Mittwoch in Bonn veröffentlicht wurde. Es gebe Situationen, in denen strengere Regeln die Qualität der gewählten Passwörter mitunter sogar verschlechterten.

Besonders wichtig sei, Passwörter nicht mehr mit einem Verfallsdatum zu versehen. «Es ist viel gefährlicher, dasselbe Passwort für mehrere Dienste einzusetzen, als bei einem Dienst das Passwort nicht regelmäßig zu wechseln», sagte Matthew Smith, Professor an der Universität Bonn und am Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE. Ein Wechsel sei nur dann zu empfehlen, wenn es Anzeichen gebe, dass das Passwort ausgespäht oder auf anderem Wege kompromittiert wurde.

In dem Jahresbericht setzen sich die Expertinnen und Experten auch für einen neuen Umgang mit Verschlüsselungstechnologie ein. «Kryptografische Verfahren, Schlüssellängen und Zufallszahlengeneratoren, die heute sicher sind, können morgen schon unsicher sein», sagte Prof. Claudia Eckert, Leiterin des Fraunhofer AISEC und des Lehrstuhls für Sicherheit in der Informationstechnik an der TU München. «Deshalb empfehlen wir für IT-Lösungen, die eine lange Lebenszeit haben können, dass verwendete Algorithmen ausgetauscht oder vorhandene Hardwarekomponenten neu programmiert werden können». So könne man agil auf neue technische Herausforderungen reagieren.

Berüchtigter haitianischer Paramilitär aus USA abgeschoben

PORT-AU-PRINCE: Der in Haiti gesuchte frühere Anführer einer besonders gewalttätigen paramilitärischen Gruppe ist Medienberichten zufolge aus den USA zurück in den Karibikstaat abgeschoben worden. Der Mann, Emmanuel «Toto» Constant, kam nach einem Bericht des Nachrichtenportals Haiti Press Network am Dienstag zusammen mit anderen abgeschobenen Haitianern auf dem Flughafen der Hauptstadt Port-au-Prince an und wurde anschließend festgenommen.

Dem Anführer der Gruppe FRAPH zur Zeit der Militärdiktatur in Haiti unter Raoul Cédras von 1991 bis 1994 werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Er soll für Morde an Hunderten Anhängern des zuvor gestürzten Präsidenten Jean-Bertrand Aristide verantwortlich sein. Für seine Rolle bei einem Massaker war er von einem Gericht in Haiti in Abwesenheit verurteilt worden.

Nachdem Aristide 1994 mit Hilfe der USA wieder an die Macht kam, wurde der heute 63-jährige Constant im darauffolgenden Jahr erstmals in New York festgenommen. Einige US-Politiker äußerten in den vergangenen Wochen Bedenken, ob die haitianischen Behören Constant zur Rechenschaft ziehen würden.

Prognosen: Biden gewinnt Vorwahlen in Kentucky und New York

WASHINGTON: Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat erwartungsgemäß weitere Vorwahlen gewonnen.

Prognosen der Sender NBC und ABC zufolge siegte der 77-Jährige am Dienstag bei den Abstimmungen in den US-Bundesstaaten Kentucky und New York. Biden hat sich bereits Anfang Juni die Stimmen für die Kandidatur der US-Demokraten gesichert. Damit gilt es als sicher, dass er gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten wird. Der Republikaner bewirbt sich für eine zweite Amtszeit. Gewählt werden soll am 3. November.