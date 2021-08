Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Mitsotakis räumt Versäumnisse bei Brandbekämpfung ein

ATHEN: Bei den Vorbereitungen zur Bekämpfung der Brände in Griechenland hat es diesen Sommer Fehler gegeben. Deswegen will das südeuropäische Land im nächsten Jahr mehr Löschflugzeuge einsetzen. Zudem werde es eine neue Behörde geben, die die Einsatzkräfte besser koordinieren soll. Das teilte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch mit.

«Ich sage es offen: Wir hatten uns gut vorbereitet. Aber nicht gut genug, um mit diesem Phänomen fertig zu werden», sagte er im griechischen Parlament. Seine Regierung in Athen werde «bis ins letzte Detail» die Fehler suchen, damit sie nicht wiederholt würden.

Das von Athen eingesetzte Evakuierungssystem über SMS-Nachrichten an die Einwohner - sobald ein Brand eine Ortschaft bedroht - habe dazu beigetragen, dass es keine Opfer gab, hieß es. Allein die Wald- und Buschgebiete, die diesen Sommer in Griechenland zerstört wurden, seien schon größer als 100.000 Hektar, teilte Mitsotakis mit. Im Durchschnitt seien seit Anfang August 60 Brände pro Tag in Griechenland ausgebrochen. Zudem seien zahlreiche Häuser sowie landwirtschaftlich genutztes Land zerstört worden.

Alle Geschädigten würden Hilfe bekommen, um ihre Häuser wieder aufzubauen, hieß es. Mitsotakis bedankte sich bei allen 23 Staaten - darunter auch Deutschland -, für die Unterstützung, die sie nach Griechenland in der Stunde der Not entsandt hatten.

6:4 gegen die Türkei: Goalballer starten erfolgreich in Mission Gold

TOKIO: Die hochambitionierten Goalballer sind erfolgreich in das paralympische Turnier von Tokio und ihre Mission Gold gestartet. Einen Tag nach der Eröffnungsfeier gewann das Team der Trainer Johannes Günther und Stefan Weil mit 6:4 (4:2) gegen die Türkei, musste nach schneller 4:0-Führung aber unnötig zittern. Überragender Spieler war der Marburger Michael Dennis mit vier Toren.

Die Partie lief in der ARD und damit als erstes Goalball-Spiel live und in voller Länge im deutschen Fernsehen. Die Goalballer sind amtierender Europameister und Vize-Weltmeister und haben klar den Paralympicssieg als Ziel ausgegeben. Weitere Gruppengegner sind der EM-Zweite Ukraine, der WM-Dritte Belgien und Asienmeister China.

Beim Goalball spielen Akteure mit unterschiedlicher Sehbehinderung aus Gründen der Chancengleichheit mit einer Augenmaske. Ziel ist es, einen 1,25 Kilogramm schweren Klingelball ins gegnerische Tor zu werfen.

Taliban-Vizechef: Afghanen können auch später noch ausreisen

KABUL: Einem hochrangingen Taliban-Führer zufolge können Afghanen auch in der Zukunft problemlos und in Ruhe das Land verlassen. «Wenn sie für Jobs ins Ausland gehen oder ihr Leben verbessern wollten, können sie später Pässe beantragen, Visa bekommen und über legale Wege das Land verlassen», sagte der Taliban-Vizechef Mullah Jakub in einem am Dienstagabend (Ortszeit) auf offiziellen Taliban-Kanälen verbreiteten Audio-Interview. Niemand werde sie daran hindern. So chaotisch auszureisen wie derzeit sei ein Problem für alle Seiten.

Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban spielen sich auf dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul chaotische Szenen ab. Tausende Menschen versuchen, mit einem Evakuierungsflug das Land zu verlassen. Vor allem frühere Regierungsbeamte, Mitglieder der Sicherheitskräfte, Menschenrechtler oder Ortskräfte und Mitarbeiter ausländischer Streitkräfte und Organisationen haben Angst vor Racheaktionen der Taliban. In dem Gedränge vor den Zugängen zum Flughafen sind mehrere Menschen getötet worden.

In Wirklichkeit wolle der absolute Großteil der Menschen am Flughafen «für ihre Fantasien» das Land verlassen, sagte Mullah Jakub weiter. Sie seien nicht dort, um vor der Taliban-Herrschaft zu fliehen. Immerhin lebten weiter hochrangige Vertreter der bisherigen Regierung im Land. Es gelte eine Amnestie für alle. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen glaubwürdige Berichte über Racheaktionen etwa an ehemaligen Sicherheitskräften.

Zur Regierungsbildung sagte Mullah Jakub weiter, es seien ernsthafte Beratungen im Gange. Die Verzögerung bei der Regierungsbildung liege daran, dass man sehr präzise sein wolle. Das Regierungssystem solle alle Bürger des Landes repräsentieren, um so Probleme in der Zukunft zu vermeiden.

Malala «bricht das Herz» wegen Taliban-Machtübernahme

LONDON/BOSTON: Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat sich erschüttert über die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban gezeigt. In einem Blog-Eintrag, den sie am Dienstagabend veröffentlichte, berichtete sie ausführlich über ihren Genesungsprozess von dem Kopfschuss, den sie als 15-Jährige durch die Taliban in ihrem Heimatland erlitten hatte. Sie habe kürzlich ihre sechste Operation in der US-Metropole Boston hinter sich gebracht, so die 24-Jährige.

«Neun Jahre später erhole ich mich noch immer von einer einzigen Kugel.» Die Menschen in Afghanistan hätten Millionen von Kugeln in den vergangenen vier Jahrzehnten abbekommen. Sie fügte hinzu: «Mir bricht das Herz für diejenigen, deren Namen wir vergessen oder niemals kennen werden, deren Hilferufe nicht beantwortet werden.»

Ebenfalls am Dienstag hatte US-Präsident Joe Biden das Ende des US-Militäreinsatzes in Afghanistan und damit auch das baldige Ende der westlichen Rettungsmission aus dem Land bestätigt. Gerechnet wird damit, dass viele Menschen zurückgelassen werden müssen, die wegen möglicher Vergeltungsaktionen der Taliban um ihr Leben fürchten.

Malala Yousafzai erhielt 2014 für ihren Einsatz für das Recht aller Kinder auf Bildung als bislang jüngste Preisträgerin überhaupt den Friedensnobelpreis. Im Oktober 2012 überlebte sie ein Attentat, nachdem Taliban-Kämpfer im Norden Pakistans ihren Schulbus gestoppt hatten. Sie hatte sich für den Schulbesuch von Mädchen stark gemacht. Heute lebt sie in Großbritannien.

Südkorea will etwa 390 Afghanen aufnehmen

SEOUL: Südkorea will im Rahmen einer Evakuierungsaktion etwa 390 Menschen aus Afghanistan aufnehmen. Es handelt sich nach Angaben des Außenministeriums in Seoul um Ortskräfte, die vor der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in der südkoreanischen Botschaft in Kabul oder in Einrichtungen einschließlich Krankenhäusern gearbeitet haben, die von Südkorea für den Wiederaufbau in Afghanistan gebaut wurden. Sie werden zusammen mit ihren Familien am Donnerstag erwartet, wie Vizeaußenminister Choi Jong Moon am Mittwoch sagte. Sie hätten wegen der unsicheren Lage in ihrem Land um Hilfe gebeten, um nach Südkorea ausreisen zu können.

Südkorea hatte am Montag drei Militärflugzeuge losgeschickt, um die Afghanen vom Flughafen in Kabul abzuholen. Sie werden laut Choi nicht als Flüchtlinge, sondern «Personen mit besonderen Verdiensten» behandelt. Sie sollen nach der Ankunft in Südkorea zunächst vorläufig in einem staatlichen Institut in Jincheon im Zentralteil des Landes untergebracht werden.

Südkorea hatte seine Botschaft in Afghanistan vorübergehend geschlossen und das diplomatische Personal nach Katar verlegt.

Papst kritisiert Heuchelei in der Kirche - Beten für Erdbebenopfer

ROM: Papst Franziskus hat Heuchler in der Kirche kritisiert und der Erdbebenopfer in Mittelitalien vor rund fünf Jahren gedacht. Heuchler seien Menschen, die sich verstellten, schmeichelten und täuschten und nicht den Mut hätten, sich der Wahrheit zu stellen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei der Generalaudienz am Mittwoch. «Heuchelei in der Kirche ist besonders abscheulich», erklärte der 84-Jährige. Dies komme aber auch am Arbeitsplatz oder in der Politik vor. Heuchler könnten nicht wahrhaftig lieben und beschränkten sich darauf, aus Egoismus zu leben und das, was in ihren Herzen sei, nicht transparent zu zeigen.

Der Argentinier gedachte außerdem der Opfer des Erdbebens in Mittelitalien vor rund fünf Jahren. Am 24. August 2016 bebte dort die Erde. Symbolisch für die Katastrophe stand unter anderem die Gemeinde Amatrice, wo am Dienstag Vertreter aus Politik und Gesellschaft der Opfer gedachten. Franziskus forderte die Menschen auf, voller Hoffnung nach vorn zu blicken. Mit den Hilfen der Institutionen und Behörden solle die Wiedergeburt in den Gemeinden demonstriert werden. Bei dem nächtlichen Erdbeben kamen damals rund 300 Menschen ums Leben. Tausende wurden obdachlos. Der Wiederaufbau kam nur schleppend voran. Noch heute sind in vielen Gemeinden die Zerstörungen sichtbar.

Hamas ruft erneut zu Protesten am Grenzzaun zu Israel auf

GAZA/TEL AVIV: Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und weitere Gruppierungen im Gazastreifen haben für Mittwochnachmittag (16.00 Uhr) zu Protesten am Grenzzaun zu Israel aufgerufen. Der Protest richte sich gegen die israelische Blockade des Küstengebiets, teilten die Gruppierungen mit. Bei Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten waren am Samstag nach offiziellen Angaben 41 Palästinenser und ein israelischer Grenzpolizist verletzt worden. Anschließend griff die israelische Luftwaffe nach Armeeangaben Hamas-Ziele im Gazastreifen an.

Die Konfrontationen im Grenzgebiet waren die gewaltsamsten seit 2019, seit dem Ende des zeitweise wöchentlich stattfindenden «Marschs der Rückkehr». Damals hatten Ägypten, Katar und die Vereinten Nationen erfolgreich zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas verhandelt.

Im Mai hatten sich Israel und militante Palästinenser einen elftägigen bewaffneten Konflikt geliefert, bei dem in Israel nach offiziellen Angaben 13 Menschen getötet wurden, im Gazastreifen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 255 Menschen. Die EU, Israel und die USA stufen die Hamas als Terrororganisation ein.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitsinteressen. In dem Küstengebiet leben rund zwei Millionen Menschen, ein Großteil davon nach Angaben von Hilfsorganisationen unter sehr schlechten Bedingungen.

Bahn-Vorstand verzichtet auf Boni für 2021

BERLIN: Bahnchef Richard Lutz und die übrigen Konzernvorstände verzichten auf Boni für das Jahr 2021. Das geht aus einem Schreiben des Vorstands an Aufsichtsratschef Michael Odenwald hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Topmanager kommen damit einer Forderung des Bundestagshaushaltsausschusses nach. Die Parlamentarier hatten den Verzicht im Gegenzug für geplante Milliardenhilfen für die Bahn verlangt. Auch für 2020 hatte es einen solchen Verzicht gegeben.

Die Führungskräfte leisteten «einen wesentlichen und deutlich überproportionalen Einsparungsbetrag innerhalb des Personalaufwands», unterstrichen die Vorstandsmitglieder. Sie wollen sich demnach auch in den Vorständen mehrerer Bahn-Tochtergesellschaften für einen Boni-Verzicht einsetzen. Zugleich bekräftigte der Vorstand, dass die variable Vergütungsmethodik überarbeitet werden müsse.

Russland schickt Flugzeuge nach Afghanistan für mehr als 500 Menschen

MOSKAU: Russland schickt vier Militärtransportflugzeuge nach Afghanistan zur Rettung von mehr als 500 Menschen aus verschiedenen Ländern. Das teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch der Staatsagentur Tass zufolge mit. Bei der großen Evakuierungsmission sollen neben Russen auch Bürger aus der Ukraine, aus Belarus und den zentralasiatischen Republiken Tadschikistan, Usbekistan und Kirgistan aus Afghanistan herausgeholt werden, hieß es.

Demnach ließ Verteidigungsminister Sergej Schoigu die Mission mit medizinischem Personal, Wasservorräten, Lebensmitteln und Decken auf Anweisung des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dem Stützpunkt in Uljanowsk an der Wolga zusammenstellen. Moskau steht seit langem in Verhandlungen mit den militant-islamistischen Taliban, die in Russland als Terrororganisation verboten sind. Die russische Botschaft in Kabul wird nach früheren Angaben des Außenministeriums in Moskau nicht evakuiert.

Bei ihrem Treffen mit Putin hatte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel am vergangenen Freitag Russland zur Unterstützung dabei aufgerufen, Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Der Kremlchef warnte zuletzt mehrfach davor, dass unter afghanischen Flüchtlingen auch Terroristen sein könnten, die womöglich unter dem Deckmantel politischen Asyls ins Ausland gelangen wollten. Putin sprach von einer «realen Gefahr».

Armee: Mehr als 100 islamistische Terroristen im Niger getötet

NIAMEY: Soldaten haben im westafrikanischen Krisenstaat Niger mehr als 100 islamistische Terroristen nahe der Grenze zu Burkina Faso getötet. Die Militäroperation sei eine Vergeltungsmaßnahme gewesen, nachdem Dschihadisten Ende Juli 19 Soldaten in der nordwestlichen Region Torodi getötet hatten, sagte die Armee in einer Mitteilung am späten Dienstagabend. Waffen, Munition und Fahrzeuge der Miliz seien demnach konfisziert worden. Welche Gruppe das Ziel der Offensive war blieb unklar.

Im Niger, in Burkina Faso sowie in anderen Ländern der Sahelregion sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben dem Terrornetzwerk Al-Kaida oder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ihre Treue geschworen. Im Niger mit seinen rund 23 Millionen Einwohnern kommt es vor allem in den Grenzregionen zu Mali immer wieder zu schweren Angriffen. Die Regierung hat in den wüstenartigen Weiten außerhalb der Städte und der Hauptstadt Niamey wenig Kontrolle - was nicht nur dschihadistische Gruppen, sondern auch kriminelle Netzwerke wie Menschenschmuggler ausnutzen.

Vermisstensuche nach Flut im Höllental wird fortgesetzt

GRAINAU: Einsatzkräfte setzen am Mittwoch die Vermisstensuche nach der Flutwelle an der Höllentalklamm fort. «Die Suche läuft gerade», sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Das Team habe sich um 8.00 Uhr getroffen, neue Erkenntnisse gebe es bislang nicht. Die zunächst für Montag geplante Suche war wegen hoher Pegelstände nach dem Regen am Wochenende verschoben worden.

Bei der Flutwelle an der Klamm am Fuß der Zugspitze war am Montag vergangener Woche eine 33 Jahre alte Frau aus Lichtenfels in Oberfranken ums Leben gekommen. Die Polizei ging zuletzt davon aus, dass es sich bei der weiter vermissten Person um ihren 34 Jahre alten Lebenspartner aus dem Landkreis Coburg handelt. Acht Menschen waren nach dem Unglück weitgehend unverletzt aus der Klamm gerettet worden, sie waren teils von den Wassermassen eingeschlossen worden.

Tausende Indigene demonstrieren für Recht auf Land

BRASÍLIA: Mehr als 6000 Indigene haben den Obersten Gerichtshof bei einer Demonstration in Brasília aufgefordert, ihre angestammten Gebiete nicht anzutasten und die Einrichtung neuer Schutzgebiete zuzulassen. Sie bildeten vor dem Obersten Gericht am Dienstagabend (Ortszeit) mit 380 Lampen die Botschaft «Brasilien, indigenes Land», wie aus einer Mitteilung des indigenen Dachverbandes Apib hervorging. Am Mittwoch will das Oberste Gericht voraussichtlich über den Anspruch der Indigenen auf ihr angestammtes Land entscheiden.

Zuvor hatten die Indigenen vor dem Nationalkongress demonstriert. Sie trugen auch Plakate mit Aufschriften wie «Bolsonaro raus». Der rechte Präsident Jair Bolsonaro gilt als Befürworter der wirtschaftlichen Ausbeutung des Amazonas-Gebiets und kündigte im Wahlkampf 2018 an, keinen Zentimeter an Schutzgebieten mehr auszuweisen.

Die Indigenen sind bereits seit Sonntag zu Protesten in Brasília. Bei der Gerichtsentscheidung am Mittwoch geht es um den «Marco Temporal», den etwa Großgrundbesitzer so auslegen, dass indigene Völker nur dort Land beanspruchen können, wo sie vor der Verfassung von 1988 bereits lebten. Umweltschützern zufolge werden damit die Rechte der Indigenen beschnitten.

IPC: Zwei afghanische Para-Athleten an sicheren Ort gebracht

TOKIO: Zwei afghanische Para-Athleten sind nach Angaben des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) aus ihrer Heimat an einen sicheren Ort gebracht worden. Die beiden Athleten würden psychologisch betreut. Ob sie möglicherweise doch noch zu den Paralympics nach Tokio nachreisen werden, ist nicht bekannt.

Am Tag vor Beginn der Spiele hatte das IPC bekannt gegeben, dass wegen der Machtübernahme der Taliban keine afghanischen Athleten in Japan am Start sein werden. Die Flagge Afghanistans wurde bei der Eröffnungsfeier am Dienstag «als Zeichen der Solidarität» von einem Volunteer ins Stadion getragen.

Mindestens 13 Tote durch Unwetter

TOVAR: Infolge schwerer Regenfälle im Westen Venezuelas sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. «Wir können von elf Toten aufgrund dieses sintflutartigen Regens in der Stadt Tovar sprechen und von zwei Kindern, die in der Gemeinde Pinto Salina in Santa Cruz de Mora starben», sagte der Gouverneur des Bundesstaates Mérida, Ramón Guevara, in einem auf Twitter veröffentlichten Video am Dienstag (Ortszeit). Insgesamt seien in 85 Gemeinden 35.646 Personen betroffen, sagte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro im Fernsehsender «VTV». In einem Video, das die Abgeordnete Olivia Lozano auf Twitter veröffentlichte, war zu sehen, wie Fahrzeuge von den Wassermassen weggeschwemmt wurden.

In der Andenregion im Westen und Südwesten Venezuelas kommt es immer wieder zu heftigen Regenfällen, Erdrutschen und Überschwemmungen. So waren im Jahr 1984 bei einem Erdrutsch infolge heftiger Regenfälle in der Nähe der Stadt Mérida etwa 16 Menschen ums Leben gekommen, 2005 forderten Unwetter mehrere Dutzend Tote. Damals traf es unter anderem auch die Gemeinde Santa Cruz de Mora.

Abhöraffäre sorgt weiter für Wirbel

PRAG: Eine Abhöraffäre belastet in Tschechien weiter das Verhältnis des Präsidenten Milos Zeman zu den Nachrichtendiensten und zur Regierung. Die Parlamentskommission für die Kontrolle der Geheimdienste unterbricht am Donnerstag ihre Sommerpause, um über die Vorwürfe des Staatsoberhaupts zu beraten. Zeman hatte den tschechischen Inlandsnachrichtendienst BIS beschuldigt, Menschen aus seinem nächsten Umfeld abzuhören - und damit auch ihn selbst, wenn er sich mit den betroffenen Mitarbeitern unterhalte.

Die Parlamentskommission will hinter verschlossenen Türen auch den Leiter des BIS, Michal Koudelka, anhören. Das fünfjährige Mandat des Geheimdienstchefs war Mitte August abgelaufen, er führt die Behörde aber vorerst kommissarisch weiter. Über eine mögliche Verlängerung seiner Amtszeit soll erst nach der Parlamentswahl Anfang Oktober entschieden werden.

Nach einem Bericht des Nachrichtenportals neovlivni.cz soll ein Wirtschaftsberater Zemans das eigentliche Ziel der Abhöraktion sein. Dieser unterhalte enge Kontakte nach Russland. Die Beziehungen beider Länder sind angespannt. Prag macht russische Agenten für Explosionen in einem tschechischen Munitionslager 2014 verantwortlich, bei denen zwei Menschen getötet wurden. Der Kreml bezeichnet die Vorwürfe als unwahr. Wegen der Affäre wiesen beide Regierungen gegenseitig Diplomaten aus.

Explosion in Mine - zwölf Tote

TÓPAGA: Bei einer Explosion in einer Kohlemine im Nordosten Kolumbiens sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. «Mit großer Trauer haben wir die Nachricht vom Tod von zwölf Bergarbeitern erhalten», schrieb der kolumbianische Präsident Iván Duque auf Twitter in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit).

Die Nationale Bergbauagentur hatte auf Twitter am Dienstagabend gemeldet, vier der acht Leichen seien geborgen worden. Zudem würden vier Menschen vermisst, eine weitere Person sei verletzt worden.

Die Explosion wurde Medienberichten zufolge vermutlich durch Methangas ausgelöst. Die Rettungskräfte waren seit dem Morgen im Einsatz, wobei Erdrutsche die Bergung im Laufe des Tages erschwerten.

Immer wieder kommt es in Kolumbien zu folgenschweren Unfällen in Minen, die oft schlecht gesichert sind. In zahlreichen Ländern Lateinamerikas ist illegaler Bergbau auch ein großes Problem. Außerdem führt der Raubbau natürlicher Ressourcen zu Umweltschäden.

Streik bei der Deutschen Bahn beendet

BERLIN: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn ist beendet. Das sagten Vertreter beider Seiten nach dem planmäßigen Ende des Arbeitskampfes am Mittwoch um 2.00 Uhr. Die Bahn erwartet am heutigen Mittwoch wieder einen weitgehend normalen Betrieb im Fern- und Regionalverkehr sowie bei den S-Bahnen. Kunden sollten sich dennoch vor Fahrtantritt über die Website, die App oder telefonisch informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt.

Eine Lösung des Tarifkonflikts ist jedoch weiter nicht in Sicht. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Bahn sind uneins darüber, wann die Beschäftigten Einkommenserhöhungen bekommen sollen. Gerungen wird auch um eine mögliche Corona-Prämie sowie die Betriebsrenten. Weitere Streiks sind möglich.

Mehr als 4650 Menschen von Bundeswehr aus Kabul evakuiert

KABUL: Die Bundeswehr hat mittlerweile mehr als 4650 Bundesbürger, Afghanen und Bürger anderer Staaten aus Kabul evakuiert. Am späten Dienstagabend landete ein Militärtransporter des Typs A400M mit 178 schutzbedürftigen Menschen an Bord in der usbekischen Hauptstadt Taschkent, wie die Bundeswehr in der Nacht zu Mittwoch twitterte. «Damit wurden bisher insgesamt mehr als 4650 Menschen aus Afghanistan evakuiert», hieß es weiter. Von Taschkent aus geht es dann weiter nach Deutschland.

Derweil teilten die USA mit, vorerst an dem Plan festzuhalten, ihre Truppen bis zum 31. August aus Afghanistan abzuziehen. Der laufende internationale Militäreinsatz zur Evakuierung westlicher Staatsbürger, afghanischer Ortskräfte und anderer Schutzbedürftiger ist von der US-Truppenpräsenz abhängig. Bereits am Montag hatte ein Taliban-Vertreter die für den 31. August gesetzte Frist als «rote Linie» bezeichnet.

Am Sonntag vergangener Woche hatten die militant-islamistischen Taliban die afghanische Hauptstadt erobert und wieder die Macht übernommen. Seitdem fürchten Oppositionelle, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und auch Ortskräfte, die für westliche Staaten tätig waren, Racheaktionen an sich. Viele Bürger befürchten, dass die Extremisten wieder ein islamisches «Emirat» errichten wollen und dabei mit drakonischen Strafen gegen Andersdenkende vorgehen.

US-Militär zieht «mehrere Hundert» Soldaten vom Flughafen Kabul ab

WASHINGTON: Das US-Militär hat seine Truppenpräsenz am Flughafen Kabul nach eigenen Angaben um «mehrere Hundert» Soldatinnen und Soldaten reduziert. Dies sei bei einem laufenden Einsatz Teil der normalen Entscheidungsgewalt des örtlichen Kommandeurs, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby. Es handle sich dabei unter anderem um Beschäftigte der Zentrale, Spezialisten für Wartungsarbeiten und andere Soldaten, deren Mission am Flughafen abgeschlossen sei, erklärte er am Dienstag (Ortszeit). Das US-Militär hatte dort zuletzt rund 5800 Soldaten im Einsatz.

Kirby betonte, der routinemäßige Abzug einiger Truppen stelle nicht den Beginn des Abzugs aller Soldaten aus Afghanistan dar. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht befohlen worden, erklärte er.

US-Präsident Joe Biden hält vorerst an dem Plan fest, die Truppen bis 31. August, also kommenden Dienstag, abzuziehen. Er hat das Pentagon und das Außenministerium aber auch darum gebeten, Alternativpläne vorzuschlagen, falls diese nötig werden sollten.

«Schreckliche hygienische Zustände in Katar»: USA geloben Besserung

WASHINGTON: Die USA haben nach Berichten über schlechte hygienische Zustände auf dem Militärflugplatz nahe der katarischen Hauptstadt Doha eine schnelle Besserung versprochen. Der Flugplatz ist ein wichtiges Drehkreuz für die Evakuierungsflüge aus Afghanistan. «Wir sind uns dessen bewusst und arbeiten schnell daran, die Situation zu verbessern, und wir wollen natürlich, dass die Menschen, die evakuiert werden, mit Respekt behandelt werden», sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Dienstag (Ortszeit). Zuvor hatte etwa das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf eine E-Mail eines US-Beamten von Ratten, Urin und Fäkalien berichtet.

Selbst wenn Afghanen ein Sondervisum für die USA haben, kommen sie nicht direkt in das Land. Militärflüge bringen sie zunächst auf US-Stützpunkte oder in andere Transitzentren in Drittstaaten - wie etwa nach Katar. Von diesen Zwischenstationen sollen die Menschen nach einer Sicherheitsprüfung in die USA gebracht werden. Axios zufolge sind auf dem Stützpunkt in Katar Tausende Afghanen vorläufig untergebracht. Nach dem Bericht ist die Situation dort «die Hölle auf Herden». Psaki betonte, dass der Bericht des Portals sich auf die Lage vor einigen Tagen beziehe.

Man sei sich der «schrecklichen hygienischen Zustände in Katar» bewusst, die dort geherrscht hätten, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby. Man habe bereits daran gearbeitet, sie zu verbessern. «Ich werde mich hier nicht hinstellen und sagen, dass sie perfekt sind, denn das sind sie nicht, weil die Evakuierten weiterhin nach Katar strömen, und im Moment eine Menge vor Ort sind», so Kirby weiter. Niemand suche nach Ausreden. «Wir erkennen an, dass die sanitären Verhältnisse und die Hygiene in vielerlei Hinsicht noch nicht das Niveau erreicht haben, das wir uns wünschen.»

Weltbank friert Zahlungen für Projekte in Afghanistan ein

WASHINGTON: Nach der Machtübernahme der Taliban friert die Weltbank neue Auszahlungen für ihre Hilfs- und Entwicklungsprojekte in Afghanistan vorerst ein. «Wir sind tief besorgt angesichts der Lage in Afghanistan und der Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung des Landes, insbesondere für Frauen», erklärte ein Sprecher der Weltbank am Dienstag (Ortszeit).

Das weitere Vorgehen werde mit der internationalen Gemeinschaft und Partnern der Entwicklungszusammenarbeit abgestimmt werden. Es gehe darum, Wege zu finden, wie die in Afghanistan mit harter Arbeit erzielten Fortschritte bewahrt werden könnten und wie man die Menschen dort weiter unterstützen könne, erklärte der Sprecher der internationalen Organisation weiter.

Die Weltbank war für Afghanistan - eines der ärmsten Länder der Welt - bislang ein wichtiger Geldgeber für Entwicklungsprojekte. Sie unterstützte Afghanistan von 2002 bis April dieses Jahres nach eigenen Angaben mit Hilfen von fast fünf Milliarden US-Dollar. Im Februar gab es demnach zwölf Projekte in Afghanistan mit einem Volumen von rund 940 Millionen Dollar, hinzu kamen weitere Vorhaben in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Fonds für den Wiederaufbau.

Der ebenfalls in Washington ansässige Internationale Währungsfonds (IWF) hatte bereits vergangene Woche angekündigt, die Zusammenarbeit mit Afghanistan bis auf Weiteres zu pausieren. Die Taliban haben Mitte August die Macht in Afghanistan übernommen, werden bislang aber noch nicht international als neue Regierung anerkannt.

Biden warnt vor wachsender Anschlagsgefahr am Flughafen Kabul

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat vor einer wachsenden Terrorgefahr am Flughafen von Kabul gewarnt. Jeder Tag, den man länger vor Ort bleibe, sei ein weiterer Tag, an dem ein örtlicher Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat versuche, den Flughafen der afghanischen Hauptstadt anzugreifen, sagte Biden am Dienstag in Washington. Es gebe die «akute und wachsende Gefahr eines Anschlags». Die Terrorgruppe sei auch ein erklärter Feind der militant-islamistischen Taliban, so Biden.

Nach Angaben des US-Präsidenten bestand bei den G7-Beratungen am Dienstag Einigkeit darüber, dass die Anerkennung einer künftigen Regierung in Afghanistan von zahlreichen Bedingungen abhängen würde. «Wir sind uns einig, dass niemand von uns die Taliban beim Wort nehmen wird. Wir werden sie nach ihren Taten beurteilen, und wir werden uns eng über alle Schritte abstimmen», sagte Biden. Entscheidend sei etwa, ob die Taliban internationalen Verpflichtungen nachkämen und verhinderten, dass Afghanistan als «Basis für Terrorismus» genutzt werde.

«Wir waren uns heute alle einig, dass wir mit unseren engsten Partnern Schulter an Schulter stehen werden, um die aktuelle Herausforderung in Afghanistan zu meistern», betonte Biden. Man werde auch künftig mit vereinten Kräften zusammenarbeiten. Mit der Hilfe der USA seien seit dem 14. August insgesamt 70.700 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen worden, so der US-Präsident.

Biden: USA wollen Truppen aus Afghanistan bis 31. August abziehen

WASHINGTON: Die USA wollen ihre Truppen nach Angaben von US-Präsident Joe Biden nach Möglichkeit bis zum 31. August aus Afghanistan abzuziehen. Mit Blick auf den Evakuierungseinsatz sagte Biden am Dienstag im Weißen Haus: «Je früher wir es abschließen, desto besser.»

Jeder weiterer Tag in Kabul erhöhe das Risiko für die US-Truppen, betonte Biden nach einer Videoschalte der G7-Staats- und Regierungschefs. Dabei verwies er ausdrücklich auf die Gefahr eines Angriffs durch einen örtlichen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat, der auch mit den Taliban verfeindet ist. Das US-Militär hat für den Evakuierungseinsatz rund 5800 Soldaten am Flughafen in Kabul.

Biden sagte zudem, er habe das Außen- und Verteidigungsministerium angewiesen, Alternativpläne zu erarbeiten, um den Zeitplan des Abzugs anzupassen, falls das nötig sein sollte». Die Fortführung des Einsatzes hänge auch von der Kooperation der Taliban ab. Der laufende internationale Militäreinsatz zur Evakuierung westlicher Staatsbürger, afghanischer Ortskräfte und anderer Schutzbedürftiger ist von der US-Truppenpräsenz abhängig.