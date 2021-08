Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Frankreich fliegt weitere 216 Menschen aus Kabul aus

PARIS: Frankreich hat in der Nacht zum Mittwoch weitere 216 Menschen aus Afghanistans Hauptstadt Kabul ausgeflogen. An Bord der zweiten französischen Maschine ins Golf-Emirat Abu Dhabi waren neben 184 Afghanen und 25 Franzosen auch Menschen aus den Niederlanden, Kenia und Irland, wie Außenminister Jean-Yves Le Drian in Paris mitteilte. Damit sei es gelungen, einen Großteil der Franzosen und Afghanen auszufliegen, die sich vor den militant-islamistischen Taliban ins französische Botschaftsgebäude geflüchtet hatten.

Eine erste Gruppe von 41 Franzosen und anderen Staatsangehörigen war bereits am Dienstagnachmittag in Paris gelandet. Afghanen, die im Rahmen der laufenden Aktion auf Dauer in Frankreich bleiben wollen, sicherte das Außenministerium Hilfe bei Anträgen auf Asyl und Aufenthaltsgenehmigung zu. Sie erhielten sämtliche Unterstützung, hieß es. Wie groß diese Personengruppe sein könnte, wurde nicht präzisiert.

Brand im Westen von Athen tobt weiter

ATHEN: Griechische und polnische Feuerwehrleute haben am dritten Tag in Folge gegen einen unkontrollierten Wald- und Buschbrand im Westen Athens gekämpft. Acht Hubschrauber und drei Löschflugzeuge versuchten, die Flammen einzudämmen, die den dichten Pinienwald auf den Bergen zerstörten, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Die Brandgefahr blieb weiter sehr hoch. Insgesamt waren in den vergangenen 24 Stunden 54 Wald- und Buschbrände ausgebrochen.

Das Problem mit dem Brand nahe der Ortschaft Vilia im Westen Athens liegt nach Ansicht des stellvertretenden Bürgermeisters der Region darin, dass es keine Straßen oder Schneisen gebe, damit die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen die Brände auf den hohen Bergen erreichen kann. Daher hätten sich die Brände in der Nacht, in der die Bekämpfung der Flammen aus der Luft eingestellt wird, erneut ausgebreitet, sagte er dem Nachrichtensender Skai. Positiv ist derzeit, dass es keine starken Winde gibt. Die Feuerwehr hofft, den Brand bis Mittwochabend einzudämmen, wie es hieß.

Waldbrand bei Jerusalem nach knapp drei Tagen gelöscht

JERUSALEM: Ein massiver Waldbrand westlich von Jerusalem ist nach knapp drei Tagen gelöscht worden. Dies bestätigte am Mittwochmorgen ein Sprecher des israelischen Ministers für innere Sicherheit, Omer Bar-Lev. Das Feuer war am Sonntag ausgebrochen und hatte sich trotz der intensiven Bemühungen der Feuerwehr und des Einsatzes von Löschflugzeugen immer weiter ausgebreitet. Grund dafür waren laut Medienberichten Trockenheit und starke Winde.

Nach Angaben der Polizei hatten Tausende Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Die Armee unterstützte die Evakuierungsmaßnahmen mit Hubschraubern. Mehrere Häuser in verschiedenen Ortschaften gingen laut Ministerpräsident Naftali Bennett in Flammen auf. Zeitweise war befürchtet worden, dass das Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem evakuiert werden müsste.

Die Palästinenserbehörde schickte fünf Feuerwehrfahrzeuge. Die Armee unterstützte nach eigenen Angaben mit einem großen Transportflugzeug die Bekämpfung der Flammen aus der Luft. Wie die «Times of Israel» berichtete, verbrannten bereits bis Dienstagmorgen rund 2000 Hektar Wald.

Nach einem Bericht des Armeesenders geht die Polizei davon aus, dass das Feuer von Menschen verursacht worden ist. Es müsse sich aber nicht unbedingt um absichtliche Brandstiftung handeln, sondern könne auch durch Unachtsamkeit entstanden sein.

Todenhöfer für Verhandlungen mit Taliban

BERLIN: Der Publizist Jürgen Todenhöfer hält nach dem faktischen Machtwechsel in Afghanistan Verhandlungen mit den militant-islamistischen Taliban für notwendig. «Ja, natürlich», sagte Todenhöfer am Mittwoch im Deutschlandfunk auf eine entsprechende Frage. Jetzt sei die Stunde der Diplomatie. Deutschland mit seiner traditionellen Freundschaft zu dem Land sei besonders gefragt. «Jetzt brauchen wir kluge Diplomatie.» Todenhöfer begrüßte, dass der deutsche Botschafter in Afghanistan, Markus Potzel, im Golf-Emirat Katar mit Taliban-Vertretern sprechen will. Er fügte aber hinzu: «Er müsste nach Kabul.»

Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete, der immer wieder Krieg- und Krisengebiete bereiste, sieht eine «gewisse Chance», dass die Taliban sich nicht an Afghanen rächen, die für ausländische Streitkräfte oder Organisationen tätig waren. «Keiner weiß es. Und jeder muss es hoffen», sagte der 80-Jährige. Die Islamisten müssten Interesse an Stabilität haben. Sie hätten gesehen, dass ihre bisherige Strategie gegenüber der eigenen Bevölkerung eine Katastrophe gewesen sei.

Todenhöfer verwies darauf, dass Kabul 1996 zum Zeitpunkt der damaligen Machtübernahme durch die Taliban eine Stadt mit 500.000 Einwohnern gewesen sei. Heute sei Afghanistans Hauptstadt eine moderne Stadt mit fünf Millionen Menschen. Wenn die Taliban es nicht schafften, diese zu ernähren und dafür zu sorgen, dass die Kinder zur Schule und später auf Universitäten gehen könnten, verlören sie die Bevölkerung wieder, sagte Todenhöfer.

Italien richtet Luftbrücke nach Afghanistan ein

ROM: Italien will ebenfalls eine Luftbrücke zur Evakuierung von Menschen aus Afghanistan einrichten.

Das erste Flugzeug mit 85 Menschen an Bord - darunter frühere afghanische Mitarbeiter und ihre Familien - werde am Mittwoch am Flughafen Rom-Fiumicino landen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Luftbrücke soll aus insgesamt sieben Maschinen bestehen. Vier Flugzeuge des Typs C-130J pendeln nach Angaben des Ministeriums zwischen Kabul und Kuwait. Von dort aus fliegen drei Flugzeuge vom Typ KC-767 weiter nach Italien.

Bulgare mit Dopingmitteln im Gepäck an deutschem Flughafen ertappt

DORTMUND: Am Flughafen der deutschen Stadt Dortmund ist ein aus Bulgarien einreisender Mann beim Schmuggeln von Dopingmitteln erwischt worden. Der 24-jährige Bulgare sei am Montagmorgen mit einem Flugzeug aus Sofia gelandet, teilte das Hauptzollamt in Dortmund am Mittwoch mit.

Bei einer Kontrolle stellten die Zollbeamten 1.336 Tabletten und 56 Ampullen verschiedener Mittel, die dem Anti-Doping-Gesetz unterliegen, in seinem Reisegepäck fest.

Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts des Bannbruchs eingeleitet. Bannbruch begeht, wer Gegenstände entgegen einem Verbot einführt, ausführt oder durchführt.

Forscher sehen wachsende politische Spaltung zwischen Stadt und Land

CAMBRIDGE: Britische Forscher haben anhand einer Langzeitauswertung eine zunehmende politische Spaltung zwischen Stadt und Land festgestellt. «Die, die außerhalb von Europas großen urbanen Zentren leben, haben viel weniger Vertrauen in die Politik», sagte einer der Studienautoren, Michael Kenny vom Bennett Institute, einer Mitteilung zufolge. «Politiker der Mitte, die wieder mit Einwohnern von kleinen Städten und Dörfern in Kontakt kommen wollen, müssen wirtschaftliche Möglichkeiten bereitstellen, aber sie müssen auch das Gefühl der Abgehängtheit von Politik (...) ansprechen.»

Forscher der Universität Cambridge hatten für ihre in dieser Woche im Fachjournal «Cambridge Journal of Regions, Economy and Society» veröffentlichten Studie Meinungsumfragen aus den Jahren 2002 bis 2018 aus 30 Städten, Dörfern und Regionen in ganz Europa ausgewertet. Die befragten Menschen in Vororten - gefolgt von jenen in Dörfern und ländlichen Gegenden - hatten im Schnitt konservativere politische Ansichten als die Befragten in den Städten.

In Westeuropa entschieden sich die Bewohner ländlicher Gebiete demnach im Schnitt rund ein Drittel mal häufiger zu wählen als die Bürgerinnen und Bürger in Städten. Trotzdem war ihr Vertrauen in politische Parteien weniger stark ausgeprägt. Sie beteiligten sich auch seltener an politischen Protesten. In Frankreich war die Spaltung den Wissenschaftlern zufolge besonders stark ausgeprägt.

Kritik an britischen Plänen zur Aufnahme afghanischer Flüchtlinge

LONDON: Die britische Regierung ist mit ihrem Plan zur Aufnahme von 20.000 Menschen aus Afghanistan in den kommenden Jahren auch in der eigenen Partei in die Kritik geraten. Der konservative Abgeordnete Tobias Ellwood bezeichnete die Pläne in der Zeitung «Daily Mirror» (Mittwoch) als «elendig unangemessen». Zudem sei die geplante Aufnahme über einen zu langen Zeitraum gestreckt. Im ersten Jahr will Großbritannien im Rahmen des Programms bislang 5000 Menschen aufnehmen.

Auch von der Labour-Opposition kam Kritik, der Plan werde der Herausforderung nicht gerecht. Die Schottische Nationalpartei SNP forderte die Aufnahme von bis zu 40.000 Menschen. Am Mittwoch stand im britischen Parlament eine Afghanistan-Debatte auf dem Programm. Innenministerin Priti Patel deutete im Sender Sky News an, die Zahl der afghanischen Ortskräfte, die jetzt aufgenommen werden, könnte von 5000 auf 10.000 erhöht werden. Nach offiziellen Angaben fliegt Großbritannien derzeit täglich beinahe 1000 Menschen aus Kabul aus.

Özdemir fordert Aufarbeitung von Afghanistan-Politik

BERLIN: Der Grünen-Abgeordnete Cem Özdemir hat eine gründliche Aufarbeitung von Versäumnissen in der deutschen Afghanistan-Politik verlangt. Im Deutschlandfunk gab Özdemir am Mittwoch Außenminister Heiko Maas (SPD) eine erhebliche Mitschuld an der aktuellen Entwicklung. Der Minister habe der eigenen Botschaft in Kabul und Experten der Bundeswehr nicht zugehört. «Maas hätte zuhören müssen», sagte Özdemir. «Sich einfach mit dem Thema beschäftigen.» Er fügte hinzu: «Die Lageberichte, die das Auswärtige Amt schreibt, sind eben Wunschberichte und entsprechen nicht der Realität vor Ort.» Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, sagte im ARD-«Morgenmagazin»: «Dieses Zögern, dieses Zaudern, das ist eine Schande.»

Zugleich sprach sich der ehemalige Grünen-Vorsitzende dafür aus, mit den Flugzeugen der Bundeswehr nun noch möglichst viele Menschen aus Kabul auszufliegen. «Wir müssen jetzt pragmatisch sein», sagte Özdemir. «Pragmatisch sein heißt: mit denen reden, die dort jetzt etwas zu sagen haben. Das ist die Hölle, aber sie ist so.» An diesem Mittwoch will der deutsche Botschafter in Afghanistan, Markus Potzel, im Golf-Emirat Katar mit Vertretern der militant-islamistischen Taliban sprechen.

Menschenrechte in Krise 2019 schwer verletzt

LA PAZ: Rund um die Wahl und den Rücktritt des bolivianischen Präsidenten Evo Morales ist es in Bolivien zwischen September und Dezember 2019 zu schweren Menschenrechtsverletzungen gekommen. Zu diesem Schluss kommt eine auf Anregung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte entstandene unabhängige Expertengruppe in einem Bericht, der in der bolivianischen Hauptstadt La Paz am Dienstag vorgestellt wurde.

«Im Rahmen eines von Gewalt geprägten politischen Konflikts kamen in verschiedenen Teilen des Landes mindestens 37 Menschen ums Leben, Hunderte wurden schwer verletzt», heißt es in dem Bericht der Expertengruppe. «Bei den Geschehnissen geht es um die Verantwortung des Staates für Handlungen von Staatsbediensteten und Privatpersonen.» Die Polizei und die Streitkräfte hätten übermäßige und unverhältnismäßige Gewalt angewendet.

Der damalige Staatschef Morales musste nach der Präsidentenwahl im Oktober 2019 auf Druck des Militärs zurücktreten, es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Ihm wurde Wahlbetrug vorgeworfen, auch wenn manche Studien inzwischen zu anderen Ergebnissen kommen. Morales setzte sich ins Ausland ab - eine Interimsregierung mit der inzwischen inhaftierten erzkonservativen Übergangspräsidentin Jeanine Áñez übernahm. Morales' Anhänger und Verbündete in der Region sprechen von einem Putsch. Als der Kandidat seiner linken MAS-Partei, Luis Arce, die Präsidentenwahl im Oktober 2020 gewann, konnte Morales nach Bolivien zurückkehren.

Bärenalarm bei Japans Viehhaltern - neun Zwischenfälle im Sommer

SAPPORO: Unter Viehhaltern in Nordjapan geht die Angst vor Bären um. Wie die Regionalzeitung «Hokkaido Shimbun» am Mittwoch berichtete, wurden in den beiden Ortschaften Akkeshi und Shibecha auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido in den vergangenen drei Jahren 52 Kühe beim Grasen auf der Weide angegriffen, getötet oder verletzt. Allein in diesem Sommer sei es bereits zu neun Zwischenfällen gekommen. DNA-Spuren legten den Verdacht nahe, dass es sich um ein und denselben Bären handele, hieß es.

Der mutmaßliche Übeltäter sei durch die Maschendrahtzäune der Weiden eingedrungen. Es wurden Fallen aufgestellt und Dickicht nahe der Weiden, in dem sich Bären verstecken können, gerodet. Alle Versuche, das Tier einzufangen, seien bislang aber fehlgeschlagen, hieß es. Bären sind in Japan nichts Ungewöhnliches. Auf Hokkaido leben Tausende Braunbären. Die Kühe sollen einem solchen Tier zum Opfer gefallen sein, sein Gewicht wird auf 300 Kilogramm geschätzt. Auf der Hauptinsel Honshu mit der Hauptstadt Tokio leben in den Bergen viele asiatische Schwarzbären, die sogenannten Kragenbären.

UNHCR will in Afghanistan bleiben - Mehr humanitäre Hilfe gefordert

BRÜSSEL: Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) will Afghanistan trotz der faktischen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban nicht verlassen. «Wir wollen im Land bleiben, weil die Menschen dort jetzt mehr denn je Hilfe brauchen», sagte die UNHCR-Vertreterin in Deutschland, Katharina Lumpp, der «Welt» (Mittwoch). Gemeinsam mit anderen humanitären Organisationen wolle man - «im Einklang mit humanitären Grundsätzen der Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit» - weiter humanitäre Hilfe leisten.

Das UNHCR konzentriere sich dabei auf die Unterstützung von Vertriebenen und anderen Menschen in Not, solange man Zugang zu ihnen habe und so gut man das in dieser schwierigen, sich ständig verändernden Situation könne. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks arbeiten derzeit rund 200 Mitarbeiter in Afghanistan. «Da der Bedarf an humanitärer Hilfe enorm gestiegen ist und voraussichtlich noch weiter steigen wird, brauchen die Menschen mehr internationale Unterstützung», mahnte Lumpp.

Sie wies darauf hin, dass in den vergangenen mehr als 40 Jahren mehr als 90 Prozent der afghanischen Flüchtlinge Schutz in den unmittelbaren Nachbarländern Iran und Pakistan gefunden hätten. «Diese Länder waren seit Jahrzehnten und Generationen ein Beispiel für Solidarität und eine integrative Politik», betonte Lumpp. «Die meisten Afghanen, die in den letzten Monaten vertrieben wurden, sind derzeit aber Binnenvertriebene im eigenen Land. Sie brauchen jetzt dringend Unterstützung und humanitäre Hilfe.»

Sudoku-Namensgeber Maki Kaji mit 69 gestorben

TOKIO: Der Mann, der dem Zahlenrätsel Sudoku dessen Namen gab, ist tot. Der Japaner Maki Kaji starb mit 69 Jahren schon am 10. August in seinem Haus in Tokio an einer Krebserkrankung, wie eine Sprecherin seines Verlages Nikoli in Tokio am Mittwoch bestätigte. Der aus Sapporo im hohen Norden Japans stammende Kaji wurde der «Vater» oder auch der «Pate» des weltbekannten Hirnsports und numerischen Rätselspaßes genannt. Noch bis Ende Juli war er Geschäftsführer seines von ihm 1983 gegründeten Verlags gewesen.

Bei einem Sudoku müssen die Zahlen 1 bis 9 in Rastern angeordnet werden, und zwar so, dass sie pro Zeile und Block nur jeweils einmal vorkommen. Als Erfinder dieser Quadraträtsel gilt der Schweizer Mathematiker und Logiker Leonhard Euler (1707-1783).

Kaji hatte das Spiel mit der Abkürzung für den japanischen Satz «Suji wa dokushin ni kagiru» (Zahlen sollten Single sein) versehen und seit den 80er Jahren bekannt gemacht. Nach der Jahrtausendwende wurde Sudoku weltweit populär. Nach Angaben seines Verlages haben bereits mehr als 200 Millionen Menschen in rund 100 Ländern Kajis Zahlenrätsel gelöst. Der Japaner wurde zu vielen der in aller Welt organisierten Meisterschaften eingeladen. Über 30 Länder bereiste er.

Perus Außenminister tritt nach Äußerungen über Terrorismus zurück

LIMA: Weniger als einen Monat nach dem Amtsantritt der neuen Regierung in Peru ist Außenminister Héctor Béjar wegen umstrittener Äußerungen zum Terrorismus in dem südamerikanischen Land zurückgetreten. Der 85-jährige Ex-Guerillero habe bei Präsident Pedro Castillo seinen Rücktritt eingereicht, teilte das Präsidialamt am Dienstag mit. Zuvor war bekannt geworden, dass Béjar im Februar behauptet hatte, die peruanische Marine habe gemeinsam mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA die Rebellenbewegung Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) aufgebaut. Das Militär und zahlreiche Politiker in Peru wiesen die Vorwürfe zurück.

Bei Auseinandersetzungen zwischen dem Sendero Luminoso und staatlichen Sicherheitskräften waren zwischen 1980 und 2000 fast 70.000 Menschen ums Leben gekommen. Im Gegensatz zu vielen anderen Bürgerkriegen in der Region war in Peru die Guerilla für einen Großteil der Toten verantwortlich. Heute widmen sich die verbliebenen Einheiten des Leuchtenden Pfads vor allem dem Drogenhandel.

Der ehemalige Dorfschullehrer Pedro Castillo war Ende Juli nach einem äußerst knappen Wahlsieg und einem wochenlangen juristischen Streit mit der unterlegenen Rechtspopulistin Keiko Fujimori als Präsident vereidigt worden. Bereits in den ersten Wochen geriet die Regierung des unerfahrenen neuen Staatschefs allerdings unter Druck. So wird gegen Kabinettschef Guido Bellido derzeit wegen Geldwäsche und Rechtfertigung des Terrorismus ermittelt.

Österreich will keine weiteren Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen

BERLIN: Österreichs Regierung sieht die Lage in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban nicht als Grund dafür, weitere Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. «Illegale Migration, die durch ein Dutzend sichere Länder verläuft, und wo sich Migranten ein Zielland einfach aussuchen, muss gestoppt werden», sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) der «Welt» vor Beratungen der EU-Innenminister am Mittwoch. «Es gibt keinen Grund warum ein Afghane jetzt nach Österreich kommen sollte.» Gefragt seien vielmehr die Nachbarländer Afghanistans, um Schutz und Hilfe in der Region sicherzustellen.

Nach ihrem rasanten Eroberungszug haben die Taliban am Sonntag faktisch die Macht in Afghanistan übernommen, weshalb viele Menschen eine Rückkehr zu der früheren Schreckensherrschaft der Islamisten befürchten.

Nehammer verwies darauf, dass Österreich in den vergangenen fünf Jahren mehr als 130.000 Menschen Schutz gewährt habe und damit an dritter Stelle der EU-Mitgliedsländer liege. «Alleine knapp 35.000 Menschen davon kamen seither aus Afghanistan - der Großteil davon sind junge Männer, die oftmals mit geringem Bildungsniveau oder als Analphabeten eine große Herausforderung für das Integrations- und Sozialsystem darstellen», sagte der konservative Politiker. «Alleine das zeigt klar und deutlich, dass die Diskussion über zusätzliche Aufnahme für Österreich kein großes Thema sein kann.»

Seinen EU-Kollegen werde er die Einrichtung von Abschiebezentren in der Region rund um Afghanistan vorschlagen, um so die Grenzen der europäischen Menschenrechtskonvention zu umgehen. «Das muss aufgrund vieler straffälliger Asylbewerber - insbesondere aus Afghanistan - im Interesse der EU-Staaten sein und entspricht dem Grundgedanken der Genfer Flüchtlingskonvention, die auch Flüchtlinge verpflichtet, sich an die Gesetze des Gastlandes zu halten und dabei auch kein Verbot einer Ausweisung vorsieht.»

Tod im Fahrwerk von US-Militärflieger: Chaos in Kabul wird untersucht

WASHINGTON: Die US-Luftwaffe hat eine Untersuchung zu dem tödlichen Chaos rund um den Abflug einer ihrer Maschinen am Flughafen in Kabul eingeleitet. Das teilte die US Air Force am Dienstag (Ortszeit) mit. Ein Flugzeug der US-Luftwaffe war am Montag vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt gestartet, umringt von Hunderten Zivilisten auf dem Rollfeld. Bilder der dramatischen Szene gingen um die Welt: Auf einem Video war zu sehen, wie Aberdutzende Menschen neben der rollenden US-Militärmaschine herliefen. Einige kletterten auf das Flugzeug und klammerten sich fest. Die Luftwaffe teilte nun mit, nach der Landung der Maschine in Katar seien «menschliche Überreste» im Fahrwerkschacht entdeckt worden.

Die Maschine bleibe vorerst zu weiteren Untersuchungen am Boden, hieß es weiter. Auch Videos und Beiträge aus sozialen Medien würden in die Nachforschungen einbezogen. Für besonderes Entsetzen hatten Aufnahmen gesorgt, die zeigen sollen, wie Menschen aus großer Höhe aus dem Militärflugzeug fielen. Es wurde gemutmaßt, dass sie sich im Fahrwerk versteckt hatten oder sich festhielten. Die Air Force machte in ihrer Stellungnahme keine Angaben dazu, ob tatsächlich Menschen herabgestürzt waren, erwähnte die Clips aber explizit und betonte, alle verfügbaren Informationen würden geprüft.

Nach Angaben der US-Luftwaffe war die Maschine vom Typ C-17 am Montag auf dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt gelandet, um Ausrüstung für die dortigen Evakuierungsaktionen zu liefern. Bevor die Besatzung das Material habe entladen können, sei der Flieger jedoch von Hunderten Afghanen umringt gewesen, die Sicherheitsabsperrungen durchbrochen hätten. Angesichts der sich rapide verschlechternden Sicherheitslage habe die Crew entschieden, das Rollfeld so schnell wie möglich wieder zu verlassen.

USA schicken ehemaligen Afghanistan-Botschafter nach Kabul

WASHINGTON: Die US-Regierung schließt eine Verlängerung Evakuierungsaktion aus Afghanistan auch über den 31. August hinaus nicht völlig aus. «Im Moment denken wir darüber im Rahmen des 31. August nach. Wenn es für uns sicher und verantwortungsvoll ist, möglicherweise länger zu bleiben, ist das etwas, was wir uns anschauen könnten», sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am Dienstag auf die Frage, wie lange Botschaftspersonal in Kabul bleiben werde. Price wollte sich aber auf keinen Zeitrahmen festlegen. Auf die Nachfrage, ob Botschaftspersonal möglicherweise länger bleiben könnte, ging Price dann nicht mehr ein.

«Wir werden so viel wie möglich und so lange wie möglich für die gefährdeten Afghanen tun», sagte er stattdessen. Die Mission sei jetzt, so viele Menschen wie möglich außer Landes zu bringen - «und zwar, so lange wie wir Zeit haben». Price betonte außerdem: «Unsere erste Verantwortung ist die Sicherheit unseres Teams vor Ort.» Die Frage, ob diplomatisches Personal eventuell wieder in die evakuierte US-Botschaft zurückkehren könnte, beantwortete er nicht.

Price kündigte außerdem an, dass der ehemalige US-Botschafter in Afghanistan, John Bass, auf dem Weg nach Kabul sei, um bei der Koordination zu helfen. Er werde Botschafter Ross Wilson unterstützen, der sich aktuell weiter in Kabul aufhalte. Die USA hatten ihre Botschaft in Kabul am Wochenende evakuiert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Flughafen verlegt. Man habe das Personal dort mittlerweile auf ein Minimum reduziert, sagte Price.

US-Präsident Joe Biden hatte im Frühjahr angekündigt, dass die damals noch rund 2500 verbliebenen Soldaten Afghanistan bis zum 20. Jahrestag der Anschläge verlassen sollten. Zuletzt wurde das Abzugsdatum auf Ende August vorgezogen. Angesichts des Vormarsches der Taliban verstärkt das US-Militär seine Präsenz allerdings seit letzter Woche wieder, um die Evakuierung des Botschaftspersonals, von amerikanischen Staatsbürgern und von früheren afghanischen Mitarbeitern des US-Militärs zu sichern.