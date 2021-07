Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Palästinenser von Soldat unter unklaren Umständen erschossen

TEL AVIV/RAMALLAH: Ein Palästinenser ist im besetzten Westjordanland von einem israelischen Soldaten unter unklaren Umständen erschossen worden.

Der Mann habe sich südlich von Nablus schnell mit einer Eisenstange in der Hand mehreren Soldaten genähert, teilte die Armee am Mittwoch mit. Diese hätten zunächst Warnschüsse in die Luft abgegeben. Nachdem der Palästinenser nicht stehengeblieben sei, habe der Kommandeur auf ihn geschossen. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, der 41-Jährige sei getötet worden. Palästinensische Vertreter vor Ort sagten, der Mann habe versucht, einen Wasserhahn an einem Rohr zu öffnen, um seine Gemeinde mit Wasser zu versorgen. Die Armee kündigte eine Untersuchung zu dem Vorfall an.

Ehemaliger Wohnsitz von Landschaftsarchitekt Burle Marx wird Welterbe

RIO DE JANEIRO: Der frühere Wohnsitz des deutschstämmigen Landschaftsarchitekten Roberto Burle Marx in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ist zum Welterbe ernannt worden.

Der «Sítio» sei ein Labor für botanische und landschaftliche Experimente, das die Arbeit von Burle Marx zusammenfasse, hieß es in einer Mitteilung der Unesco-Vertretung in Brasília am Dienstag (Ortszeit). Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur tagt derzeit im chinesischen Fuzhou. Der «Sítio Burle Marx», Vermächtnis des 1994 gestorbenen Landschaftsarchitekten, der als Begründer des modernen tropischen Gartens gilt, ist demnach die 23. Welterbestätte in Brasilien.

UNHCR-Chef alarmiert über Verstöße gegen Flüchtlingskonvention

GENF: Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, hat zahlreiche Länder aufgerufen, die Prinzipien der Genfer Flüchtlingskonvention zu verteidigen. Er sei alarmiert, weil europäische und andere Länder immer öfter versuchten, sich ihren Verpflichtungen zu entziehen, sagte Grandi am 70. Jahrestag der Unterzeichnung der Konvention (28. Juli 1951).

Das Dokument ist der Grundpfeiler des weltweiten Asylwesens. Unterzeichner müssen Menschen Schutz gewähren, die darum bitten, weil sie in ihrer Heimat verfolgt werden. Die Asylsuchenden dürfen nicht dorthin zurückgeschickt werden, wo ihnen Verfolgung droht. «Dank der Konvention sind Millionen Menschenleben gerettet worden», sagte Grandi.

Der Italiener nannte kein Land beim Namen. Er verurteilte aber, dass die griechische Küstenwache Flüchtlingsboote Richtung Türkei zurückdränge, und dass Chile Venezolaner ausgewiesen habe, ohne ihren Anspruch auf Asyl individuell zu prüfen. Pläne etwa in Großbritannien oder Dänemark, Asylsuchende in Drittländer zu schaffen, um dort ihre Anträge zu prüfen, kritisierte er ebenfalls. Grandis Behörde, das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), wacht über die Einhaltung der Konvention und kümmert sich um Flüchtlinge weltweit.