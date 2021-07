Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Tote nach Explosion an Bus befürchtet

ISLAMABAD: In Pakistan werden nach einer Explosion an einem Bus mit chinesischen Arbeitern mehrere Tote befürchtet.

Das teilten lokale Polizeibeamte am Mittwoch mit. Demnach habe der Bus chinesische Arbeiter eines Wasserkraftprojekts und pakistanische Sicherheitsbeamte in der nördlichen Stadt Dasu nahe der chinesischen Grenze befördert. Sicherheitsbehörden hätten das Gebiet abgesperrt und würden nun versuchen, den Grund für die Explosion zu ermitteln, hieß es weiter.

Hoteleinsturz : Zahl der Opfer steigt auf 17

PEKING: Nach dem Einsturz eines Hotelgebäudes im Osten Chinas ist die Zahl der Todesopfer auf 17 gestiegen.

Nachdem zunächst von acht Todesopfern die Rede war, wurden neun weitere Opfer aus den Trümmern geborgen, berichtete die Stadtregierung von Suzhou in der Provinz Jiangsu am Mittwoch nach Abschluss der Rettungsarbeiten. Insgesamt sechs Menschen haben das Unglück demnach überlebt, von denen sich fünf Verletzungen zugezogen haben. Das Unglück passierte am Montagnachmittag, als ein Nebengebäude des Siji Kaiyuan Hotels im Wujiang Distrikt der Stadt westlich der Hafenmetropole Shanghai plötzlich einstürzte. Warum das Hotel in sich zusammenbrach, war weiter unklar. Ermittlungen zur Ursache laufen.

Agrarministerin Klöckner für Ende schädlicher Fischereisubventionen

BERLIN/GENF: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat im Ringen um ein Ende schädlicher Fischereisubventionen ein klares Zeichen für die Nachhaltigkeit gefordert. «Fischerei muss nach klaren, verlässlichen Regeln funktionieren, sonst sind Überfischungen die Folge», sagte Klöckner der Deutschen Presse-Agentur vor dem Ministertreffen der Welthandelsorganisation (WTO) am Donnerstag.

«Ich setze sehr auf einen erfolgreichen Abschluss der WTO-Verhandlungen. Von den WTO-Handelsministern erwarte ich, hier eines der wichtigen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen konsequent umzusetzen.» Auch die illegale, unregulierte und ungemeldete Fischerei müsse unterbunden werden.

Die Handelsminister der 164 WTO-Mitgliedsländer verhandeln am Donnerstag online über das geplante Abkommen. Es soll im Dezember unterzeichnet werden. Ein Drittel der Fischbestände weltweit gilt als überfischt. Viele Subventionen fördern den Kapazitätsausbau. Zahlreiche Länder fordern Ausnahmen von Subventionsverboten. Knackpunkt ist etwa, ob China mit der größten Fischfangflotte der Welt Ausnahmen beanspruchen kann, die für Entwicklungsländer gelten sollen. China ist als Entwicklungsland in der WTO.

US-Justiz klagt iranische Geheimdienstler wegen Entführungsplan an

WASHINGTON: Die Staatsanwaltschaft in New York hat vier Mitarbeiter oder Informanten des iranischen Geheimdienstes wegen der geplanten Entführung einer US-Menschenrechtsaktivistin angeklagt. Sie wollten die im Stadtteil Brooklyn ansässige iranischstämmige Amerikanerin entführen und in den Iran verschleppen, wo ihr als Kritikerin des iranischen Regimes Strafverfolgung gedroht hätte, wie das Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) erklärte.

Die vier Verdächtigen befänden sich im Iran, hieß es weiter. Einer fünften Person, die in Kalifornien lebt, wird vorgeworfen, bei der Finanzierung des Vorhabens geholfen zu haben. Die Bundespolizei FBI habe den Plan rechtzeitig durchkreuzt, hieß es. Es sei das Recht von US-Bürgern, von der Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen und sich für Menschenrechte einzusetzen - ohne sich dabei vor ausländischen Geheimdiensten fürchten zu müssen, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Das Justizministerium nannte die Person, die entführt werden sollte, nicht namentlich. Medienberichten zufolge handelte es sich um die Autorin und Aktivistin Masih Alinejad. Sie verbreitete über ihren verifizierten Twitter-Account auch mehrere Berichte und Kommentare, in denen sie als Ziel der geplanten Entführung bezeichnet wurde. Sie machte später in einem Tweet die iranische Führung unter dem scheidenden Präsidenten Hassan Ruhani dafür sowie für die Entführung weiterer Regimekritiker verantwortlich.

Biden will Republikaner Flake als Botschafter in die Türkei schicken

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden will den früheren republikanischen Abgeordneten und Senator Jeff Flake als Botschafter in den Nato-Partnerstaat Türkei entsenden. Der Republikaner aus dem südwestlichen Bundesstaat Arizona war 2019 aus dem Senat ausgeschieden - nicht zuletzt wegen Differenzen mit dem Kurs des damaligen Präsidenten Donald Trump.

Flake erklärte am Dienstag in einer Stellungnahme, die Nominierung sei für ihn eine Ehre. Biden halte damit an einer der besten Traditionen der US-Außenpolitik fest, der Überparteilichkeit. «Die US-Außenpolitik kann und sollte überparteilich sein», schrieb Flake. Die Nominierung muss zunächst noch vom US-Senat bestätigt werden.

Das Verhältnis mit der Türkei war zuletzt angespannt. Ein Streitthema ist das russische S-400-Raketenabwehrsystem, das die Türkei trotz des Widerstands der USA und der Nato gekauft hat. Aus Sicht Washingtons gefährdet der Einsatz des Systems die Sicherheit von US-Soldaten und von amerikanischer Militärtechnologie. Wegen des Rüstungsdeals mit Moskau haben die USA die Türkei unter anderem aus dem Programm der neuen F-35-Kampfjets ausgeschlossen. Die Türkei ist für das US-Militär jedoch ein wichtiger Partner, auch wegen des strategisch bedeutenden Luftwaffenstützpunkts Incirlik im Süden des Landes.

Die Türkei wiederum kritisiert die Unterstützung der USA für die Kurdenmiliz YPG in Syrien. Für Ankara ist die YPG der syrische Ableger der PKK, die in der Türkei, den USA und Europa auf der Terrorliste steht. Auch beim Thema Menschenrechte kann es immer wieder zum Streit zwischen Ankara und Washington kommen. Biden hatte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Wahlkampf noch öffentlich als Autokraten bezeichnet. Seit dem Beginn seiner Amtszeit im Januar hat Biden deutlich gemacht, dass sich seine Regierung weltweit für Demokratie und Freiheitsrechte einsetzen will.

Kurz übergibt Staatsbürgerschaft an Nachkommen von NS-Opfern

NEW YORK: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat mehreren Nachfahren von NS-Opfern die Staatsbürgerschaft des Alpenlandes überreicht. Er sei geehrt, dass die Nachkommen bereit seien, die österreichische Staatsbürgerschaft in Empfang zu nehmen, sagte Kurz bei der Übergabe entsprechender Urkunden bei seinem Besuch am Dienstag in New York.

«Wir können nicht ändern, was Österreicher während des NS-Regimes begangen haben», sagte der Regierungschef dabei. Sein Land wolle aber ein verlässlicher Partner für die Hinterbliebenen von NS-Opfern sein. Die Staatsbürgerschaften gingen an fünf Nachkommen von während der Nazi-Zeit Geflüchteten sowie einer 92-jährigen Frau, die selbst in die Vereinigten Staaten hatte fliehen müssen.

Der Termin bei Kurz' erster großen Auslandsreise seit Beginn der Corona-Pandemie steht in Zusammenhang mit einer neuen Regelung in Österreich: Seit September erleichtert diese die Einbürgerung von Nachkommen von NS-Verfolgten. Bis dahin konnten Nachfahren von Juden, politischen Gegnern des Nationalsozialismus und anderen Gruppen wie den Roma und Sinti die Staatsbürgerschaft nur erhalten, wenn sie von einem männlichen Opfer abstammten. Nun aber können Kinder, Enkel und Urenkel auch in der weiblichen Linie Österreicher werden.

Die neue Regelung stößt bei ihren Nachfahren auf großes Interesse. Zwischen September und Ende Juni gingen nach Angaben der zuständigen Stadt Wien knapp 13.700 Anträge ein - die meisten aus Israel, den USA und Großbritannien. Rund 7900 Menschen wurde bereits die Staatsbürgerschaft zuerkannt.