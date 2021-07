Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Wärmster Juni in Nordamerika - zweitwärmster in Europa

LONDON: Der vergangene Monat hat in Teilen der Welt neue Hitzerekorde gebracht. In Nordamerika war der Juni dieses Jahres sogar der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979, wie der europäische Klimawandeldienst Copernicus (C3S) am Mittwoch in London mitteilte. In Europa war es der zweitwärmste.

Ungewöhnlich warm war es demnach vor allem im Westen der USA und in Kanada sowie in Finnland und dem Westen Russlands. In der finnischen Hauptstadt Helsinki, wo die Aufzeichnungen bis ins Jahr 1844 zurückgehen, war die Juni-Durchschnittstemperatur in den vergangenen fast 180 Jahren noch nie so hoch wie in diesem Jahr. Russlands Hauptstadt Moskau verzeichnete den wärmsten bislang gemessenen Junitag. In der kanadischen Provinz British Columbia wurden an drei aufeinanderfolgenden Tagen sogar gleich drei Hitzerekorde registriert. Auch in Sibirien war es überdurchschnittlich warm, wenn auch nicht so sehr wie in den drei vergangenen Jahren.

Der Juni 2021 gehört auch weltweit zu den wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979. Nur in den Jahren 2016, 2019 und 2020 wurden höhere Durchschnittstemperaturen gemessen. Kälter als im Durchschnitt von 1991 bis 2020 war es hingegen in der Antarktis.

Der Klimawandeldienst der EU erstellt monatlich Berichte über die Lufttemperatur, das Meereis und den Wasserkreislauf. Er stützt sich auf Daten von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen rund um den Globus sowie Modellrechnungen.

Tiefstand bei Zahl der Verkehrstoten

WIESBADEN: Im ersten Corona-Jahr ist die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik gesunken.

2719 Menschen verloren im vergangenen Jahr ihr Leben bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Im Vorjahresvergleich beträgt der Rückgang 10,7 Prozent. Die Zahl der Verletzten sank um 14,8 Prozent auf 327.550.

Homeoffice, Homeschooling und andere Lockdown-Folgen haben den Verkehr zeitweise spürbar reduziert, weshalb es zu deutlich weniger Unfällen kam: Die Polizei nahm den Angaben zufolge bundesweit insgesamt gut 2,2 Millionen Verkehrsunfälle auf, 16,4 Prozent weniger als 2019.

Anklage gegen Militärs wegen Tötung von Zivilisten

BOGOTÁ: Erstmals seit dem Ende des Bürgerkriegs in Kolumbien sind Mitglieder des kolumbianischen Militärs in Verbindung mit der Tötung von Zivilisten angeklagt worden. Elf Personen, unter ihnen zehn Militärs unterschiedlichen Ranges, wurde wegen der Ermordung von mindestens 120 Menschen in dem Gebiet Catatumbo zwischen Januar 2007 und August 2008 Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt, wie es in einer Mitteilung der Sonderjustiz für den Frieden (JEP) am Dienstag (Ortszeit) hieß. Demnach wurden die Angeklagten als Verantwortliche identifiziert, ohne die die kriminellen Handlungen nicht in «systematischer und weit verbreiteter Form» stattgefunden hätten.

Das kolumbianische Militär hatte laut der Sonderjustiz für den Frieden zwischen 2002 und 2008 mindestens 6402 Zivilisten getötet und als feindliche Guerillakämpfer ausgegeben, um Quoten zu erfüllen und dafür Prämien zu bekommen. Der ehemalige Präsident Juan Manuel Santos, der 2016 den Friedensnobelpreis erhalten hatte, entschuldigte sich kürzlich für die Tötung von Tausenden Zivilisten während seiner Amtszeit als Verteidigungsminister (2006-2009). Der Druck, beim Feind Verluste zu produzieren und die Belohnungen dafür seien zweifelsohne die Anreize für die Tötungen gewesen, sagte er. Von systematischen Tötungen wollte der Ex-Präsident allerdings nicht sprechen.

Kolumbien litt über 50 Jahre unter einem bewaffneten Konflikt zwischen Streitkräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs. Während des Bürgerkriegs kamen mehr als 220.000 Menschen ums Leben, über sechs Millionen wurden innerhalb Kolumbiens vertrieben. Die größte Rebellen-Organisation Farc schloss 2016 einen Friedensvertrag mit der Regierung. In dem Vertrag wurden auch eine besondere Gerichtsbarkeit und die Wahrheitskommission vereinbart, die den Frieden garantieren soll.

Weiterer Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul eingetroffen

KABUL: In Afghanistan ist erneut ein Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. Die Maschine sei um 6.50 Uhr (Ortszeit) am Flughafen Kabul gelandet, sagten Behördenvertreter der Deutschen Presse-Agentur. An Bord der Maschine seien 27 abgeschobene Männer gewesen, hieß es weiter. Es war die 40. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder bisher 1104 Männer nach Afghanistan zurückgebracht.

Abschiebungen in das Krisenland sind umstritten. Trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen im September geht der Konflikt mit den militant-islamistischen Taliban weiter. Seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan Anfang Mai hat sich die Sicherheitslage zugespitzt. Die Islamisten haben seither ein Viertel der Bezirke im Land neu erobert. Dabei haben sie Hunderte Regierungskräfte getötet, verwundet, gefangen genommen oder zur Aufgabe überredet.

Nach UN-Daten mussten zwischen Anfang Mai und Ende Juni fast 84.000 Menschen innerhalb Afghanistans vor den Kämpfen aus ihren Dörfern und Städten fliehen. Täglich kommen Zivilisten in dem Konflikt im Kreuzfeuer bei Gefechten, durch Bomben am Straßenrand oder auch durch gezielte Tötungen ums Leben.

Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Montag, er halte die bisherige Abschiebepraxis trotz der Zunahme der Gewalt noch für vertretbar. Der Abzug der internationalen Truppen aus dem Krisenland schreitet voran. Die Bundeswehr hat das Land Ende Juni verlassen. Der Abzug der US-Truppen sei zu mehr als 90 Prozent abgeschlossen, teilte das Pentagon am Dienstag mit.

Rechtsgutachten: Ungarn könnten schnell EU-Mittel gekürzt werden

BRÜSSEL: Gegen Ungarn könnte nach Ansicht von drei Rechtsprofessoren sofort ein Verfahren zur Kürzung von EU-Mitteln eingeleitet werden. Wie aus einem von mehreren Europaabgeordneten in Auftrag gegebenen Gutachten hervorgeht, drohen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in dem Land den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union ernsthaft zu beeinträchtigen. Damit wäre die Voraussetzung für ein Verfahren erfüllt.

Konkret sehen die Rechtsprofessoren in Ungarn einen Mangel an Transparenz bei der Verwaltung von EU-Mitteln und das Fehlen einer effektiven nationalen Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung und Verfolgung von Betrug. Zudem gibt es ihrer Ansicht nach keine wirksame gerichtliche Überprüfung von Handlungen oder Unterlassungen der mit den finanziellen Interessen der Union befassten Behörden durch unabhängige Gerichte.

«Diese Studie bildet die rechtliche Grundlage für ein Sanktionsverfahren», kommentierte Mitauftraggeber Daniel Freund von den Grünen. Die EU-Kommission brauche sie nur in einen Umschlag zu stecken und an den ungarischen Regierungschef Viktor Orban zu schicken. Die Voraussetzungen für Mittelkürzungen seien übererfüllt.

An dem Gutachten waren laut Freund die Professorin Kim Scheppele von der Universität Princeton sowie die Professoren Daniel Kelemen von der Universität Rutgers und John Morijn von Universität Groningen beteiligt. Es soll an diesen Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Straßburg offiziell vorgestellt werden. Der Deutschen Presse-Agentur lag es vorab vor.

New-York-Wahl: Ex-Polizist Adams weiter mit knapper Führung

NEW YORK: Ex-Polizist und Stadtteil-Präsident Brooklyns, Eric Adams, bleibt auch nach einer weiteren Auszählungsrunde bei der New-York-Wahl Favorit auf das Amt des Bürgermeisters. Adams lag am Dienstag bei der Vorwahl der Demokraten mit einem Prozentpunkt vor Kathryn Garcia, der ehemaligen Beauftragten der Stadtreinigung der Millionen-Metropole an der US-Ostküste - das entspricht knapp 8500 Stimmen. Die Ergebnisse sind noch nicht offiziell, ein Gewinner wurde noch nicht ausgerufen. Dies könnte nach Medienberichten noch einige Tage dauern.

In der liberalen Hochburg New York gilt ein Sieger der Demokraten bei der Vorwahl auch als höchstwahrscheinlicher Gewinner der eigentlichen Wahl im November - und damit als Nachfolger von Bill de Blasio, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten kann.

Beherrschende Themen im Wahlkampf waren die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise, die zunehmenden Gewaltverbrechen in der Stadt und eine mögliche Reform der Polizei. Die Wahl spiegelte, wie fundamental die Meinungen über die künftige politische Richtung zwischen moderat und progressiv in New York auseinandergehen.

Kandidat Adams hatte sich im Wahlkampf eher auf die Seite der Polizei geschlagen, die Linke Maya Wiley - die lange Zeit hinter Adams auf Platz zwei gelegen hatte - nahm dagegen eher linke Standpunkte in Anlehnung an die «Black Lives Matter»-Bewegung ein. Garcia, die unter anderem von der «New York Times» unterstützt worden war, hatte sich in der Mitte zu positionieren versucht.

Biden ruft zur Verteidigung der Demokratie auf

WASHINGTON: Sechs Monate nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington hat US-Präsident Joe Biden die Amerikaner zur Verteidigung ihrer Demokratie aufgerufen. Die Attacke durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump sei eine «existenzielle Krise» gewesen, hieß es in einer vom Weißen Haus am Dienstag (Ortszeit) verbreiteten Mitteilung Bidens. Obwohl die Attacke damals die Nation und die Welt schockiert habe, «können wir sechs Monate später eindeutig sagen, dass die Demokratie gesiegt hat - und dass wir alle weiter daran arbeiten müssen, sie zu schützen und zu bewahren». Dafür müsse Hass, Lügen und Extremismus die Stirn geboten werden.

Die Bundespolizei FBI teilte am Dienstag mit, im Zusammenhang mit dem Angriff seien mehr als 500 Menschen festgenommen worden. Man ermutige die Öffentlichkeit, Tipps zu geben, um weitere Verdächtige zu identifizieren. Das FBI suche auch ein halbes Jahr nach dem Angriff noch nach Menschen, die beschuldigt würden, damals Polizisten angegriffen zu haben. Die Behörde veröffentlichte am Dienstag mehrere Videos von dem Angriff, auf denen Angriffe auf Sicherheitskräfte zu sehen sind, sowie Bilder von mutmaßlichen Tätern.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens im Senat wurde der Republikaner jedoch freigesprochen.

Weitere vier Leichen nach Hauseinsturz in Ruine in Florida geborgen

MIAMI: Retter bergen immer mehr Leichen aus den Trümmern des teilweise eingestürztem Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida. Vier weitere Opfer seien gefunden worden, sagte die Bürgermeisterin von Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Dienstagabend (Ortszeit). Die offizielle Zahl der Toten liegt damit nun bei 36. Dutzende Menschen werden aber noch vermisst. Es gibt kaum noch Hoffnung, fast zwei Wochen nach dem Unglück noch Überlebende in der Ruine zu finden. Die Bergungsarbeiten werden weiterhin von Ausläufern des herannahenden Sturms «Elsa» behindert.

Der Wohnkomplex mit rund 130 Einheiten war am 24. Juni in Surfside bei Miami teilweise eingestürzt. Am Nachmittag habe US-Präsident Joe Biden angerufen, sagte Levine Cava. Er hatte die Unglücksstelle in der vergangenen Woche auch besucht. Er habe sicherstellen wollen, dass die Familien und Überlebenden in Surfside die nötige Unterstützung bekommen, sagte die Bürgermeisterin über das Telefonat. Sie sei ihm sehr dankbar, für seine anhaltende Unterstützung.

Warum das Gebäude einstürzte, ist immer noch unklar. Die Trümmer würden von Fachleuten in einer speziellen Lagerhalle untersucht. Die Bergungsarbeiten werden von Ausläufern des herannahenden Sturms «Elsa» behindert. Die Behörden betonten, dass es sich immer noch um einen Bergungs- und Rettungseinsatz handele.