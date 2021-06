Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 30.06.21 | Überblick

Waldbrand in Nordkalifornien breitet sich aus

SAN FRANCISCO: In Nordkalifornien kämpften am Dienstag rund 800 Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand an, der sich innerhalb kurzer Zeit rasch ausgebreitet hatte.

Nach Mitteilung der Feuerwehr waren in dem Bezirk Siskiyou County nahe der Ortschaft Weed eine Fläche von rund 54 Quadratkilometern betroffen. Das Feuer war am Freitag durch einen Blitzschlag ausgelöst worden. Heftige Winde bei weiter trockenem und heißen Wetter verschärften die Lage. Mehrere Hundert Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser in der Gefahrenzone vorsichtshalber zu verlassen.

Russische Jets fliegen Scheinangriffe gegen niederländisches Schiff

DEN HAAG: Russische Kampfjets haben nach Darstellung des niederländischen Verteidigungsministeriums Scheinangriffe gegen ein niederländisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer geflogen. Wie das Ministerium am Dienstagabend twitterte, sorgten russische Jets mit ihren Anflügen für eine «gefährliche Lage» in der Nähe der Fregatte «HNLMS Evertsen». Die Kampfflugzeuge seien gefährlich tief über das Kriegsschiff hinweggeflogen, zudem hätten die Maschinen auch Scheinangriffe geflogen. Die «Evertsen» habe sich während dieses Zwischenfalls, der sich bereits am Donnerstag vergangener Woche ereignete, südöstlich der von Russland besetzten Krim in internationalen Gewässern befunden.

Einen Tag davor hatte die in Sewastopol stationierte russische Schwarzmeerflotte nach eigenen Angaben ein britisches Kriegsschiff, das in die Nähe der Krim gekommen war, mit Warnschüssen und Bombenabwürfen zum Kurswechsel gezwungen. Russland hatte das Manöver als Provokation bezeichnet und vor den Gefahren eines solchen Vorgehens gewarnt.

Zahl der Toten nach Einsturz von Wohnhaus in Florida steigt auf zwölf

MIAMI: Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida ist die Zahl der Todesopfer erneut gestiegen.

Im Laufe des Dienstages sei in den Trümmern ein weiteres Opfer gefunden worden, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Dienstagabend (Ortszeit) an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami. Die Zahl der Toten sei damit auf zwölf gestiegen. 149 Menschen gelten weiter als vermisst. Das strandnahe Gebäude mit rund 130 Wohneinheiten war in der Nacht zu Donnerstag teilweise eingestürzt. Die Menschen wurden im Schlaf von dem Unglück überrascht. Seitdem läuft eine verzweifelte Suche nach möglichen Überlebenden.