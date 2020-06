Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 10.06.20 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Drastischer Einbruch im Inlandstourismus im April

WIESBADEN: Die Corona-Einschränkungen haben den Inlandstourismus in Deutschland im April fast komplett zum Erliegen gebracht.

Die Zahl der Gästeübernachtungen brach im Vergleich zum Vorjahresmonat um 89,3 Prozent auf 4,3 Millionen ein, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Das war nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Mittwoch der stärkste Rückgang gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Zeitreihe 1992. Seit Mitte März galt ein Verbot zur Beherbergung privatreisender Gäste, auch geschäftliche Reisen waren stark eingeschränkt. Im April schlugen die Beschränkungen für Hotels und Pensionen voll durch.

Zeitung: Japaner behielt tote Mutter wochenlang zu Hause

TOKIO: Ein Japaner soll die Leiche seiner hochbetagten Mutter wochenlang zu Hause behalten haben. Wie die japanische Tageszeitung «Sankei Shimbun» am Mittwoch berichtete, wurde der 54 Jahre alte Manager einer Landschaftsgartenbaufirma festgenommen. Er soll gegen ein Gesetz verstoßen haben: Es verbietet das Zurücklassen einer Leiche, ohne für deren ordentliche Bestattung zu sorgen.

Als er bemerkt habe, dass seine 85 Jahre alte Mutter nicht mehr atme, habe er nicht mehr klar denken können, wurde der Mann nach der Festnahme zitiert. Die Vorstellung, der Polizei davon zu berichten, habe ihm Angst gemacht, sagte der Japaner demnach. So seien die Tage verstrichen. Ein in der Nähe wohnendes Mitglied der Familie habe schließlich sein Haus aufgesucht, weil die Mutter seit längerer Zeit nicht mehr erreichbar war.

Drohne stürzt über japanischer Grundschule ab - Chinese verhaftet

TOKIO: Nach dem Absturz einer Drohne über einer Grundschule ist ein Chinese in Tokio wegen Verstoßes gegen Japans Luftfahrtgesetz verhaftet worden. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Mittwoch berichtete, habe der Beschuldigte das 800 Gramm schwere Gerät ohne Erlaubnis über einem dicht besiedelten Wohngebiet in Tokio fliegen lassen. Dabei stürzte sie auf das Gelände der Grundschule. Es sei jedoch niemand verletzt worden, hieß es.

Drohnen erfreuen sich auch in Japan seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit, doch kommt es immer wieder zu Unfällen. Japans Luftfahrtgesetz verbietet Drohnenflüge in Tokio und über anderen dicht besiedelten Gebieten sowie um Flughäfen herum. Für den Betrieb ist eine staatliche Erlaubnis erforderlich. Auch dürfen Drohnen nirgendwo im Land nachts betrieben werden. Bei einem Verstoß gegen die Regeln drohen Bußgelder von bis zu 500.000 Yen (rund 4000 Euro). Wer Drohnen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fliegen lässt, kann neben einem Bußgeld auch mit Haftstrafen bis zu einem Jahr belegt werden.

China erteilt Abrüstungsgesprächen mit USA und Russland eine Absage

PEKING: China hat einer Teilnahme an den Abrüstungsgesprächen der USA und Russlands eine Absage erteilt. Wie die Sprecherin des Außenministeriums in Peking, Hua Chunying, nach Angaben der Staatsmedien vom Mittwoch sagte, habe China schon wiederholt gesagt, «dass es nicht die Absicht hat, an sogenannten dreiseitigen Rüstungskontrollgesprächen mit den USA und Russland teilzunehmen».

Das Weiße Haus versuche, China in die Verlängerung des New-Start-Vertrages zur Begrenzung strategischer Atomwaffen zu ziehen, sagte die Sprecherin. Die USA hätten sich schon aus mehreren anderen Rüstungskontrollabkommen zurückgezogen und wollten mit dem Hinweis auf China nur von ihren eigenen Verpflichtungen ablenken.

Russland und die USA wollen am 22. Juni bei Gesprächen auf Ebene der Außenministerien in Wien über eine mögliche neue atomare Abrüstungsvereinbarung sprechen. China wurde auch eingeladen, obwohl es nicht Teil des New-Start-Vertrages ist, der am 5. Februar 2021 ausläuft. Er sieht vor, die Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe zu verringern.