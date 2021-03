Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Greenpeace-Aktion: Gleitschirm-Protestflug an der EZB

FRANKFURT/MAIN: Mit Gleitschirmen haben Greenpeace-Aktivisten in Frankfurt gegen die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank protestiert. Zwei Gleitschirmflieger landeten am Mittwochmorgen auf dem Dach des Eingangsgebäudes. Dort entrollten sie ein zwölf Meter langes Banner mit der Aufschrift: «Stop funding Climate Killers». Ein weiterer Aktivist an einem dritten Gleitschirm präsentierte währenddessen ein Flugbanner.

Die Aktion richtete sich nach Angaben von Greenpeace «gegen die klimaschädliche Geldpolitik der Notenbanken». Eine von Greenpeace und verschiedenen Forschungsinstituten veröffentlichte Studie zeigt nach Angaben der Autoren, «dass die EZB systematisch den Klimaschutz untergräbt». Greenpeace forderte «eine geldpolitische Strategie, die sich am Pariser Klimaabkommen orientiert».

Die Notenbank erklärte: «Die EZB trägt im Rahmen ihres Mandats als Zentralbank zur Beantwortung der Krise bei und handelt im Einklang mit den für die Klimapolitik Verantwortlichen.» Europas Währungshüter überprüfen derzeit ihre geldpolitische Strategie. Dabei analysieren sie auch «wie wir an allen unseren Aufgabenbereichen auf die Klimakrise reagieren können.»

Unter Notenbankern und Volkswirten ist umstritten, ob und inwieweit Zentralbanken Klimagesichtspunkte in ihrer Geldpolitik berücksichtigen sollten. Kritiker argumentieren, durch eine Aufnahme von Klimazielen würden die geldpolitischen Ziele verwässert. Befürworter sehen hingegen Risiken für die Finanzstabilität, falls die Geldpolitik das Klima nicht oder unzureichend berücksichtigt.

«Aftenposten»: Die WHO sollte China gegenüber härter sein

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» in Oslo kommentiert am Mittwoch die Reise des WHO-Teams nach Wuhan:

«Der WHO-Bericht über den Ursprung des Coronavirus wird in Kürze veröffentlicht. Er muss mutig und deutlich sein. (.) Es gibt jedoch starke Zweifel, inwiefern das Team zu einer zufriedenstellenden Antwort kommen wird. Die Umstände um die Entstehung des Virus sind zu einem politischen Tauziehen geworden. Das vermasselt einen sehr wichtigen Prozess. (.) Das Wissen darüber, wie die Pandemie aufgetreten ist, ist die beste Versicherung dagegen, dass es wieder passiert. Es ist auch in Chinas eigenem Interesse, die Fakten auf den Tisch zu legen. Ein Bericht, der die Wahrheit verschleiert, ist nicht nur nutzlos, sondern auch gefährlich.»

Verletzte und Festnahmen bei schweren Ausschreitungen in Athen

ATHEN: Bei schweren Krawallen sind in Athen am Dienstagabend fünf Polizisten verletzt und 16 Randalierer festgenommen worden. Dies teilte am Mittwoch ein Sprecher der griechischen Polizei im Staatsfernsehen mit. Einer der Polizisten sei schwer verletzt worden, befinde sich aber außer Lebensgefahr, hieß es. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis warnte angesichts der Ausschreitungen am Dienstagabend im Fernsehen: «Die blinde Gewalt führt nirgendwo hin.» Auch die meisten Oppositionsparteien verurteilten die Ausschreitungen.

Ein Mob von Hooligans, darunter Fußballrowdys sowie gewaltbereite Vermummte aus der Athener Autonomen-Szene, hatten am Dienstagabend eine zunächst friedliche Demonstration gegen Polizeigewalt genutzt, um den Athener Stadtteil Nea Smyrni ins Chaos zu stürzen. Sie schleuderten Brandflaschen, Feuerwerkskörper und Steine auf die Beamten, zerstörten parkende Autos und zündeten Müllcontainer an. Sogar Bäume wurden in Brand gesetzt. Zudem griffen sie die Beamten mit Eisenstangen an, wie das Fernsehen zeigte. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Es kam zu Straßenschlachten mit den Randalierern. Die Lage beruhigte sich erst am Mittwochmorgen.

Anlass der Demonstration war ein Fall von Polizeigewalt vor drei Tagen. Am Sonntag hatten Polizisten in Nea Smyrni einen Mann bei einer Kontrolle der Corona-Maßnahmen mit Schlagstöcken, Tritten und Faustschlägen traktiert. Passanten hatten die Szenen gefilmt. Die Staatsanwaltschaft und die Regierung ordneten Untersuchungen an. Die Regierung verurteilte das Vorgehen der Polizisten. Es folgte eine Welle der Empörung in sozialen Medien, bevor die Situation am Dienstagabend eskalierte.

Baden-Württemberg: Land der Tüftler und Häuslebauer

STUTTGART: «Wir können alles. Außer Hochdeutsch» - mit diesem Slogan treibt Baden-Württemberg seit Jahren Imagewerbung. Man sieht sich im deutschen Südwesten gern als bodenständiges High-Tech-Land, das Wirtschaftsstärke und wissenschaftliche Spitzenleistungen mit einer ausgeprägten Liebe zu Brauchtum und Dialekt verbindet.

Baden-Württemberg ist die Heimat der Automobilpioniere Gottlieb Daimler (1834-1900) und Carl Friedrich Benz (1844-1929), des Dichters Friedrich Schiller (1759-1805) und des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Es zählt mit seinen 11,1 Millionen Einwohnern zu den reichsten deutschen Bundesländern, und es muss jedes Jahr Milliardenbeträge in den Länderfinanzausgleich einzahlen.

Im «Ländle» gibt es zwei große Bevölkerungsgruppen: Die Badener im badischen, also westlichen Teil und die Schwaben im württembergischen Teil im Zentrum und Osten des Landes. Beide sprechen alemannische Mundarten, legen aber Wert darauf, nicht miteinander verwechselt zu werden. Den Schwaben haftet das Image emsiger und knausriger «Häuslebauer» an, die es bei der «Kehrwoche» mit der Sauberkeit überaus genau nehmen. Badener sehen sich selbst eher als lebensfrohe Oberrheiner. Das Bundesland entstand erst 1952, in Baden gab es noch lange starken Widerstand gegen die Vereinigung.

Rheinland-Pfalz: Deutschlands größtes Weinland

MAINZ: Rheinland-Pfalz gilt in Deutschland traditionell als Land der Reben und Rüben. Es ist das größte deutsche Weinbauland, wo 6 der 13 deutschen Anbaugebiete liegen. Der Weinbau wurde von den Römern in die Region gebracht, die dort vor mehr als 2000 Jahren Trier gründeten, die älteste Stadt in Deutschland. Noch heute gibt es in Rheinland-Pfalz viel Wald, Land- und Forstwirtschaft, entlang des Rheins aber auch bedeutende Industriestandorte.

Mit knapp 20.000 Quadratkilometern Fläche und gut vier Millionen Einwohnern zählt Rheinland-Pfalz zu den kleineren Bundesländern. Mit seinen Mittelgebirgen und Flusstälern ist es landschaftlich vielgestaltig. Zwischen Rheinländern im Norden, Rheinhessen in der Mitte und Pfälzern im Süden gibt es auch landsmannschaftliche Unterschiede.

Die Hauptstadt Mainz ist als Karnevalshochburg berühmt, und auch anderswo am Rhein wurde vor der Corona-Pandemie in der «fünften Jahreszeit» fröhlich gefeiert. Aus dem heutigen Rheinland-Pfalz stammen der Erfinder des Buchdrucks Johannes Gutenberg (1400-1468), Fußballweltmeister Fritz Walter (1920-2002) und Altbundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017). Berühmt sind auch mythologische Figuren wie die Burgunderkönige der Nibelungensage oder die Rheinnixe Loreley.

EU-Staaten bereiten Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen vor

BRÜSSEL: Deutschland bereitet zusammen mit anderen EU-Staaten Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Die Strafmaßnahmen sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor allem bislang ungeschoren davongekommene Personen aus Asien und Afrika treffen. Zudem ist geplant, weitere Russen ins Visier zu nehmen.

Nach Angaben aus EU-Kreisen sollen die Arbeiten an dem Sanktionspaket bis zum nächsten EU-Außenministertreffen am 22. März abgeschlossen sein. Die Strafmaßnahmen könnten dann zügig beschlossen werden und in Kraft treten. Sie würden für die Betroffenen bedeuten, dass ihre in der EU vorhandenen Konten und anderen Vermögenswerte eingefroren werden. Zudem dürften die Personen nicht mehr in die EU einreisen und keine Geschäfte mehr mit EU-Bürgern machen.

Um welche konkreten Fälle es geht und wer genau sanktioniert wird, soll bis zum Inkrafttreten der Strafmaßnahmen geheim gehalten werden. Damit wollen die Initiatoren verhindern, dass die Betroffenen Vermögen aus der EU in Sicherheit bringen.

Heuschrecken-Plage: Experten warnen vor neuer Welle in Ostafrika

NAIROBI: Mehr als ein Jahr nach Beginn der Heuschrecken-Plage in Ostafrika warnen Experten vor einer womöglich noch verheerenderen neuen Welle. «In Kenia ist die Lage schlimmer als im vergangenen Jahr», sagte Kenneth Mwangi von dem ostafrikanischen Klimazentrum ICPAC der Deutschen Presse-Agentur. Generell sind in diesem Jahr laut der UN-Landwirtschaftsorganisation (FAO) die Insekten zwar weniger zahlreich und die Schwärme kleiner als im vergangenen Jahr. Allerdings hätten in Kenia diesmal mehr Bezirke als im Vorjahr von den Heuschrecken berichtet und mehr landwirtschaftliche Gebiete seien betroffen. «Wir glauben, dass dieses Jahr ein größeres Risiko für die Ernte besteht als im vergangenen Jahr», sagte Mwangi.

Ende 2019 erlebte Ostafrika die seit Jahrzehnten schlimmste Plage von Wüstenheuschrecken. Millionen der Insekten fielen über Landstriche her und zerstören Äcker und Weiden. Die Folgen einer solch massiven Verbreitung können immens sein: Ein Schwarm von etwa einem Quadratkilometer kann an einem Tag so viel fressen wie 35.000 Menschen. Vor allem Kenia, Äthiopien und Somalia waren schwer betroffen, sowie die arabische Halbinsel. Die Plage war bislang wegen der für die Heuschrecken günstigen Wetterbedingungen, der Corona-Einschränkungen und der Konflikte in einigen betroffenen Gebieten schwer in den Griff zu bekommen.

China und USA sprechen über mögliches Außenministertreffen

PEKING: China und die USA sprechen nach einem Medienbericht über ein mögliches Treffen ihrer höchsten Außenpolitiker in Anchorage in Alaska. Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen beiden Ländern wäre es der erste ranghohe Kontakt zwischen den beiden Regierungen seit der Amtsübernahme von US-Präsident Joe Biden im Januar. Wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» am Mittwoch berichtete, könnten auf chinesischer Seite sowohl der höchste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei, Yang Jiechi, als auch der im Machtapparat untergeordnete Außenminister Wang Yi teilnehmen.

Mit Anchorage liegt der mögliche Ort des Treffens mit ihrem neuen US-Konterpart Antony Blinken auf halbem Wege zwischen beiden Ländern - weit weg von der Aufmerksamkeit internationaler Medien, wie das Blatt hervorhob. China-Kenner spekulierten, ob die Nachricht über die Aufnahme der Kommunikation von chinesischer Seite an die Zeitung lanciert worden sein könnte. Das Blatt, dem gute Beziehungen zu offiziellen Kreisen in Peking nachgesagt werden, hob gleichwohl hervor, dass der Ort noch nicht festgelegt und auch andere Details des Treffens noch nicht bekannt seien.

Das Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften ist unter Bidens Vorgänger Donald Trump auf den tiefsten Stand seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 gefallen. Peking bietet der neuen US-Administration zwar einen frischen Start an, stellt aber allerlei Bedingungen. So sollen die USA ihre «Einmischung» in Chinas innere Angelegenheit beenden, womit unter anderem die Kritik am Umgang mit den Uiguren oder Hongkong gemeint ist. Auch fordert Peking ein Ende des Handelskrieges oder der US-Unterstützung für Taiwan, das als Teil der Volksrepublik angesehen wird.