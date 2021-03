Neues aus dem Ausland am Mittwoch

«Feuertopf» mit Muskelmännern «oben ohne» löst Debatte aus

PEKING: Ein chinesisches Restaurant, wo der traditionelle chinesische «Feuertopf» von männlichen Models «oben ohne» serviert wird, hat in China eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Das Gasthaus «Layan» in der alten Kaiserstadt Xi'an hat eine ganze Reihe von attraktiven Muskelmännern angeheuert, die ihren nackten Oberkörper zeigen und neben Hose nur eine Schürze tragen, wenn sie das Essen servieren. Die Bodybuilder sind besonders bei weiblichen Gästen beliebt, die gerne Fotos mit ihnen machen oder sie auch zum gemeinsamen «Hotpot» - eine Art chinesisches Fondue - einladen.

Im chinesischen Internet gibt es gespaltene Reaktionen. In einer Umfrage der Shanghaier Zeitung «Xinwen Chenbao» fand etwas mehr als die Hälfte der rund 2850 Befragten das Treiben in dem Restaurant anstößig. Der Rest teilte sich in jene auf, die es «neuartig» und «akzeptabel» fanden oder denen es schlicht egal war. Im Internet wies so mancher darauf hin, dass sonst ja auch hübsche weibliche Models für Produkte wie Autos werben. Auch gelte es nicht als anstößig, wenn Dessous-Hersteller mit leicht bekleideten Modellen Werbung machten.

«Wenn Männer sich Frauen anschauen dürfen, warum ist es Frauen nicht erlaubt, im Gegenzug Männer zu betrachten?», wurde gefragt. Solange keine erotischen Dienste angeboten und keine Gesetze verletzt würden, sei es nicht ungehörig. Restaurantbesitzer Ma Yu sagte der «South China Morning Post»: «Ich hoffe, allen Gästen visuelle Freude und eine angenehme Erfahrung zu bieten.» Eine Besucherin sagte der Zeitung: «Es sind attraktive Kerle, und ihr Service ist auch sehr gut.» Sie mache gerne Fotos und Videos mit ihnen. «Sie sind alle großzügig, warmherzig und kooperativ. So bin ich sehr zufrieden.»

Zweites fehlendes Bild von Schau in New Yorker Museum aufgetaucht

NEW YORK: Ein zweites seit Jahrzehnten als vermisst geltendes Gemälde, das eigentlich Teil einer Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum hätte sein sollen, ist in einer Privatwohnung auf der anderen Seite des Central Parks aufgetaucht. Eine Krankenschwester habe von dem ersten Fall gelesen und daraufhin gemeinsam mit ihrem Sohn ein an der Wand ihrer Wohnung auf der Upper West Side hängendes Bild genauer untersucht, teilte das Peabody Essex Museum im US-Bundesstaat Massachusetts am Dienstag mit.

Experten unter anderem des Metropolitan Museums stellten fest: Es handelt sich um eines von 30 Werken des afroamerikanischen Künstlers Jacob Lawrence (1917-2000) aus der zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung in den 50er Jahren angefertigten Serie «Struggle: From the History of the American People». Sie habe das Bild von ihrer Schwiegermutter geschenkt bekommen, sagte die Krankenschwester der «New York Times». «Es sah ehrlich gesagt nicht so aus, als wäre es etwas Besonderes. Ich wusste nicht, dass ich ein Meisterwerk habe.»

Das Peabody Essex Museum hatte eine Ausstellung der Serie von Lawrence organisiert, die im vergangenen Jahr auch im Metropolitan Museum zu sehen gewesen war - allerdings nur mit 25 der 30 Werke, die anderen fünf galten seit Jahrzehnten als vermisst. Eine Besucherin der Schau entdeckte dann eines der vermissten Gemälde in der Wohnung ihre Nachbarn auf der Upper West Side - sie hatten das Bild 1960 für eine geringfügige Summe bei einer lokalen Benefiz-Auktion erworben - und waren sich dessen kunsthistorischer Relevanz eigenen Aussagen zufolge nicht bewusst.

Die Schau soll im Frühjahr noch in Seattle und im Sommer in Washington zu sehen sein - dann mit beiden wiederentdeckten Bildern. Man sei voller Hoffnung, nun auch noch die letzten drei fehlenden Werke der Serie wiederzuentdecken, hieß es vom Peabody Essex Museum.

Grenzstreit mit Brüssel: Bundesregierung weist Kritik zurück

BRÜSSEL: Im Streit um die deutschen Grenzkontrollen in der Corona-Krise weist die Bundesregierung die Kritik der EU-Kommission entschieden zurück. «Im Interesse des Schutzes der Gesundheit» müsse man an den getroffenen Maßnahmen festhalten, schrieb der deutsche EU-Botschafter Michael Clauß an die Brüsseler Behörde. Sie seien verhältnismäßig, da sie auf das Mindestmaß beschränkt seien und Ausnahmen vorsähen, heißt es in dem Schreiben vom Montag, das der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt.

Die EU-Kommission hatte Deutschland vergangene Woche in einem Beschwerdebrief zu Lockerungen aufgefordert, weil mehrere Vorgaben unverhältnismäßig oder unbegründet seien. Auch fünf weitere Staaten wurden wegen ihrer Grenzmaßnahmen angeschrieben.

Deutschland hatte Tschechien, die Slowakei und weite Teile Tirols Mitte Februar zu Virusvariantengebieten erklärt. Von dort dürfen nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Es gibt aber Ausnahmen. Grundlage der Bedenken aus Brüssel ist, dass die EU-Staaten sich zuvor auf Empfehlungen für das Reisen innerhalb der EU geeinigt hatten.

Deutschland schickt wieder Schiff für Embargo-Einsatz ins Mittelmeer

BRÜSSEL/WILHELMSHAVEN: Deutschland schickt Ende der Woche wieder ein Schiff für den EU-Einsatz zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen ins Mittelmeer. An Bord der «Berlin» werden etwa 220 Soldatinnen und Soldaten sein, wie ein Sprecher der Marine der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Sie sollen Frachtschiffe kontrollieren, die im Mittelmeer in Richtung des Bürgerkriegslandes Libyen unterwegs sind.

Zuletzt hatte die Bundeswehr sich von August bis Dezember vergangenen Jahres mit einem Schiff an der EU-Operation «Irini» beteiligt. Die Besatzung der Fregatte «Hamburg» stoppte damals unter anderem einen Tanker, der illegal Kerosin nach Libyen bringen sollte. Für Aufsehen sorgte zudem die Durchsuchung eines verdächtigen türkischen Containerschiffes im November. Sie musste wegen eines Vetos der türkischen Regierung abgebrochen werden und löste einen politischen Eklat aus.

Gespräch mit Guaidó: USA fordern Rückkehr zu Demokratie in Venezuela

WASHINGTON: US-Außenminister Antony Blinken hat in einem Gespräch mit dem venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó eine Rückkehr zur Demokratie durch freie Wahlen in dem südamerikanischen Krisenstaat gefordert. Blinken habe auch die Bemühungen der USA und ihrer Verbündeten, darunter die Europäische Union, geschildert, den internationalen Druck für einen friedlichen und demokratischen Machtwechsel in Venezuela zu verstärken, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Dienstagabend (Ortszeit).

Im ölreichen Venezuela tobt seit Anfang 2019 ein Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition. Der selbsternannte Übergangspräsident Guaidó versucht, Präsident Nicolás Maduro aus dem Amt zu drängen. Guaidó wird von den USA sowie vielen lateinamerikanischen und europäischen Ländern unterstützt. Maduro kann auf China, Russland und seine Verbündeten Kuba, Bolivien und Nicaragua zählen.