Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Nach Ausbruch des Ätna Flughafen von Catania weiter gesperrt

ROM: Nach dem Ausbruch des Vulkans Ätna auf der süditalienischen Insel Sizilien bleibt der internationale Flughafen der Stadt Catania vorerst geschlossen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch. Die Pisten müssten von Vulkanasche gereinigt werden, hatte der Flughafen bereits am Dienstagabend mitgeteilt. Die Behörden beobachteten die Aktivität des Vulkans, die Lage sei aber unter Kontrolle, hieß es in Medienberichten.

Der Ätna hatte zuvor spektakulär Feuer und Asche gespuckt. Medienberichten zufolge gab es eine starke Explosion auf der Südost-Seite des Vulkans. Zahlreiche Nutzer teilten in sozialen Medien Fotos und Videos des Naturschauspiels. Darauf waren eine riesige Rauchwolke zu sehen, die aus dem Krater aufstieg, und Lava, die den Hang hinunter floss.

Der Strom habe etwa eine Höhe von 2000 Metern erreicht, schrieb die Nachrichtenagentur Adnkronos. Von Schäden oder Verletzten wurde zunächst nicht berichtet. Auf die Häuser, Straßen und Balkone in der Stadt prasselte Ascheregen nieder.

Am Ätna kommt es immer wieder zu Ausbrüchen. Der Vulkan liegt im Osten Siziliens. Catania gehört mit mehr als 300.000 Einwohnern zu den größeren Städten in der Umgebung. Der Berg selbst ist über 3300 Meter hoch und gehört zum Weltnaturerbe der Unesco.

Grünen-Politiker über Afghanistan-Einsatz: Zu viele Fehler gemacht

BERLIN: Grünen-Politiker Omid Nouripour hat eine bittere Bilanz des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr gezogen. «Es ist einfach sehr viel aufgewendet worden an Menschenleben, an Material, an Geld, und dafür ist einfach zu wenig erreicht worden», sagte er am Mittwoch im ARD-«Morgenmagazin». Es seien viele Fehler gemacht worden, unter anderem habe man zu wenig für den Staatsaufbau getan. Das Zentrale in Afghanistan sei nicht die Ausrüstung der Bundeswehr - entscheidend sei vielmehr ein politisches Konzept, sagte Nouripour.

Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten wollen an diesem Mittwoch und Donnerstag beraten - unter anderem über die Bündniseinsätze in Afghanistan und im Irak. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben sich Deutschland und seine Alliierten darauf verständigt, bei dem Ministertreffen keine Entscheidung über den Abzug der noch rund 10.000 Soldaten in Afghanistan zu treffen. Stattdessen sollen die Taliban noch einmal zu einer Reduzierung der Gewalt und weiteren Anstrengungen bei den Friedensverhandlungen mit der Regierung aufgefordert werden.

Hintergrund der Abzugsdiskussion in der Nato ist ein Abkommen, das die US-Regierung mit den Taliban geschlossen hat. Es stellt den Islamisten einen Rückzug aller ausländischen Streitkräfte bis Ende April in Aussicht. Die Taliban hatten sich im Gegenzug zu Friedensgesprächen mit der Regierung in Kabul verpflichtet und eine signifikante Reduzierung der Gewalt versprochen.

Biden: «Ich bin es leid, über Trump zu reden»

MILWAUKEE: US-Präsident Joe Biden will sich nicht länger mit seinem Vorgänger Donald Trump beschäftigen. «Ich bin es leid, über Trump zu reden», sagte der 78-Jährige am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer vom Sender CNN übertragenen Fragestunde mit Bürgern in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. Biden sagte auch: «Vier Jahre lang war alles, was in den Nachrichten war, Trump.» In den kommenden vier Jahren - also in seiner Amtszeit - wolle er dafür sorgen, dass das amerikanische Volk im Mittelpunkt stehe. An anderer Stelle nannte Biden Trump lediglich als «den ehemaligen Typen».

Biden hatte die Präsidentenwahl Anfang November deutlich gegen den Republikaner gewonnen. Trump behauptet seither vehement, dass ihm der Sieg gestohlen worden sei. Für diese Behauptungen gibt es keine Belege.

Sechs Tote bei Gefangenenmeuterei

ASUNCIÓN: Bei einer Gefangenenmeuterei in der größten Haftanstalt von Paraguay sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten in dem Gefängnis Tacumbú in der Hauptstadt Asunción handele es sich um Häftlinge, sagte Staatsanwalt Giovanni Grisetti am Dienstag im Fernsehsender ABC TV. Die genauen Todesumstände waren zunächst unklar.

Zuvor hatten einige Insassen Teile des Gefängnisses unter ihre Kontrolle gebracht und mehrere Wärter als Geiseln genommen. Sie forderten bessere Haftbedingungen. Nach Verhandlungen mit Justizministerin Cecilia Pérez ließen die Gefangenen die Beamten frei.

«Historischer» Wintersturm hat USA weiter im Griff - mehrere Tote

WASHINGTON: Ungewöhnlich kaltes Winterwetter hat Teile der USA weiter fest im Griff. Millionen Haushalten fehlte auch am Dienstagabend noch der Strom. Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Joe Biden habe mit den Gouverneuren der betroffenen Staaten wie Texas, Louisiana und Kentucky über das «extreme Winterwetter» gesprochen. Die Regierung werde alle verfügbaren Ressourcen einsetzen, um den Menschen zu helfen, «diesen historischen Sturm» zu überstehen.

Die Wetterlage sollte sich auch am Mittwoch zunächst nicht entspannen. Die Behörden im besonders betroffenen Bundesstaat Texas warnten unter anderem vor Eisregen. Nach Angaben der Webseite Poweroutage.us fehlte allein in dem südlichen Staat mehr als drei Millionen Haushalten der Strom. Kunden sollten sich darauf einstellen, dass die Versorgung möglicherweise über Dienstagabend hinaus unterbrochen sein könnte, teilte das Elektrizitätswerk in der Stadt Austin auf Twitter mit. Kontrollierte Unterbrechungen der Stromversorgung seien derzeit die «Ultima Ratio», um die Zuverlässigkeit des gesamten Stromnetzes zu erhalten, erklärte der Stromnetzbetreiber Southwest Power Pool, der für 14 Bundesstaaten zuständig ist.

Die Behörden meldeten mehrere Tote im Zusammenhang mit dem starken Wintereinbruch. So starben in der Stadt Houston (Texas) eine Frau und ein Mädchen an einer Kohlenmonoxidvergiftung: Nach Angaben der Polizei hatten sie den Motor eines Autos in einer Garage laufen lassen, um sich zu wärmen. Zudem sei ein Obdachloser ums Leben gekommen. Die «Washington Post» berichtete, seit Sonntag seien mindestens 14 Menschen im Zusammenhang mit dem Unwetter ums Leben gekommen.

Ecuadors Ex-Präsident Noboa gestorben

QUITO: Der frühere ecuadorianische Präsident Gustavo Noboa ist tot. Ab Mittwoch gelte eine Staatstrauer zu Ehren des Verstorbenen, verkündete Staatschef Lenín Moreno. Er schrieb auf Twitter: «Geliebter Freund, angesehener Demokrat, moralischer Lehrer der Jugend, Patriot. Mein aufrichtiges Beileid gilt seinen Angehörigen und Freunden.» Laut einem Bericht der Zeitung «El Comercio» starb Noboa im Alter von 83 Jahren nach einer Gehirnoperation in den USA.

Noboa war vor 21 Jahren vom Vize-Präsidenten zum Staatschef aufgestiegen, nachdem sein Vorgänger Jamil Mahuad bei einem Indio-Aufstand mit Hilfe junger Offiziere außer Landes gejagt worden war. Letztlich regierte Noboa von 2000 bis 2003. Inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise und heftiger Proteste gelang es dem Juristen und Hochschullehrer mit seiner besonnnen Art, in dem südamerikanischen Land wieder eine gewisse Stabilität herzustellen. Er setzte die Einführung des US-Dollars als Landeswährung um und verhandelte Ecuadors Auslandschulden neu.

Nach seiner Amtszeit wurde Noboa wegen Veruntreuung öffentlicher Mittel angeklagt. Er setzte sich daraufhin in die Dominikanische Republik ab. Nach seiner Rückkehr nach Ecuador wurde er zunächst unter Hausarrest gestellt, später allerdings begnadigt.