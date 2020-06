Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.06.20 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Razzia in Frankfurt wegen Betrugsverdacht - über 600 Strafverfahren

FRANKFURT/MAIN: Ermittler haben in Frankfurt am Mittwochmorgen mehrere Gebäude durchsucht. Es gehe um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs mit Waren über ebay und ebay-Kleinanzeigen, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Insgesamt würden 27 Objekte durchsucht. Über 600 Strafverfahren seien eingeleitet, die sich gegen 27 Verdächtige richteten.

«Das ist ein ganz großes Ermittlungsverfahren», sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen liefen schon länger. Angebotene Ware sei von den Käufern bezahlt, aber von den Anbietern nie verschickt worden. «Die Ware gibt es nicht.» Der Gesamtschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf etwa 200.000 Euro.

Nach Trumps Ankündigung: US-Militär verlegt Soldaten nach Washington

WASHINGTON: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben rund 1600 Soldaten auf Militärstützpunkte rund um Washington verlegt, um die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt angesichts der anhaltenden Proteste bei Bedarf unterstützen zu können. Die Militärpolizisten und Infanteristen stünden bereit, um gegebenenfalls unterstützend einzugreifen, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Dienstagabend (Ortszeit). Minister Mark Esper habe die Verlegung der Soldaten angeordnet, hieß es weiter.

Trump hatte am Montag angekündigt «abertausende» Soldaten des US-Militärs einsetzen zu wollen, um Ausschreitungen am Rande der friedlichen Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd einen Riegel vorzuschieben. Ein Einsatz des hochgerüsteten US-Militärs im Land wäre allerdings sehr ungewöhnlich. Mehrere Bundesstaaten haben zur Unterstützung allerdings Soldaten ihrer Nationalgarde aktiviert. Diese werden in den USA häufiger bei Naturkatastrophen und anderen Großlagen eingesetzt.